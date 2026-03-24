“No es posible que tengamos que esperar tres meses para una cita con un especialista”, Lina Morales

El LATAM HealthTech Forum 2026 tuvo una asistencia de más de 1.500 personas y la participación de líderes del sector provenientes de 12 países de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Durante el evento, realizado el 19 y 20 de marzo en la capital colombiana, la consigna fue clara: acelerar la implementación tecnológica para mejorar la prestación de servicios y los resultados en salud.

Uno de los hitos del encuentro fue la rueda de negocios, que superó las 300 reuniones y permitió concretar alianzas estratégicas entre actores clave del ecosistema. Este espacio evidenció no solo el interés, sino la urgencia de articular esfuerzos entre el sector público y privado para enfrentar los desafíos estructurales que atraviesa la salud en América Latina.

“La tecnología debe dejar de ser un accesorio y convertirse en rutina en salud”: Lina Morales Mora

Para Lina Morales, directora ejecutiva de HealthTech Colombia, el balance preliminar del evento refleja un cambio de mentalidad en el sector. “Se siente la emoción de la gente y la intención de los líderes del sector salud de toda Latinoamérica de empezar a acelerar la implementación de tecnologías para mejorar los resultados en el sistema de salud”, afirmó.

La directiva destacó además un hecho significativo: la presencia de representantes de campañas presidenciales en Colombia, quienes, según explicó, más que exponer propuestas, acudieron a escuchar soluciones tecnológicas aplicables al sistema de salud. “Esa intención de los futuros gobernantes de trabajar de manera mancomunada con el sector privado, la innovación y la tecnología es algo muy positivo para el país”, señaló.

El debate sobre las EPS no solo pasa por la cobertura, sino por la protección y acceso a la información médica. Foto: InterSystems

Uno de los mensajes más contundentes del foro giró en torno a la necesidad de adoptar tecnología para optimizar recursos y mejorar el acceso a los servicios. Morales fue enfática en señalar que cerca del 40% de los recursos del sistema de salud en Colombia se desperdician, una cifra que calificó como insostenible.

“No es posible que tengamos que esperar tres meses para una cita con un especialista, cuando la inteligencia artificial y la tecnología pueden mejorar eso de una manera impresionante”, advirtió. En ese sentido, insistió en que el sector debe asumir una transformación cultural que permita entender la tecnología no como un gasto, sino como una inversión estratégica.

El LATAM HealthTech Forum 2026 se desarrolló en un contexto particularmente complejo para el sistema de salud colombiano, marcado por tensiones políticas, debates sobre el futuro de las EPS y reformas estructurales en curso. Lejos de evadir estos temas, el evento los puso sobre la mesa con un enfoque propositivo.

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“Este es un espacio para mirar hacia el futuro, dejar de pensar únicamente en la crisis y enfocarnos en las soluciones”, explicó Morales. Durante el foro, diferentes actores del sistema coincidieron en la necesidad de construir respuestas conjuntas, priorizando la innovación y la colaboración.

Paradójicamente, aunque Colombia es reconocida como un referente internacional en innovación tecnológica en salud, gran parte de estas soluciones no se implementan a nivel local. “Muchas de las tecnologías que hoy se usan en otros países son creadas en Colombia, pero nos falta adoptarlas aquí”, señaló la directora de HealthTech Colombia.

Entre los principales obstáculos identificados están la falta de educación, barreras culturales y una visión limitada sobre el papel de la tecnología en el sector. “Tenemos que derrumbar la idea de que la innovación no es para todos y empezar a creer en el producto colombiano”, agregó.

El foro también dejó claro que la transformación del sistema de salud no será posible sin una mayor integración entre el sector público y el privado. Según Morales, estos espacios son fundamentales para generar confianza, construir alianzas y co-crear soluciones.

“El sector público no puede solo. Necesitamos que el sector privado sea un aliado estratégico y proveedor de soluciones. Pero para eso se requiere apertura y una mentalidad dispuesta a innovar en conjunto”, concluyó.