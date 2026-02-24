Estados Unidos

Disparados casos de sarampión en Estados Unidos, expertos preocupados por cifras récord

El 2025 había significado un máximo histórico en el siglo XXI, 2026 se proyecta para superarlo.

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

24 de febrero de 2026, 4:04 p. m.
Sarampión en Estados Unidos, cifras alarmantes.
Sarampión en Estados Unidos, cifras alarmantes. Foto: Secretaría de Salud de Michoacán / Trabajar por el mundo / Montaje: Semana

En los últimos dos años, las cifras de sarampión (measles) en Estados Unidos han mostrado un aumento sostenido que ha llamado la atención de autoridades sanitarias y expertos en salud pública. Durante años, su impacto en la población era mínimo y se consideraba una enfermedad controlada gracias a las vacunas, sin embargo, estos últimos dos años han levantado una ceja por repuntes en casos.

El sarampión tuvo mínimos históricos en el principio del siglo, incluso, durante la pandemia también se registró uno de los picos más bajos, lo que significa que no había transmisión sostenida dentro del país. Sin embargo, se han dado mucho más frecuentemente casos por brotes localizados que crecieron en número y distribución territorial.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) destaca que el sarampión es altamente contagioso y puede causar complicaciones graves, especialmente en niños pequeños.

Récord de casos de sarampión en 2025

De acuerdo con datos recopilados y publicados en julio de 2025 por el International Vaccine Access Center (IVAC) de la Universidad Johns Hopkins, los casos de sarampión en Estados Unidos alcanzaron su nivel más alto desde el 2000. Para esa fecha, se reportaron alrededor de 1.281 casos confirmados, superando la cifra de 1.274 en 2019, que había marcado el máximo desde principios de los años 90.

Jornada de vacunación gratuita contra el sarampión y la rubeola hoy en Bogotá: estos son los puntos de atención
La vacunación contra el sarampión y la rubeola sigue siendo clave para disminuir riesgos. Foto: Secretaría de Salud de Bogotá/WEB

Para final del 2025, el total de casos alcanzó los 2.281 casos confirmados a nivel nacional, con una distribución significativa de brotes en más de 40 estados, lo que representa un salto notable comparado con cifras mucho menores en años previos.

¿2026 tendrá el récord de contagios en el siglo?

En la más reciente medición, el 19 de febrero de 2026, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) reportaron un total de 982 casos confirmados de sarampión en Estados Unidos, los cuales se distribuyen en 26 estados del país, con brotes tanto recientes como prolongados desde el año anterior.

Los datos de los CDC también indican que la mayoría de los casos confirmados se asocian a brotes (definidos como cadenas de transmisión de tres o más casos relacionados), lo que sugiere transmisión activa y comunitaria en varias regiones.

Expertos en salud pública y epidemiología sostienen que la caída en la cobertura de vacunación con la vacuna MMR (sarampión, paperas y rubéola) es un factor determinante en el incremento de casos. Aunque la vacuna es altamente eficaz (alrededor del 97 % de protección con dos dosis), niveles de vacunación por debajo del 95 % comprometen la inmunidad colectiva y facilitan la propagación del virus.

Este descenso en la vacunación se ha atribuido en parte a movimientos de desinformación sobre las vacunas y retrasos en la administración de las dosis recomendadas, factores que han reducido la protección de grupos poblacionales especialmente vulnerables como los niños menores de cinco años.

¿Cuáles son los estados afectados por el sarampión?

Mapa de sarampión Estados Unidos, actualizado febrero 2026 (las zonas azules son las más afectadas por la enfermedad).
Mapa de sarampión Estados Unidos, actualizado febrero 2026 (las zonas azules son las más afectadas por la enfermedad). Foto: Centros para el control y prevención de enfermedades (CDC)

El sarampión se ha reportado en múltiples jurisdicciones durante 2026, incluyendo estados como Carolina del Sur, Utah, Arizona, California, Florida, Illinois, Texas, Ohio, Carolina del Norte y Virginia, entre otros, con brotes activos y casos aislados que se suman a los registros nacionales.

Este patrón geográfico refleja que la transmisión no está limitada a áreas aisladas sino que afecta a diversas comunidades del país, especialmente aquellas con menor cobertura de vacunación o con barreras de acceso al sistema de salud.

