Salud

Alerta de sarampión en Colombia: ¿quiénes deben aplicarse otra dosis de vacuna contra la enfermedad?

La Secretaría de Salud de Bogotá advierte sobre el riesgo.

Redacción Semana
4 de marzo de 2026, 3:00 p. m.
No existen vacunas ni tratamientos antivirales aprobados para tratar el virus de Marbugo.
La alerta por sarampión en varias regiones del país ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de verificar el historial de vacunación.

La autoridad sanitaria destaca que, sin importar la edad, quienes no tengan las dos dosis indicadas deben vacunarse cuanto antes.

Barranquilla activa cerco sanitario con 44.700 vacunas, ante riesgo de rientroducción del Sarampión en Colombia

Ministerio de Salud explica por qué bebés, niños y adultos sin constancia deben vacunarse cuanto antes

En Colombia, la vacunación contra el sarampión se vuelve especialmente crítica para ciertos grupos de población, aunque la recomendación general de salud es que todas las personas verifiquen su esquema de inmunización.

El Ministerio de Salud hace énfasis en que bebés mayores de seis meses que viajen a zonas con casos activos, niños y adolescentes que no hayan completado las dos dosis de la vacuna Triple Viral, y adultos sin constancia de vacunación o con historial incompleto, deben recibir la dosis correspondiente lo antes posible.

Aunque muchas personas creen que solo los niños necesitan protección, la realidad es que el sarampión puede afectar gravemente a cualquier edad si no se tiene inmunidad comprobada, y revacunarse incluso en la adultez es seguro y efectivo.

El esquema recomendado consiste en dos dosis de la vacuna Triple Viral, que garantizan más del 95 % de protección frente al virus.

La primera dosis suele administrarse al cumplir el año de vida y la segunda entre los 4 y 6 años, pero la autoridad sanitaria permite ajustes según la edad y el riesgo epidemiológico.

Para aquellos que no tienen registro físico del carné de vacunación, los sistemas de salud, como el PAIWEB, permiten verificar el historial digital de inmunizaciones, y en casos de duda puede considerarse una revacunación sin riesgos.

Verificar el historial de vacunación y aplicar las dosis pendientes es clave para prevenir brotes de sarampión en Colombia
La revacunación es segura y clave para evitar brotes de sarampión en Colombia

La reciente emergencia de casos importados en ciudades como Bogotá y Santander ha llevado a reforzar la vigilancia epidemiológica y las campañas de vacunación focalizadas.

Esto aplica especialmente para quienes están en contacto frecuente con grandes grupos de personas, como personal de salud y viajeros.

La intención no es alarmar, sino proteger a los más vulnerables y prevenir la propagación comunitaria, dado que el sarampión es altamente contagioso y puede provocar complicaciones graves, especialmente en lactantes y adultos no inmunizados.

En este escenario, la recomendación del Ministerio de Salud es clara: verificar el historial de vacunación y aplicar las dosis pendientes sin demora, asegurando así la protección individual y colectiva frente a una enfermedad prevenible.

Esta medida refuerza la defensa de Colombia frente a la amenaza del sarampión y contribuye a mantener la cobertura que ha permitido al país sostener su estatus de libre de la enfermedad.

Esto se sabe de los tres casos de sarampión confirmados en Colombia; todos llegaron desde México

La alerta actual sobre el sarampión en Colombia subraya que la protección no es solo individual, sino colectiva.

Mantener el esquema de vacunación completo, verificar el historial y aplicar las dosis faltantes son pasos fundamentales para evitar brotes que puedan poner en riesgo a los más vulnerables.

