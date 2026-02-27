Salud

MinSalud estudia cuatro casos sospechosos de sarampión en el país: uno ya fue confirmado negativo

La cartera brindó información actualizada mediante comunicado de prensa.

Redacción Salud
27 de febrero de 2026, 10:11 a. m.
Colombia vigila de cerca cuatro casos sospechosos de sarampión.
Colombia vigila de cerca cuatro casos sospechosos de sarampión. Foto: Getty Images

Colombia vigila de cerca cuatro casos sospechosos de sarampión asociados a viajes internacionales. Así lo reveló el Ministerio de Salud y Protección Social, el cual expidió la Circular Conjunta 004 de 2026 para fortalecer la vigilancia y vacunación, ante el riesgo de importación del virus de cara a eventos masivos como el Mundial de Fútbol 2026.

Colombia se consideró libre de la enfermedad desde hace seis años. La alerta regresa ante el posible regreso del virus en casos importados con viajeros provenientes de zonas endémicas.

Alerta sanitaria: Colombia refuerza vigilancia por sarampión de cara al Mundial 2026

De acuerdo a la circular, de los cuatro casos reportados, uno ya fue descartado por pruebas de laboratorio, mientras los tres restantes aguardan resultados en el Instituto Nacional de Salud. Todos presentan antecedentes de viaje reciente, con énfasis en destinos como México, donde un caso en Bogotá involucró a un hombre llegado de ese país, asegura el documento.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, desde el 18 de febrero de 2026 el riesgo en la región está catalogado como ‘muy alto‘, debido a brotes persistentes en varios países. En 2025, según la entidad, en el continente americano se confirmaron 14.891 casos, un aumento 32 veces mayor que en 2024, según la Organización Mundial de la Salud.

Actualmente, Estados Unidos reporta brotes activos en varios estados, con alertas para viajeros; Canadá enfrenta focos en Ontario y British Columbia, vinculados a importaciones europeas; y México acumula decenas de casos confirmados en 2026, especialmente en la Ciudad de México y frontera norte.

Ante el aumento de casos, la OPS emitió una alerta epidemiológica el 3 de febrero de 2026, urgiendo vacunación en viajeros a estos destinos. Ante los casos en estudio en Colombia, MinSalud también refuerza el llamado a la vacunación mediante las siguientes recomendaciones oficiales:

EE.UU.
Debe estar atento a los síntomas. Foto: Getty Images
  • Niños y niñas entre 6 y 11 meses: deben recibir una “dosis cero” si viajan a países sede o viven en municipios priorizados, y completar el esquema a los 12 y 18 meses.
  • Niños y niñas de 1 a 10 años: deben contar con dos dosis de triple viral. • Población de 6 a 16 años: debe recibir una dosis adicional de SR si no participó en la campaña 2020–2021.
  • Viajeros de 11 a 59 años sin antecedente vacunal verificable: una dosis al menos 15 días antes del viaje.
  • Talento humano en salud: las IPS deben verificar esquemas y aplicar dosis adicionales cuando sea necesario.
  • Contactos de casos sospechosos menores de 60 años o con antecedente incierto: personas vinculadas a turismo, hotelería y transporte internacional.
Alerta en Bogotá: confirman el primer caso sospechoso importado de sarampión

Así mismo, la cartera de salud reitera la necesidad de verificar los esquemas de vacunación, especialmente por parte de padres, cuidadores y viajeros. También hace un llamado a prestar atención a síntomas como fiebre alta, erupción cutánea, tos y conjuntivitis que exigen atención inmediata.

