El sistema de salud colombiano enfrenta desde hace varios meses una grave crisis estructural y financiera, caracterizada por un déficit presupuestal que se ha extendido por varias décadas, además de las demoras en el flujo de recursos entre el Gobierno y las EPS, lo que se ha agudizado con algunas decisiones que ha tomado la administración de Gustavo Petro. Esto ha provocado el cierre de servicios médicos en varias regiones y también el aumento de deudas millonarias.

Nueva EPS es una de las empresas que más se ha visto afectada por la crisis, que pone en riesgo la salud de 11 millones de afiliados y ha provocado una mayor demora en citas y entrega de medicamentos, además de las deudas millonarias que mantiene con hospitales y los embargos que limitan sus recursos, tanto así que muchas instituciones han decidido dejar de atender pacientes de esta EPS.

La estrategia busca normalizar la dispensación de medicamentos y fortalecer la atención de pacientes con tratamientos permanentes. Foto: @Supersalud

Recientemente, el agente interventor de la entidad, Jorge Iván Ospina, anunció un acuerdo con cuatro de los principales gestores farmacéuticos del país, para normalizar la entrega de los medicamentos a pacientes y normalizar la situación en un 97 %.

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De acuerdo con El Tiempo, la estrategia buscaría llegar a nuevos acuerdos con Cafam, Disfarma, Colsubsidio y Offmedicas. Estos buscarían una mayor estabilidad en la red farmacéutica y garantía de la continuidad en atención de usuarios con enfermedades crónicas y tratamientos permanentes, además de patologías de alto costo.

En medio de la crisis del sistema de salud, Nueva EPS avanza en acuerdos para estabilizar su red farmacéutica. Foto: @Supersalud

Durante las últimas semanas se han adelantado mesas de diálogo y concertación con estos operadores para revisar aspectos financieros, técnicos y operativos relacionados con la prestación de los servicios de la EPS.

Con el acuerdo también se priorizarán varias zonas de la región que han sido fuertemente afectadas, como Santander, Norte de Santander, Valle del Cauca, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Córdoba, Cesar, Tolima, Caldas, La Guajira, Antioquia, Cundinamarca y Bogotá.

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Varias regiones priorizadas entrarían en el plan que busca superar el 95% de entrega de medicamentos durante las próximas semanas. Foto: Bernardo Peña / El País

El plan es que, al cierre de mayo, la dispensación de medicamentos pueda superar el 95 % en las zonas donde tienen operación los gestores mencionados anteriormente.