La entrevista del Contralor que molestó a Gustavo Petro: 10 frases impactantes. “El riesgo es enorme”

En entrevista con SEMANA, el contralor general Carlos Hernán Rodríguez, detalló la grave situación que viven las EPS intervenidas por el gobierno de Gustavo Petro. El alto funcionario le ha puesto la lupa al seguimiento de los indicadores financieros de esas entidades y ha alertado en varias ocasiones que la situación es crítica y el riesgo para los pacientes es enorme.

El contralor general advierte en SEMANA la debacle de las EPS intervenidas: “Estábamos mejor cuando estábamos peor”

Rodríguez, con un minucioso informe de la entidad, enciende las alarmas. El funcionario aseguró que las medidas adoptadas por la Superintendencia de Salud no solo no han logrado estabilizar el sistema, sino que, según los hallazgos de la Contraloría, han profundizado el deterioro financiero y operativo de varias de las principales entidades del país que fueron intervenidas durante el gobierno de Gustavo Petro.

"El modelo actual de intervención forzosa a las EPS no está cumpliendo su objetivo de estabilizar el sistema de salud", dice el contralor. Foto: SEMANA

El alto funcionario pide especial atención para la Nueva EPS, la entidad con más afiliados de Colombia y de la cual depende la salud de más de 11 millones de personas. La Nueva EPS opera sin estados financieros certificados de 2024 y 2025, lo cual hace que su manejo sea prácticamente a ciegas.

El contralor también se refirió a faltantes multimillonarios, aumento desbordado de deudas y patrimonios negativos en otras EPS como Coosalud, Famisanar y Savia Salud. Y se refirió a la responsabilidad de la Superintendencia Nacional de Salud, a las polémicas decisiones del superintendente Daniel Quintero y a la discusión sobre una eventual reforma al sistema. Estas son sus revelaciones más preocupantes.

La entrevista generó una dura respuesta del presidente Gustavo Petro: “Las EPS no intervenidas están peor que las intervenidas y el indicador de quejas sobre afiliados es peor en las no intervenidas que en las intervenidas”, dijo.

“¿Que pasa con el sistema de EPS como intermediarias financieras? Que nunca sirvió y no sirve ahora y le ha hecho perder al país buena parte de su actual déficit primario....Estamos listos con el nuevo modelo de salud y los indicadores de salud del pueblo que no son los.mismos indicadores financieros de las EPS van muy bien", agregó.

1.“Hay que ser francos: estábamos mejor cuando estábamos peor”

El contralor aseguró que “el modelo actual de intervención forzosa a las EPS no está cumpliendo su objetivo de estabilizar el sistema de salud, sino, por el contrario, ha profundizado su deterioro crítico y sostenido; ya ni siquiera se puede acceder a los servicios de salud por la vía judicial; las EPS intervenidas no llegan al 100 por ciento en el cumplimiento de los fallos de tutela. Un caso crítico es el de Emssanar EPS, que presenta un nivel de gestión de tutelas de apenas el 4,4 por ciento. Hay que ser francos: estábamos mejor cuando estábamos peor”.

2.“Las EPS intervenidas están peor hoy de lo que estaban antes de la intervención”

“La responsabilidad sobre la administración de las EPS intervenidas recae actualmente en la Superintendencia, la cual debe garantizar la sostenibilidad financiera y así evitar barreras de acceso en la prestación de los servicios de salud de los colombianos”, advierte Rodríguez.

El superintendente asegura que “el Gobierno tiene la responsabilidad de que las EPS intervenidas funcionen de manera adecuada, que usen eficientemente los recursos públicos, que se fortalezcan los mecanismos de control y se gestione de forma efectiva el gasto en salud”.

3. “El patrimonio de varias EPS se hundió drásticamente durante las intervenciones”.

El contralor asegura que “dentro de la advertencia emitida por la Contraloría General de la República, producto del seguimiento permanente de carácter preventivo que se realiza a la Superintendencia Nacional de Salud, se emitieron advertencias sobre los componentes financieros, jurídicos y técnico- científicos de los indicadores Fénix –que son utilizados por la Supersalud para hacerles seguimiento a las EPS intervenidas– que muestran un deterioro progresivo de los mismos durante el periodo de intervención, lo que indica que las medidas adoptadas han generado un deterioro principalmente de los indicadores financieros que impactan negativamente la operación y afectan a millones de pacientes. Es importante recordar que, al no atender esta advertencia, se pueden materializar los riesgos de pérdida de recursos públicos y/o la afectación negativa de bienes o intereses patrimoniales de naturaleza pública".

Carlos Hernán Rodríguez, contralor general de la república de Colombia. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

4.“La responsabilidad es compartida”

El funcionario explicó quién debe responder por esa debacle. “La responsabilidad recae sobre quienes han participado en la gestión fiscal y toma de decisiones dentro de las EPS en medida de intervención y que no han evitado el deterioro financiero progresivo que hoy muestran los indicadores de estas entidades, especialmente cuando las acciones adoptadas no lograron prevenir o revertir esta situación; esa responsabilidad es compartida y concurrente entre los administradores al frente de las intervenciones y las autoridades de inspección, vigilancia y control; para este caso, la Superintendencia Nacional de Salud”, dijo.

5. “La Nueva EPS está operando a ciegas”

El contralor lanza una alerta en el caso de la Nueva EPS, que es la entidad con más afiliados del país, que no cuente con estados financieros certificados ni dictaminados correspondientes a las vigencias 2024 y 2025. Esto, sin duda, impide validar la veracidad de su información contable. Adicionalmente, la Contraloría, a través de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari), identificó un faltante de 4,9 billones de pesos en reservas técnicas y de 13,6 billones de pesos en anticipos pendientes de legalizar.

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“Esto significa que la Nueva EPS está operando a ciegas. Para la Contraloría, la ausencia de los estados financieros certificados dificulta la posibilidad de realizar eficazmente el proceso auditor. No estamos hablando de un problema menor, estamos hablando de la limitación para verificar el destino de los recursos de la salud para la atención de más de 11 millones de colombianos”, aseguró.

En una entrevista con SEMANA, el interventor de la Nueva EPS, Jorge Iván Ospina aseguró que entregará esa información. “Tenemos un plan de contingencia frente a estas dificultades de registro contable. Estamos con un equipo muy numeroso para tener en el mes de mayo los informes de 2024 y nos demoraremos mucho menos en entregar los de 2025″, dijo.

6.“Que la EPS más grande del país opere sin estados financieros desafía todo control institucional”

“Lo he dicho. Y aprovecho para requerir nuevamente y de forma pública a la Nueva EPS para que haga entrega formal de sus estados financieros”, dijo el contralor.

“Los colombianos merecen y demandan conocer el estado real de la EPS más grande del país. Esta es una situación inaceptable, constituye una violación flagrante de los principios de transparencia fiscal y es el reflejo de un desgobierno corporativo crítico. Que la Nueva EPS, la entidad que maneja el aseguramiento de más de 11,6 millones de colombianos y billonarios recursos públicos de la salud, opere sin estados financieros debidamente certificados, es un hecho que desafía todo control institucional”, agregó.

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7.“El riesgo es enorme”

Esto dijo el contralor frente al posible colapso de la Nueva EPS. “El riesgo es enorme debido a la magnitud de la población que atiende, ya que esta EPS concentra más del 20 por ciento de los afiliados del país. Cualquier falla en su operación pone en riesgo la continuidad de tratamientos y la atención en salud de millones de colombianos. Además, ante un posible cese de actividades derivado de su viabilidad financiera real, no existe en la actualidad otra EPS con la capacidad operativa y financiera suficiente para asumir de manera inmediata un volumen tan alto de usuarios, lo que podría generar una afectación significativa en todo el sistema de salud“, detalló.

8.“Las deudas de Coosalud aumentaron en un 237 por ciento”

El contralor entregó detalles de lo que encontró en Coosalud, una de las EPS que ha sido objeto de fuertes críticas por parte del presidente Petro.

Foto: Colprensa.

“Lo paradójico y preocupante para la Contraloría es el estado financiero en el que se encuentra la entidad debido a la intervención. El seguimiento permanente mostró que las deudas de Coosalud aumentaron en un 237 por ciento; sumado a lo anterior, su patrimonio pasó de -0,48 a -3,7 billones de pesos.Esta situación genera una preocupación por la sostenibilidad financiera de la EPS y por el impacto que puede generar en la continuidad y la calidad de los servicios de salud prestados a sus afiliados.Además, el aumento del endeudamiento y las dificultades de liquidez presentadas durante la medida incrementan el riesgo de restricciones en la atención, derivadas del cierre o la suspensión de servicios por parte de la red prestadora ante la falta de pago, hecho que limita gravemente la garantía al derecho a la salud de sus afiliados", dice.

9.“Famisanar evidencia que la intervención no ha funcionado”

La situación de otra EPS, Famisanar, también es crítica y demuestra que la intervención no ha funcionado como un mecanismo de salvamento. “Al inicio de la intervención, Famisanar estaba generando resultados positivos del 1 por ciento y a la fecha se generan pérdidas del 14 por ciento; como ya se dijo, el patrimonio se hundió drásticamente, lo que refleja un deterioro. El patrimonio pasó de -2,1 billones al inicio de la intervención a -3,3 billones al cierre de 2025. Adicionalmente, el indicador de endeudamiento pasó de 1,0 a 4,08 a diciembre de 2025, evidenciando un aumento sustancial del riesgo financiero y una pérdida acelerada de su estabilidad económica. Como ente de control, hemos citado a la Superintendencia y a los agentes interventores para que justifiquen técnicamente el rumbo de esta medida y frenen el daño patrimonial que sigue extendiéndose”, aseguró.

Foto: Cortesía

10.“Savia Salud tiene un deterioro significativo”

“En el caso de Savia Salud EPS, la Contraloría evidenció un deterioro significativo en sus indicadores financieros, especialmente en el nivel de endeudamiento, que pasó de 4,41 a 11,73, ubicándose en una condición crítica muy por encima de los rangos considerados aceptables. Este comportamiento refleja un aumento considerable de las obligaciones de la entidad y una creciente presión sobre su sostenibilidad financiera, lo que incrementa el riesgo para la continuidad en la prestación de los servicios de salud y el cumplimiento de sus compromisos con la red prestadora”, aseguró.

11.“No basta únicamente con el cambio de interventores; también se requieren soluciones de fondo”

Gustavo Petro oficializó el nombramiento de Daniel Quintero como superintendente de salud. Foto: Tomada de X @QuinteroCalle

El contralor se refirió a la decisión de Daniel Quintero, el superintendente de Salud, de pedirle la renuncia a los interventores de las EPS. “Las medidas deben ser de fondo para encontrar una solución a una problemática tan grave. No basta únicamente con el cambio de interventores; también se requieren soluciones basadas en el análisis de información oportuna que permitan la toma de decisiones basadas en indicadores de gestión, con lo cual se garantiza transparencia, eficiencia y uso adecuado de los recursos públicos de la salud. Lo que está en juego debe responder a las expectativas no solo de la Superintendencia Nacional de Salud, sino también a las necesidades y la confianza de millones de colombianos que dependen del sistema de salud”, dijo.