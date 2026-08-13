Nueva superintendente de Salud anuncia cambios en vigilancia y control del sistema

Mónica Rocío Lombana García, superintendente Nacional de Salud encargada, anunció que su gestión estará orientada a fortalecer las labores de inspección, vigilancia y control sobre los actores del sistema de salud, así como a supervisar la administración de los recursos públicos destinados a este sector.

Mónica Lombana asume como superintendente encargada de Salud: estos serán sus principales retos

La funcionaria señaló que su trabajo estará alineado con la hoja de ruta del Gobierno Nacional y tendrá como uno de sus objetivos contribuir a la estabilización del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).

La superintendente señaló su plan de trabajo. Foto: IA

“La SuperSalud debe actuar con firmeza para proteger el derecho a la salud de los usuarios. Vamos a fortalecer la inspección, vigilancia y control para identificar los riesgos y tomar las decisiones que correspondan frente a los vigilados y actores del sistema”, afirmó Lombana García.

La nueva superintendente llega al cargo con más de 29 años de experiencia en el sector salud. Es médica y cirujana, especialista en Gerencia Hospitalaria y Gerencia de la Calidad en Salud, y ha ocupado cargos relacionados con dirección estratégica, aseguramiento, prestación y supervisión de entidades del sector.

Su trayectoria también incluye experiencia en la gestión de instituciones públicas y privadas, contratación y negociación de servicios de salud, implementación de modelos de calidad y desarrollo institucional.

Lombana lleva seis años vinculada a la Superintendencia Nacional de Salud. Además, en 2025 ganó el concurso de méritos de la Comisión Nacional del Servicio Civil realizado por la entidad, informó la SuperSalud.

Durante su paso por la superintendencia ha tenido contacto con los mecanismos mediante los cuales el Estado realiza seguimiento a los diferentes actores del sistema y a entidades que atraviesan situaciones especiales.

#Comunicado | La ministra de Salud y Protección Social, @AnaVesga_G, posesionó a la médica Mónica Rocío Lombana García como Superintendente Nacional de Salud encargada. pic.twitter.com/foSC8otXGF — MinSalud Colombia 🇨🇴 (@MinSaludCol) August 12, 2026

De acuerdo con la entidad, ese conocimiento será utilizado ahora para fortalecer la capacidad de supervisión y mejorar la respuesta frente a situaciones que puedan afectar la prestación de los servicios.

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La funcionaria indicó que uno de los objetivos de su administración será anticiparse a los problemas que puedan poner en riesgo la continuidad y oportunidad de la atención en salud.

En ese sentido, la superintendencia señaló que Lombana tendrá entre sus responsabilidades identificar riesgos, hacer seguimiento a los vigilados y adoptar las decisiones correspondientes cuando se presenten situaciones que comprometan el funcionamiento del sistema.