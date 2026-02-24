Madre revela en SEMANA el calvario que sufre esperando una cita médica desde hace seis años para su hijo con síndrome de Asperger

Camila Fajardo, madre de un menor de 10 años diagnosticado con síndrome de Asperger, reveló en SEMANA la difícil situación que enfrenta ante la crisis del sistema de salud que atraviesa el país, donde lleva pidiendo una cita de unos exámenes para su hijo desde hace más de seis años.

“Desde hace más o menos seis años estoy detrás de una cita de neurología pediátrica. Hace más o menos tres años logré conseguir la cita; el médico me mandó unos exámenes y en eso me mandó una resonancia. El mismo médico lo diagnosticó con síndrome de Asperger”, contó inicialmente la mujer.

En ese entonces, la resonancia salió mal, por lo que es necesario que nuevamente se le realicen los exámenes correspondientes al menor, quien de acuerdo con su mamá sufre de dolores de cabeza y en ocasiones presenta hemorragia nasal.

Fajardo relató el calvario que lleva por esta situación debido a la falta de citas médicas donde atienden a su hijo, que es en el Hospital Central de la Policía Nacional.

“Nunca jamás hay citas disponibles en esa EPS que es de la Policía. Necesito esas citas para que puedan ver al niño porque es una situación crítica en este momento”, mencionó.

La crisis en salud cada vez es más crítica. Foto: Adobe Stock

La mujer comentó que no le dan respuesta alguna de por qué no están dando citas para neurología pediátrica, que es la especialidad que necesita su hijo en estos momentos.

“No hay disponibilidad (de citas) desde hace más o menos tres o cuatro meses estoy detrás de esa cita debido a que cuando me la han dado, luego me la cancelan y nunca hay disponibilidad para la toma del examen del niño”, detalló.

Camilia se encuentra desesperada por esta crisis del sistema de salud, donde manifestó que no cuenta con los recursos suficientes para poder realizar los exámenes médicos a su hijo por particular.

“Me duele como padres que tengamos que pasar por este tipo de cosas porque los niños están en un proceso de crecimiento y ellos no deberían pasar por eso (...) que tengamos más empatía con los niños, con las personas adultas, con todos”, puntualizó la mujer en SEMANA.