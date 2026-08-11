Alertan por resurgimiento de la sífilis: Colombia registra hasta 15,9 casos por cada 100.000 habitantes

La sífilis vuelve a encender las alarmas de las autoridades sanitarias. En el marco de la 26.ª Conferencia Internacional sobre el Sida (AIDS 2026), realizada en Río de Janeiro, la organización AIDS Healthcare Foundation (AHF) advirtió que esta infección de transmisión sexual atraviesa el mayor resurgimiento mundial de las últimas décadas y que América Latina y el Caribe concentran gran parte de los nuevos casos.

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En Colombia, la incidencia estimada oscila entre 12 y 15,9 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que la enfermedad representa cerca del 6,1 % de los más de 70.000 nuevos diagnósticos de infecciones de transmisión sexual (ITS) que se reportan cada año en el país.

A nivel regional, el panorama también preocupa. Según cifras citadas por AHF, en 2024 la Organización Panamericana de la Salud (OPS) estimó 4,2 millones de casos de sífilis en las Américas, de los cuales el 90 % correspondió a América Latina y el Caribe. Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó que entre 2020 y 2022 los casos en adultos aumentaron un 13 % a nivel global.

Uno de los mayores riesgos es la sífilis congénita. Solo en 2022 se estima que 68.000 bebés nacieron con la infección en las Américas, una cifra que supera ampliamente la meta de eliminación fijada por la OMS. Ese mismo año, la enfermedad estuvo relacionada con 355.000 desenlaces adversos durante el embarazo, entre ellos muertes fetales, neonatales y partos prematuros.

En Colombia, aunque las cifras más recientes muestran una reducción frente al año anterior, el Sistema de Vigilancia en Salud Pública registró, con corte al 27 de julio, 6.735 casos de sífilis gestacional y 751 de sífilis congénita. La organización advirtió que estos avances no deben llevar a disminuir las acciones de vigilancia, ya que la enfermedad puede pasar desapercibida durante mucho tiempo.

La directora médica global sénior de AHF, Adele Schwartz Benzaken, afirmó que el aumento de la sífilis exige una respuesta urgente por parte de gobiernos y sistemas de salud. “La sífilis tiene cura y, sin embargo, muchas veces no da síntomas y pasa inadvertida, lo que permite que se propague y provoque complicaciones graves”, señaló, al insistir en ampliar las pruebas diagnósticas, fortalecer la educación sexual e integrar la atención de las ITS con los servicios de VIH.

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La sífilis es una infección causada por la bacteria Treponema pallidum. Se transmite principalmente durante relaciones sexuales vaginales, anales u orales sin protección, así como de madre a hijo durante el embarazo. Entre los síntomas pueden aparecer una llaga indolora en los genitales, el ano o la boca, erupciones en la piel, fiebre, inflamación de ganglios y caída del cabello en parches.

Los especialistas recomiendan realizarse la prueba ante cualquier sospecha o después de una relación sexual sin protección, además de promover el uso del preservativo y el tratamiento oportuno de las parejas sexuales para cortar la cadena de transmisión.