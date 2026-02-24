Bogotá

Madre revela en SEMANA el calvario que sufre esperando una cita médica desde hace seis años para su hijo con síndrome de Asperger

“Es una situación crítica”, dijo la mamá del menor en entrevista.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

24 de febrero de 2026, 10:07 p. m.
Crisis del sistema de salud.
Crisis del sistema de salud. Foto: Afidro

Camila Fajardo, madre de un menor de 10 años diagnosticado con síndrome de Asperger, reveló en SEMANA la difícil situación que enfrenta ante la crisis del sistema de salud que atraviesa el país, donde lleva pidiendo una cita de unos exámenes para su hijo desde hace más de seis años.

“Desde hace más o menos seis años estoy detrás de una cita de neurología pediátrica. Hace más o menos tres años logré conseguir la cita; el médico me mandó unos exámenes y en eso me mandó una resonancia. El mismo médico lo diagnosticó con síndrome de Asperger”, contó inicialmente la mujer.

En ese entonces, la resonancia salió mal, por lo que es necesario que nuevamente se le realicen los exámenes correspondientes al menor, quien de acuerdo con su mamá sufre de dolores de cabeza y en ocasiones presenta hemorragia nasal.

Cecilia Quintero, adulta mayor, murió esperando la entrega de medicamentos por parte de Cafam para su hijo discapacitado; la empresa se pronunció

Fajardo relató el calvario que lleva por esta situación debido a la falta de citas médicas donde atienden a su hijo, que es en el Hospital Central de la Policía Nacional.

Pereira

Descubren mega laboratorio de cocaína que funcionaba en un falso emprendimiento de exportación de chocolate ubicado en Pereira

Vehículos

Fuertes lluvias en Bogotá este martes, 24 de febrero: videos muestran inundaciones en varias zonas de Bogotá

Nación

Defensa de Diana Ospina pedirá que el caso sea investigado como un secuestro extorsivo agravado. “No puede quedar impune”

Nación

Ministra de Transporte anuncia refuerzo de controles en servicio público tras secuestro de Diana Ospina: “Movilizarnos sin miedo”

Nación

Elecciones del 8 de marzo en Colombia: los motivos por los que pueden anular el voto en las consultas regionales; que no lo engañen

Barranquilla

Juez deja libre a Alexis Castillo, concejal de Barranquilla, pero debe cumplir estrictas medidas: lo acusan de violencia intrafamiliar

Bogotá

Atención: choque entre dos flotas en la salida de Bogotá por la calle 80 deja por lo menos 16 heridos

Salud

Revelan que tres familiares de Kevin Acosta también tienen hemofilia y están sin medicamento; uno está hospitalizado

Salud

Muerte de Kevin Acosta, niño de 7 años que no recibió sus medicamentos: “El Gobierno lo abandonó”, dice la comunidad médica

Especiales Editoriales

San Andrés, la crisis en el paraíso: la isla afronta desafíos en el turismo y sus habitantes sufren el olvido del Gobierno Petro y la crisis de la salud

Nunca jamás hay citas disponibles en esa EPS que es de la Policía. Necesito esas citas para que puedan ver al niño porque es una situación crítica en este momento”, mencionó.

Medicina salud dinero
La crisis en salud cada vez es más crítica. Foto: Adobe Stock

La mujer comentó que no le dan respuesta alguna de por qué no están dando citas para neurología pediátrica, que es la especialidad que necesita su hijo en estos momentos.

No hay disponibilidad (de citas) desde hace más o menos tres o cuatro meses estoy detrás de esa cita debido a que cuando me la han dado, luego me la cancelan y nunca hay disponibilidad para la toma del examen del niño”, detalló.

Camilia se encuentra desesperada por esta crisis del sistema de salud, donde manifestó que no cuenta con los recursos suficientes para poder realizar los exámenes médicos a su hijo por particular.

Me duele como padres que tengamos que pasar por este tipo de cosas porque los niños están en un proceso de crecimiento y ellos no deberían pasar por eso (...) que tengamos más empatía con los niños, con las personas adultas, con todos”, puntualizó la mujer en SEMANA.

Más de Nación

Capturado en megalaboratorio de cocaína en Pereira.

Descubren mega laboratorio de cocaína que funcionaba en un falso emprendimiento de exportación de chocolate ubicado en Pereira

El cielo nublado y las lluvias aisladas marcarán la jornada en Bogotá, con temperaturas frescas y posibles precipitaciones en la tarde

Fuertes lluvias en Bogotá este martes, 24 de febrero: videos muestran inundaciones en varias zonas de Bogotá

Diana Ospina, la mujer que desapareció tras subirse un taxi después de salir de una fiesta.

Defensa de Diana Ospina pedirá que el caso sea investigado como un secuestro extorsivo agravado. “No puede quedar impune”

La ministra de Transporte, Mafe Rojas, se pronunció por el caso de Diana Ospina.

Ministra de Transporte anuncia refuerzo de controles en servicio público tras secuestro de Diana Ospina: “Movilizarnos sin miedo”

Aunque para votar en las elecciones de este 2026 los requisitos siguen siendo los mismos, la arquitectura del proceso cambió.

Elecciones del 8 de marzo en Colombia: los motivos por los que pueden anular el voto en las consultas regionales; que no lo engañen

Audiencia del concejal Alexis Castillo.

Juez deja libre a Alexis Castillo, concejal de Barranquilla, pero debe cumplir estrictas medidas: lo acusan de violencia intrafamiliar

Accidente en la autopista Medellín - Bogotá a la altura de El Rosal.

Atención: choque entre dos flotas en la salida de Bogotá por la calle 80 deja por lo menos 16 heridos

Nuevas decisiones frente al aumento de la tarifa en las visas para viajar a Norteamérica

Estados Unidos reactiva ayudas económicas para Colombia por 40 millones de dólares en el presupuesto de 2026

Derrumbe en la autopista Medellín - Bogotá a la altura de San Luis.

Enorme derrumbe taponó la autopista Medellín-Bogotá a la altura de San Luis, una persona lesionada y una casa afectada es el balance preliminar

Noticias Destacadas