Escasez de medicamentos golpea la salud mental en Colombia: el MinSalud guarda silencio

La contingencia en el sistema de salud en Colombia se mantiene como uno de los focos de atención en la agenda pública nacional. En los últimos meses, asociaciones de pacientes y ciudadanos han acudido a diversas plataformas legales y de comunicación para denunciar fallas estructurales en la dispensación de medicamentos, una situación que interrumpe la continuidad de múltiples terapias en todo el territorio.

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La Procuraduría General de la Nación ha iniciado indagaciones frente a reportes que vinculan el fallecimiento de pacientes con las demoras en las entregas. Dentro de los expedientes recientes se encuentra el de Kevin Acosta, un menor de edad cuya muerte se atribuye a una presunta negligencia por parte de la Nueva EPS.

Esta entidad promotora de salud, que concentra a millones de afiliados, opera actualmente bajo una medida de intervención administrativa dictada por el Estado.

Además de los reportes emitidos por las veedurías de pacientes con patologías crónicas o enfermedades huérfanas, el gremio médico ha identificado otra población cuya estabilidad clínica se encuentra comprometida debido a las fallas en la cadena de distribución: los ciudadanos diagnosticados con trastornos psiquiátricos.

Alerta de la Asociación Colombiana de Psiquiatría

Frente a las interrupciones en los despachos, la Asociación Colombiana de Psiquiatría (ACP) emitió un pronunciamiento oficial advirtiendo sobre las consecuencias clínicas de esta situación.

“Psiquiatras de distintas regiones del país han alertado sobre la falta de disponibilidad de medicamentos esenciales para la salud mental, incluyendo antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos y fármacos para el tratamiento del TDAH”, indicó la agremiación.

El documento técnico explica que las personas con este tipo de diagnósticos requieren intervenciones farmacológicas que exigen adherencia y continuidad para alcanzar los objetivos terapéuticos.

Sobre las repercusiones directas en los pacientes, la organización médica fue enfática. “La interrupción abrupta de los tratamientos psicofarmacológicos puede comprometer procesos terapéuticos construidos durante largos periodos y se asocia con desenlaces negativos para la salud, tales como recaídas, rehospitalizaciones, desarrollo de resistencia a los tratamientos y aumento del riesgo de conductas autolesivas, incluyendo el suicidio”, detalló la ACP.

La agremiación concluyó su comunicado instando a los actores involucrados en la cadena logística a adoptar medidas para superar las barreras actuales y garantizar la calidad de vida de los pacientes.

“Le estamos pagando todo a las EPS y no están cumpliendo; no le pagan a los hospitales”, aseguró el #Minsalud, @GA_Jaramillo, durante su intervención en Cúcuta, señalando que uno de los principales problemas del sistema es que los recursos no están llegando a quienes prestan los… pic.twitter.com/qyZoxCUghU — MinSalud Colombia 🇨🇴 (@MinSaludCol) March 19, 2026

¿Qué dice el Ministerio de Salud?

La respuesta gubernamental frente a la crisis de desabastecimiento se centró en el flujo de caja del sistema. Durante una visita oficial a la ciudad de Cúcuta, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se refirió a las transferencias de recursos que la Nación realiza a las aseguradoras.

El funcionario enfatizó que el Gobierno se encuentra al día con los giros correspondientes, afirmando públicamente: “Estamos pagando a las EPS”. No obstante, durante esa misma jornada, el jefe de la cartera se abstuvo de entregar declaraciones o explicaciones directas ante los cuestionamientos del personal médico sobre los reportes puntuales de escasez de fármacos en los puntos de entrega, espcialmente a pacientes diagnosticados con trastornos psiquiátricos.