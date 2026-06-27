Los habitantes de Bogotá tienen una nueva oportunidad para ponerse al día con sus vacunas.

La Secretaría Distrital de Salud (SDS) programó para este sábado 27 de junio una jornada especial de vacunación en distintos puntos de la capital.

El objetivo es el de facilitar el acceso a las dosis incluidas en el Programa Ampliado de Inmunizaciones y reforzar la protección contra enfermedades prevenibles.

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Conozca los puntos y horarios de vacunación

La Secretaría Distrital de Salud informó que los puntos de vacunación comenzarán a atender a partir de las 8:00 a. m. y estarán distribuidos en diferentes sectores de Bogotá.

Incluyen centros comerciales, parques, plazas, colegios y otros espacios de alta afluencia de personas.

Además de estos puntos temporales, la ciudad cuenta con más de 200 puntos de vacunación fijos ubicados en centros de salud e Instituciones Prestadoras de Salud (IPS).

Allí los ciudadanos también pueden acceder al servicio de manera permanente.

La Secretaría Distrital de Salud explicó que la ubicación exacta de los puntos habilitados para la jornada puede consultarse en el listado oficial de puntos de vacunación.

Para ubicar el punto más cercano, los ciudadanos deben ingresar a Mapas Bogotá, activar el buscador, escribir la palabra “vacunación”, seleccionar la opción “Instituciones prestadoras de salud con servicio de vacunación”.

De esta manera en encontrará la dirección, el horario y demás datos del punto elegido antes de asistir.

De esta manera podrán verificar la dirección y los horarios específicos de cada sitio de atención.

Para acceder a la jornada no es necesario realizar inscripción previa ni agendar una cita.

El único requisito establecido por la Secretaría Distrital de Salud es presentarse en cualquiera de los puntos habilitados con el documento de identidad para iniciar, continuar o completar el esquema de vacunación correspondiente.

La entidad recordó que la estrategia está dirigida a personas que tengan pendientes dosis de las vacunas contempladas en el esquema nacional.

Con esto busca mejorar las coberturas de inmunización en la ciudad.

Los ciudadanos pueden acudir desde las 8:00 a. m. a los puntos habilitados en la capital para iniciar, completar o reforzar su esquema de vacunación. Foto: Getty Images

Vacunas disponibles durante la jornada

Durante la jornada estarán disponibles vacunas para prevenir enfermedades como poliomielitis, sarampión, difteria, tos ferina, tétanos y hepatitis B, entre otras incluidas en el esquema regular.

También se aplicará la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), dirigida a niñas y niños entre los 9 y los 17 años.

En el caso de la vacuna contra la fiebre amarilla, la Secretaría precisó que las gestantes y las personas mayores de 60 años deberán acudir únicamente a los puntos autorizados que cuentan con valoración médica previa y acompañamiento especializado.

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Estos lugares también pueden consultarse en el listado oficial de la entidad.

Con esta jornada, el Distrito busca facilitar el acceso a la vacunación en diferentes sectores de la ciudad y aumentar las coberturas de inmunización.

Una medida que las autoridades consideran clave para prevenir la propagación de enfermedades y proteger a la población más vulnerable.