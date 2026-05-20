El Ministerio de Salud mantiene activos los proyectos de fortalecimiento hospitalario para San Andrés y Providencia, entre ellos la construcción del hospital de segundo nivel de Providencia y las obras de modernización del hospital departamental de San Andrés.

Además, el Gobierno confirmó recursos para la tercera torre del hospital de San Andrés y la posibilidad de crear una nueva unidad de salud mental en el archipiélago.

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El Gobierno mantiene en marcha proyectos para fortalecer la infraestructura hospitalaria del archipiélago

El Ministerio de Salud mantiene activos los proyectos de fortalecimiento hospitalario para San Andrés y Providencia,

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, confirmó que ya están destinados $90 mil millones para la construcción del hospital de segundo nivel de Providencia.

Según explicó el jefe de la cartera de Salud, el proceso de licitación para el nuevo hospital de Providencia podría iniciar en los próximos días, aunque todavía no se ha informado una fecha oficial para el comienzo de las obras.

La nueva infraestructura busca ampliar la capacidad de atención médica para los habitantes de Providencia y Santa Catalina.

De esta forma se reducirá la necesidad de remitir pacientes hacia San Andrés o ciudades del territorio continental para recibir servicios de mediana complejidad.

El Ministerio también avanza en el proyecto de la tercera torre del hospital de San Andrés, enfocado en reforzamiento estructural, remodelación y mejoramiento integral de la infraestructura hospitalaria.

La inversión proyectada para esta iniciativa asciende a otros $90 mil millones.

Las obras se desarrollan mientras el hospital departamental enfrenta cuestionamientos por problemas en infraestructura y abastecimiento.

El #MinSalud, @GA_Jaramillo, informó que ya están destinados $90 mil millones para la construcción del hospital de segundo nivel de Providencia, cuyo proceso de licitación podría iniciar en los próximos días.



Asimismo, señaló que se avanza en el proyecto de la tercera torre del… pic.twitter.com/ETvPMEes40 — MinSalud Colombia 🇨🇴 (@MinSaludCol) May 19, 2026

En febrero de 2026, directivos del centro asistencial alertaron sobre dificultades financieras, deterioro estructural y limitaciones para garantizar algunos servicios médicos en la isla.

Jaramillo anunció además que el Gobierno del presidente Gustavo Petro evalúa la construcción de una unidad de salud mental en la zona norte de San Andrés, con una inversión cercana a los $16 mil millones.

La propuesta está enfocada en fortalecer la atención psicológica y psiquiátrica en el departamento insular, una necesidad que las autoridades han identificado como prioritaria.

Los proyectos hacen parte del proceso de fortalecimiento y reconstrucción de la red hospitalaria del archipiélago que adelanta el Gobierno nacional desde el paso del huracán Iota y ante las actuales necesidades de atención médica en la región.

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Aunque el anuncio fue realizado recientemente, los proyectos hacen parte del proceso de reconstrucción y fortalecimiento hospitalario que adelanta el Gobierno nacional desde el paso del huracán Iota en 2020.

En años anteriores, el Ministerio de Salud ya había informado avances en la recuperación de la red hospitalaria de Providencia.

Con estas inversiones, el Gobierno busca fortalecer la capacidad hospitalaria del archipiélago y mejorar el acceso a servicios de salud para miles de habitantes de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.