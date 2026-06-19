La Copa Mundial de la FIFA 2026 concentra por estos días la atención de millones de personas alrededor del planeta. Los partidos, las figuras internacionales y la expectativa por los resultados han convertido al torneo en uno de los eventos deportivos más seguidos del año, movilizando a aficionados que dedican varias horas de su jornada a seguir las incidencias de cada encuentro.

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Sin embargo, especialistas y organizaciones vinculadas al deporte han advertido que estas semanas también representan un reto para quienes buscan mantener hábitos saludables. Las reuniones frente al televisor, los cambios de horario y la reducción de la actividad física pueden alterar las rutinas habituales de muchas personas durante el desarrollo del campeonato.

En ese contexto, una iniciativa impulsada desde Colombia propuso una serie de recomendaciones para que los aficionados disfruten del Mundial sin abandonar los estilos de vida activos. La propuesta plantea cinco acciones sencillas enfocadas en mantener el movimiento físico durante el torneo, aprovechando la motivación que genera uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

No hay que perder la forma física por ver fútbol todo el día. Foto: Getty Images

Entre las recomendaciones se encuentra realizar caminatas o sesiones de trote de al menos 30 minutos antes de los partidos, utilizar el tiempo del entretiempo para hacer estiramientos, mantenerse hidratado durante reuniones y celebraciones, organizar actividades deportivas con amigos o familiares y fijarse metas personales de actividad física a lo largo de la competencia.

La iniciativa parte de una premisa sencilla: el deporte no solo está hecho para observarse, sino también para practicarse. Y es que, el Mundial puede convertirse en una oportunidad para recordar la importancia de mantener hábitos saludables incluso durante periodos en los que las rutinas suelen modificarse.

“El Mundial despierta emociones, admiración y pasión por el deporte. Nuestra invitación es aprovechar esa energía para hacer algo por nosotros mismos y recordar que unos minutos de actividad física al día pueden generar grandes beneficios para la salud y el bienestar”, afirmó Jorge Andrés Orozco, director de CORREMITIERRA.

Es común que algunas personas escuchen a sus vecinos celebrar un gol antes de verlo en su propia pantalla. Foto: Getty Images/iStockphoto

La recomendación coincide con lo que han señalado distintos organismos internacionales sobre la importancia de combatir el sedentarismo. De acuerdo con cifras citadas en el documento, la Organización Mundial de la Salud estima que una de cada tres personas adultas no realiza suficiente actividad física, una situación que puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares y otros problemas de salud.

Múltiples estudios afirman que la actividad física puede aportar beneficios que van más allá de la condición corporal. Entre ellos están la reducción del estrés, la mejora del estado de ánimo, un mejor descanso y el fortalecimiento de la salud cardiovascular, factores que cobran relevancia en una época marcada por emociones intensas y cambios en los horarios habituales.