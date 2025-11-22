BIOTECNOLOGÍA

Vacunas con firma colombiana: la gran apuesta de Bogotá para producir 100 millones de dosis en cuatro años

La Alcaldía de Bogotá le apostará a producir unos 100 millones de dosis en los próximos cuatro años. Esta es la ambiciosa estrategia para atender la crisis de salud.

22 de noviembre de 2025, 5:08 a. m.