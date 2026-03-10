Gente

Familiares de Jimmer Hernández, el odontólogo de los famosos, le dieron el último adiós y transmitieron la despedida

El velorio y la llegada a la iglesia fue publicado a través de un en vivo en redes sociales.

Laura Camila Másmela Bernal

10 de marzo de 2026, 5:14 p. m.
Así fue el velorio del doctor Jimmer Hernández
En la mañana del sábado 7 de marzo, Jimmer Hernández, reconocido por atender en su consultorio odontológico a algunas de las estrellas más importantes del mundo del entretenimiento en Colombia, perdió la vida mientras dormía, dejando una fuerte tristeza entre sus allegados.

Aunque por el momento ninguno de sus familiares se ha manifestado al respecto, algunas personas cercanas al profesional de la salud oral habrían revelado que se trató de un infarto fulminante que presentó en las horas de la madrugada mientras dormía.

Familiares de Jimmer Hernández compartieron imágenes de su velorio

A través de la cuenta oficial de Instagram de Jimmer, algunos de sus familiares estuvieron transmitiendo en vivo su despedida de la sala de velación y posterior llegada a la iglesia.

Por medio de esta plataforma, miles de personas accedieron al contenido y tuvieron la oportunidad de conectarse con los allegados del fallecido, observando cómo fue el duro momento en el que sus familiares se despidieron en el evento fúnebre.

'El odontólogo de los famosos' fue despedido por sus familiares en la ciudad de Bogotá.
Con un profundo dolor, la mamá y la hermana del odontólogo se acercaron al ataúd y le dieron el último adiós a Jimmer, quien a lo largo de los últimos años destacó por su exitoso trabajo en diseños de sonrisa y estética general junto a algunas de las celebridades y estrellas más importantes del mundo de la farándula a nivel nacional, llegando a ganar premios y reconocimientos.

¿Cómo se confirmó la muerte de Jimmer Hernández?

A través del perfil oficial de Elite Cosmetic Dental se compartió una fotografía de Jimmer con un doloroso mensaje, en el que se le notificó a su comunidad digital de más de 309 mil seguidores sobre su deceso.

“Hoy, despedimos a un gran profesional, pero sobre todo, a un ser humano extraordinario. Gracias por tu visión, tu entrega y por transformar miles de vidas a través de una sonrisa. Tu legado seguirá vivo en cada uno de nosotros y en cada historia que ayudaste a cambiar”, se lee.