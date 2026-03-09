“Lo encontraron en la cama”: revelan detalles de la muerte de Jimmer Hernández, el odontólogo de los famosos

La inesperada muerte de Jimmer Hernández, reconocido en redes sociales por haber atentido en su consultorio a algunas de las personalidades más importantes de la farándula colombiana, ha causado conmoción entre figuras del entretenimiento y miles de seguidores que conocían su trabajo.

El profesional de la salud oral, que se destacó por transformar la sonrisa de múltiples famosos, falleció en la madrugada del pasado 7 de marzo y la confirmación de lo sucedido comenzó a difundirse el 8 de marzo, a través de su perfil oficial.

Por medio de mensajes, fotografías y recuerdos compartidos en redes sociales, varios de sus pacientes y amigos lamentaron su partida y destacaron no solo su talento profesional, sino también su calidad humana.

“Hoy, despedimos a un gran profesional, pero sobre todo, a un ser humano extraordinario. Gracias por tu visión, tu entrega y por transformar miles de vidas a través de una sonrisa. Tu legado seguirá vivo en cada uno de nosotros y en cada historia que ayudaste a cambiar”, se lee en la cuenta de Instagram de Elite Cosmetic Dental, el consultorio con el que emprendió hace varios años.

Durante las primeras horas posteriores a su fallecimiento no se conocían mayores detalles sobre las causas de su muerte, lo que generó aún más incertidumbre entre quienes seguían su carrera. Sin embargo, con el paso de las horas se han ido revelando algunos datos con respecto a lo ocurrido.

Él era Jimmer Hernández, reconocido odontólogo que murió y trabajó con varios famosos

En conversación con Pulzo, una fuente cercana al odontólogo compartió información sobre cómo habrían sucedido los hechos durante la madrugada en la que perdió la vida.

“Fue totalmente inesperado. Al parecer, fue un fallo cardíaco mientras dormía. Él se acostó como de costumbre, cerca de las 11:00 p. m., y todo apunta a que el infarto ocurrió hacia las 2:00 de la madrugada”, relató la persona.

El testimonio también reveló cómo fue encontrado el cuerpo del odontólogo horas después, en una escena que, según describió, inicialmente parecía indicar que simplemente estaba descansando.

Jimmer Hernández Amador Foto: Foto: Instagram Jimmer Hernández Amador

Lina Tejeiro, de luto por dolorosa pérdida; despidió a ser querido con emotivas palabras: “Te recordaré siempre”

“Cuando entraron a la habitación lo encontraron en la cama, como si estuviera dormido, pero con la cara morada y no respondía”, añadió.

Estas revelaciones han causado aún más impacto entre quienes seguían su trayectoria, pues Jimmer Hernández era considerado una figura influyente dentro del ámbito de la estética dental en Colombia.

Su trabajo se hizo especialmente conocido gracias a los cambios de sonrisa que realizó a distintas personalidades del entretenimiento y de las redes sociales como Lina Tejeiro, Alina Lozano, Johanna Yepes, entre otros.