Confirmados tres casos de sarampión en Colombia, “todos importados por personas que viajaron al exterior”, dice MinSalud

La cartera confirmó la información este viernes 27 de febrero después de una semana de monitoreo a los pacientes.

27 de febrero de 2026, 5:06 p. m.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha advertido sobre el aumento de casos y la necesidad de fortalecer la vacunación y el monitoreo de la salud pública.
Guillermo Jaramillo, ministro de Salud, confirmó este viernes 27 de febrero tres casos positivos de sarampión que ingresaron a Colombia luego de viajes al exterior.

Alerta sanitaria: Colombia refuerza vigilancia por sarampión de cara al Mundial 2026

“El seguimiento ya está en marcha. Se hace un llamado especial a quienes viajen al exterior o asistan a eventos masivos para que revisen su esquema de vacunación. Si no están seguros de contar con esta vacuna, se recomienda aplicarse una dosis de refuerzo”, reafirmó la entidad.

A través del comunicado conjunto, el jefe de cartera de Salud afirmó:

Seguimos controlando a estas personas, a quienes han estado en exposición con estos importantes individuos que tuvieron la enfermedad”.

De cara a eventos de asistencia masiva como el Mundial de Fútbol que se realizará en países como México, Estados Unidos y Canadá, el ministro Jaramillo instó a los colombianos a optar por una dosis de refuerzo contra el sarampión, “con el fin de que no estén expuestos a esta enfermedad. Con este refuerzo podrán protegerse contra esta enfermedad”.

Por su parte, Diana Marcela Pava, directora general del Instituto Nacional de Salud, aseguró que la entidad ha realizado “todas las actividades, desde la vigilancia epidemiológica. Es decir, no esperamos hasta confirmar un caso por laboratorio para iniciar todas las medidas en vigilancia epidemiológica del caso y todas las medidas indicadas en este contexto”.

La funcionaria fue clara al afirmar que Colombia está libre de la enfermedad desde hace seis años y que estos tres casos confirmados son importados, no son locales.

Respecto a los sujetos contagiados de sarampión, el ministro de Salud aseguró que se trata de “personas jóvenes, de edades entre los 28, 29 y 35 años que deberían estar cubiertas con esta vacuna”.

El INS confirmó que dos de los casos son en Bogotá y otro en Santander.

MinSalud estudia cuatro casos sospechosos de sarampión en el país: uno ya fue confirmado negativo

Importancia de la vacunación

SEMANA consultó al infectólogo Jorge Cortés, quien aseguró que “las vacunas de sarampión hoy en día son seguras y previenen una enfermedad que es potencialmente grave”.

El experto hace un llamado asegurando que “hay que vacunarse contra el sarampión, cumplir el número de dosis que se requieren y así garantizar que a los niños y eventualmente a los adultos no les dé sarampión. Vacunarlos en realidad es un acto a favor de ellos, es un acto de amor que lo que hace es protegerlos de por vida”.

El profesor e infectólogo del Hospital Universitario Nacional de Colombia resalta que “el que se vacuna contra el sarampión, nunca le va a dar en su vida y nunca va a tener las complicaciones que deja el sarampión”.

Canadá, México y Estados Unidos son los países que tienen mayor número de casos de sarampión en el mundo desde finales del 2024 y a la fecha. Entre esos tres países juntos son más de 10 000 casos.
