La Secretaría Distrital de Salud (SDS) informó a los ciudadanos que este domingo, 7 de junio, Bogotá vivirá una nueva jornada de vacunación. Los interesados podrán dirigirse a cualquiera de los puntos habilitados para completar su esquema.

Prográmese: cierres y desvíos en Bogotá por la carrera Adidas Splits 14K de este domingo

Las enfermedades que se buscan prevenir son poliomielitis, sarampión, difteria, hepatitis B, entre otras. Para las niñas y niños entre los 9 y 17 años, está disponible la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH).

También está disponible la dosis contra la fiebre amarilla, que debe aplicarse al menos 10 días antes de viajar a una zona de riesgo para que tenga el funcionamiento adecuado.

Para población prioritaria como mayores de 60 años y mujeres embarazadas, la vacuna contra la fiebre amarilla se pone solo en puntos autorizados con valoración médica y acompañamiento especial.

Todos los puntos de vacunación estarán abiertos desde las 8:00 a. m. y la mayoría están ubicados en lugares de alta afluencia y fáciles de encontrar para la ciudadanía, como parques, plazas o centros comerciales.

En la ciudad, hay 200 puntos de vacunación fijos en centros de salud e IPS para los interesados en acceder al servicio. En total, este domingo habrá 128 puntos habilitados distribuidos en 18 localidades de Bogotá.

Para acceder al beneficio, es necesario asistir con el documento de identidad en los horarios establecidos. Los interesados pueden acceder al portal de Mapas Bogotá, donde aparecen las ubicaciones exactas del servicio.

En Bogotá hay 200 puntos de vacunación permanentes en instituciones de salud. Foto: AFP

¿Dónde vacunarse este domingo?

Algunos de los puntos dispuestos por la Secretaría de Salud son:

Engativá

Unidad de Servicio de Salud Engativa Calle 80 — Tv 100A # 80A - 50

Unidad de Servicios de Salud Boyacá Real — Carrera 74A # 69A - 38

Parroquia San Miguel Arcangel-Unir — Calle 77 # 70C

Suba

Centro de Atención en Salud Cafam Suba — Kr 113C # 142A - 98, piso 2, consultorio 219

Bulevar Clínicos — Av Carrera 58 # 127 - 59, local 282

Unidad de Servicios de Salud Rincón — Kr 94B # 129B - 04

Bienestar Ips Sede Colinas — Kr 59A # 136 - 95

Red hospitalaria de Bogotá entra en alerta amarilla: esta sería la causa

Barrios Unidos

Parque JJ Vargas — Calle 67 # 65 - 25

Lacorsalud SAS — Calle 75 # 22 - 66

Centro de Atención en Salud Cafam Floresta — Av. Cra 68 # 90 - 88, piso 2, consultorio 342

Usaquén

Unidad de San Cristobal — Calle 164 # 7F - 120

Centro de Atención en Salud Cafam Granada Hills — Autopista Norte 146 - 48, piso 2

Ips Sura Santa Barbara — Ak 19 # 123 - 52

Centro de Atención Verbenal — Kr 18A # 187 - 91

Bosa

Centro de Salud Olarte — Kr 72A Bis # 57 - 13 sur

Dispensario Médico Suroccidente — Av Ciudad de Cali # 53B sur

— Av Ciudad de Cali # 53B sur Centro de Salud La Estación — Calle 63 sur # 77G - 51

Ciudad Bolívar

Unidad de Servicios de Salud Vista Hermosa — Kr 18C # 66A - 55 sur

Unidad de Servicios de Salud Meissen — Kr 18B # 60G - 36 sur

Unidad de Servicios de Salud Candelaria — Av Kr 51 # 59C - 40 sur