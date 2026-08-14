Famisanar anuncia cambios para pacientes del Instituto Nacional de Cancerología tras terminación del contrato

EPS Famisanar informó a sus afiliados que el Instituto Nacional de Cancerología (INC) comunicó la terminación unilateral del contrato que mantenía vigente con la entidad. La decisión implica cambios para los usuarios que actualmente reciben servicios de salud en esa institución.

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De acuerdo con la EPS, tras conocer la decisión, llevó a cabo una evaluación de las condiciones planteadas por el INC con el objetivo de mantener la prestación de los servicios bajo las condiciones contractuales, operativas y asistenciales requeridas.

Instituto Nacional de Cancerología. Foto: Instituto Nacional de Cancerología

Sin embargo, Famisanar señaló que, debido a las condiciones actuales del sector de la salud y al contexto en el que se prestan estos servicios, no fue posible atender las exigencias manifestadas por el Instituto Nacional de Cancerología.

Ante este escenario, la EPS indicó que adelantó las acciones necesarias para contar con una red de prestadores habilitada y disponible que permita dar continuidad a la atención de los pacientes que actualmente reciben servicios en el INC.

La entidad explicó que la continuidad de los servicios se definirá de acuerdo con las necesidades y condiciones clínicas de cada afiliado. Para ello, anunció que realizará un contacto directo con las personas que puedan verse afectadas por la terminación del contrato.

El propósito, según Famisanar, será entregar información sobre la continuidad de los tratamientos y acompañar a cada paciente durante el proceso de asignación o traslado a la institución prestadora que corresponda.

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“EPS Famisanar S.A.S. reitera que ningún afiliado quedará sin orientación frente a la continuidad de su atención y que se adelantarán las acciones necesarias para garantizar la prestación de los servicios de salud requeridos, de acuerdo con las condiciones clínicas y asistenciales de cada usuario”, señaló la entidad.

EPS Famisanar informó a sus afiliados que el Instituto Nacional de Cancerología (INC) comunicó la terminación unilateral del contrato. Foto: Famisanar

La EPS también habilitó canales especiales para atender las inquietudes relacionadas con los pacientes del Instituto Nacional de Cancerología. Para adultos, dispuso el correo caadultos@famisanar.com.co, mientras que para pacientes pediátricos habilitó capediatrico@famisanar.com.co.

Además, los afiliados podrán diligenciar un formulario en línea destinado al seguimiento de pacientes del INC.

Famisanar recordó que también están disponibles sus canales habituales de atención presencial, telefónica y virtual. Entre ellos se encuentran las líneas Amable PBS, en los números (601) 307 8069 y 01 8000 116 662, y Amable PAC, en (601) 307 8085 y 01 8000 127 363.

Los usuarios también podrán acudir a las oficinas de atención al afiliado, utilizar el portal Famisanar en Línea o solicitar atención mediante videollamada.