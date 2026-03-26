Encías inflamadas, sangrado frecuente o infecciones recurrentes pueden ser señales tempranas de problemas sistémicos.

Expertos advierten que la salud oral está directamente ligada al control metabólico y cardiovascular.

Más de 116 mil pacientes con enfermedades huérfanas en Colombia están en riesgo por incumplimientos

La inflamación periodontal y su impacto en el organismo: una relación que ya no se puede ignorar

Por años, la salud oral fue vista como un asunto aislado del resto del cuerpo, sin embargo, hoy en día, la evidencia científica y la experiencia clínica de expertos como el odontólogo colombiano Jairo Quntana, demuestran lo contrario.

lo que ocurre en las encías puede ser una señal temprana y decisiva de enfermedades sistémicas como la diabetes o los problemas cardiovasculares.

Integrar ciencia, estética y tecnología para lograr sonrisas funcionales, pero también para entender la boca como una ventana al estado general del organismo, ha sido el reto de los profesionales en odontología en los últimos años.

Esto cobra especial relevancia cuando se habla de enfermedades como la diabetes, la cual tiene un impacto directo con la salud dental.

Según explica el especialista Quintana, los pacientes con diabetes, especialmente cuando no está bien controlada, presentan un riesgo significativamente mayor de desarrollar enfermedad periodontal, una condición inflamatoria que afecta las encías y el soporte de los dientes.

Diabetis y salud oral: el riesgo de la pérdida dental irreversible

La gingivitis y la periodontitis avanzada pueden progresar rápidamente en pacientes diabéticos, generando pérdida ósea, movilidad dental e incluso la pérdida definitiva de piezas dentales.

Esto ocurre, en parte, porque la diabetes altera la capacidad de cicatrización del cuerpo, incrementa la inflamación sistémica y afecta la microcirculación en los tejidos gingivales.

En otras palabras, el organismo pierde eficiencia para defenderse y reparar el daño.

Pero lo más preocupante, advierte el especialista, es que esta relación no es unidireccional.

Así como la diabetes empeora la salud de las encías, una periodontitis no tratada también dificulta el control de los niveles de glucosa en sangre.

Se trata de un círculo vicioso en el que ambas condiciones se potencian mutuamente, elevando el riesgo de complicaciones.

A esto se suma un factor clave: la inflamación crónica. Cuando una enfermedad periodontal no se trata a tiempo, no solo afecta la boca.

Puede desencadenar o agravar múltiples condiciones sistémicas, entre ellas enfermedades cardiovasculares, artritis reumatoide, enfermedad de Alzheimer, obesidad e incluso complicaciones en el embarazo.

La razón es que las bacterias presentes en las encías inflamadas pueden ingresar al torrente sanguíneo, generando respuestas inflamatorias en diferentes órganos del cuerpo.

De hecho, hoy la comunidad médica habla de una conexión directa entre salud bucal, diabetes y enfermedades del corazón.

El eje común es la inflamación sistémica persistente. En presencia de periodontitis, bacterias subgingivales pueden pasar a la sangre, liberando sustancias inflamatorias que afectan el revestimiento interno de las arterias.

Este proceso favorece el desarrollo de aterosclerosis, la rigidez arterial y la formación de trombos.

En pacientes con diabetes, el escenario se agrava aún más. La hiperglucemia facilita la producción de compuestos que intensifican la inflamación y debilitan el sistema inmune.

Esto no solo empeora la enfermedad periodontal, sino que también incrementa el riesgo cardiovascular.

Encías inflamadas y sangrantes pueden indicar enfermedad periodontal, especialmente en personas con diabetes no controlada. Foto: iStockphoto

La prevención, un factor esencial para pacientes con diabetes o riesgo cardiovascular

Por eso, la prevención juega un papel fundamental. En pacientes con diabetes o riesgo cardiovascular, el control odontológico no debería ser esporádico.

La recomendación clínica es realizar revisiones cada cuatro meses, no solo para tratar problemas existentes, sino para evitar que evolucionen hacia complicaciones mayores.

Más allá de la estética, la odontología moderna apunta hacia un modelo integrado con la medicina general.

En ese contexto, el mensaje de Jairo Quintana es claro: cuidar las encías no es solo una cuestión de higiene o apariencia, sino una decisión que puede impactar directamente la calidad y la expectativa de vida.