Esto se sabe de los tres casos de sarampión confirmados en Colombia; todos llegaron desde México

La directora del INS dio información sobre los casos que se anunciaron el 26 de febrero y confirmó la situación actual del país junto al ministro de Salud.

Redacción Salud
27 de febrero de 2026, 8:00 p. m.
La directora del Instituto Nacional de Salud habló después de que se anunciaron nuevos casos de sarampión en Colombia.
La directora del Instituto Nacional de Salud, Diana Pava, confirmó este viernes, 27 de febrero, que se presentaron tres casos positivos de sarampión en Colombia. Dos de ellos, están en Bogotá y el otro se mantiene reservado; según se informó. Los tres casos son importados desde México.

Pava anunció que se está ejecutando un trabajo articulado con toda la red hospitalaria nacional para optimizar la detección temprana del virus. En este esfuerzo conjunto, laboratorios e IPS desempeñan un papel fundamental, permitiendo que los pacientes reciban diagnósticos rápidos y precisos que faciliten el control de posibles brotes.

Durante su intervención, Pava subrayó la importancia de mantener los esquemas de vacunación al día. Si bien la mayoría de los niños nacidos en Colombia reciben la vacuna triple viral (sarampión, rubéola y paperas) entre los 12 y 18 meses de edad, la funcionaria recordó que es necesario aplicar el refuerzo conocido como MMR o vacuna del viajero.

Este refuerzo es especialmente recomendado para viajeros mayores de 11 años, quienes deben asegurar su inmunidad antes de salir del país.

Respecto a la situación actual en el territorio nacional, se confirmó que el sistema de salud realiza un acompañamiento continuo a los pacientes.

En este sentido, Pava destacó que los tres casos activos reportados en Colombia están en buen estado de salud; además, se encuentran bajo revisión constante para garantizar su recuperación y evitar la propagación.

Por otro lado, la directora hizo un llamado preventivo a quienes planean desplazarse al exterior. Se especificó que todo ciudadano con intención de salir del país debe aplicarse la ‘vacuna del viajero’, especialmente si su destino es una nación con altos índices de contagio, como México.

Canadá, México y Estados Unidos son los países que tienen mayor número de casos de sarampión en el mundo desde finales del 2024 y a la fecha. Entre esos tres países juntos son más de 10 000 casos.
Para facilitar este proceso, la funcionaria informó que existen aproximadamente 3.000 puntos de vacunación disponibles en todo el país, e invitó a la ciudadanía a informarse a través de canales oficiales para ponerse al día con sus dosis.

La urgencia de estas medidas radica en el complejo panorama internacional, ya que la ola de contagios a nivel mundial se ha incrementado por la resistencia de algunos ciudadanos a vacunarse, lo que ha provocado que varios países, incluidos algunos europeos, pierdan su certificación de inmunidad frente al sarampión.

Finalmente, Pava dio un parte de tranquilidad sobre la gestión local, señalando que el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud velan permanentemente por el bienestar de las familias.

Recordó que, desde 1994, la vacuna triple viral está integrada en el Plan Ampliado de Inmunización, lo que garantiza que las dosis suministradas por el Estado son totalmente seguras, gratuitas y efectivas para proteger a la población.

