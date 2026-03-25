En 2026, nuevos estudios revelan que casi todos los alimentos de la llamada “Docena Sucia” contienen residuos de pesticidas, incluidos compuestos persistentes que se acumulan en el organismo.

Expertos alertan sobre la exposición combinada y los riesgos ocultos que estos químicos representan, especialmente para niños y mujeres embarazadas.

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Investigaciones muestran que frutas y verduras frescas pueden concentrar múltiples químicos tóxicos

En 2026, nuevos análisis de residuos químicos y datos oficiales han colocado sobre la mesa una de las preocupaciones más persistentes de la seguridad alimentaria moderna: una gran parte de los alimentos frescos que consumimos diariamente sigue cargando pesticidas en niveles detectables, muchos de ellos con potencial toxicidad acumulativa o persistente.

De acuerdo con la última versión de la guía anual de la organización ambiental independiente estadounidense Environmental Working Group (EWG), prácticamente todos los alimentos en la llamada “Docena Sucia” dieron positivo por pesticidas tras pruebas de laboratorio aplicadas a miles de muestras de frutas y verduras.

Los alimentos que tradicionalmente forman parte de la Docena Sucia son:

Fresas

Espinaca

Col rizada (kale)

Nectarinas

Manzanas

Uvas

Duraznos

Cerezas

Peras

Tomates

Apio

Papas

Este fenómeno no es aislado ni ocurre solo en informes alarmistas: diversas agencias científicas han documentado que los plaguicidas, diseñados para matar insectos, malas hierbas y hongos, terminan en los alimentos, el suelo, el agua.

Más del 98 % de los insecticidas y el 95 % de los herbicidas aplicados a cultivos acaban fuera de su objetivo inicial, contaminando ambientes rurales y urbanos.

La presencia de los llamados "quími,cos para siempre" en la espinaca y en el apio no son fáciles de quitar antes de ser consumidos. Foto: Getty Images

Riesgos ocultos en frutas y verduras frescas

Los cultivos que encabezan la lista de mayor carga de residuos comparten características que influyen en su vulnerabilidad.

Entre estos se pueden nombrar: piel delgada, superficie expuesta y susceptibilidad a plagas y enfermedades, lo que lleva a los agricultores a aplicar con mayor frecuencia plaguicidas.

Ejemplos típicos incluyen verduras de hoja verde y frutas que se consumen enteras sin pelar.

A diferencia de alimentos con piel gruesa o que se procesan antes de ser ingeridos, estos productos tienden a retener sustancias químicas en mayor medida.

Un hallazgo particularmente preocupante del informe 2026 fue la detección de pesticidas que contienen compuestos per- y polifluoroalquilados (PFAS), conocidos como “químicos para siempre”.

Según la EFSA, estos compuestos se caracterizan por su persistencia en el medio ambiente y en los organismos vivos, y no son eliminados con facilidad incluso con lavado intensivo de los productos.

La presencia de estos compuestos va más allá de un simple resto superficial: pueden infiltrarse en los tejidos de plantas y frutos, lo que dificulta su eliminación antes del consumo.

Aunque los niveles individuales de cada residuo suelen estar dentro de los límites legales establecidos por agencias regulatorias como la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA), la combinación de múltiples químicos y la exposición repetida generan inquietudes legítimas entre científicos independientes

La información de 2026 subraya la importancia de políticas más estrictas de control de plaguicidas, transparencia en datos de residuos químicos y fomento de prácticas agrícolas sostenibles.