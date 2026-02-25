Se siguen conociendo presuntas irregularidades en el sistema de salud, especialmente en las EPS que están a cargo del Gobierno. El representante a la Cámara Andrés Forero, del Centro Democrático, expuso una supuesta irregularidad en la EPS Famisanar, intervenida por el Gobierno nacional.

Según el congresista, Gallo habría entregado un contrato por 4.095 millones de pesos a una empresa que, de acuerdo con el registro de la Cámara de Comercio, no tendría relación con el sector salud y cuenta con un capital de 5 millones de pesos. “No tiene ni página web”, reclamó Forero.

La empresa está ubicada en Montería, capital del departamento de Córdoba; sin embargo, lo llamativo es que no tendría ningún afiliado allí. “Mientras tanto, mueren pacientes por falta de medicamentos y de tratamientos, y el superintendente nacional de Salud permanece callado”, cuestionó el congresista.

Andrés Forero y Germán Gallo. Foto: SEMANA / Defensoría del Pueblo API

Forero compartió el contrato que firmó Gallo con la empresa Oslo Ltda. para prestar servicios de asesoría y consultoría para el fortalecimiento de los planes de acción y estrategias de mejora de la compañía.

El contrato está desde el 2 de enero de 2026 e irá hasta el 31 de julio de este mismo año y fue firmado por un valor de 585.022.026 pesos más IVA, que debieron ser cancelados por el contratante los 30 días siguientes a la radicación de la factura.

Forero también compartió el documento de la Cámara de Comercio de Montería, en el que se detalla la información de la empresa y se indica que el objeto social de esta sociedad es la recuperación judicial y extrajudicial de créditos y otro tipo de obligaciones otorgadas por bancos y entidades financieras, la adquisición y administración de bienes inmuebles, la asesoría, el suministro de papelería, entre otros.

Representante Andrés Forero Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Asimismo, se evidencia que su capital es de 5 millones de pesos.

El congresista también mostró la dirección del lugar, según la imagen satelital de Google Maps, donde se ve que se trata de una casa común y corriente.

En los últimos días, la Defensoría del Pueblo había activado un plan urgente para destrabar la atención de sus afiliados, pues, según alertaron, en 2025 se recibieron 2.513 quejas en distintas regiones del país, lo que representa un aumento del 60 % frente a las que se registraron en la EPS en 2024.

Igualmente, en los departamentos de Cundinamarca, Bogotá, Boyacá, Meta y Tolima, la Defensoría hará un seguimiento riguroso a través de mesas técnicas para verificar lo que sucede con la EPS y la atención a los pacientes que han reclamado una mala gestión.