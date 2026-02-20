NACION

Alerta en Bogotá: confirman el primer caso importado de sarampión

Las autoridades sanitarias activaron un cerco epidemiológico.

Redacción Nación
20 de febrero de 2026, 6:49 p. m.
Se detectó el primer caso de sarampión en Bogotá en lo corrido del año.
El secretario de Salud de Bogotá, Gerson Orlando Bermont, confirmó la detección de un caso importado de sarampión que ingresó a la capital del país durante la tarde del pasado jueves, 19 de febrero.

Ante este panorama, el funcionario subrayó que las autoridades sanitarias, tanto de la ciudad como a nivel nacional, vienen trabajando arduamente desde el año 2024 para fortalecer los protocolos de bioseguridad en todas las terminales aéreas.

El objetivo principal de estas medidas ha sido optimizar el reporte y la identificación oportuna de posibles portadores de enfermedades altamente contagiosas, como el sarampión y la rubéola, especialmente debido a que varios países europeos atraviesan actualmente por epidemias de este tipo.

En la mañana de este martes, 10 de febrero, en las ventanillas de Migración del aeropuerto El Dorado no se registran congestiones, tras el plan tortuga activado por el sindicato de Migración.
El caso se diagnosticó antes de la llegada del paciente al aeropuerto El Dorado. Foto: Foto tomada de las redes sociales

En este sentido, Bermont hizo especial énfasis en el riguroso despliegue de control que se lleva a cabo en la capital de la República. Esta labor es fundamental dada la masiva afluencia de pasajeros que transitan diariamente por el Aeropuerto Internacional El Dorado, ya sea en vuelos de conexión nacional o internacional.

Asimismo, el jefe de la salud local recordó que, durante el año pasado, el sistema sanitario detectó en la capital aproximadamente 800 casos sospechosos de sarampión o rubéola. Sin embargo, dado que ninguna de esas alertas resultó positiva, el contagio confirmado este jueves marca un precedente importante para la ciudad.

Este escenario, según explicó el secretario, obliga a la administración distrital a redoblar los esfuerzos de vigilancia y control en las terminales internacionales, además de incrementar la capacidad de atención en los puntos de inmunización desplegados por toda la capital.

Por ello, Bermont aprovechó la oportunidad para instar a todos los ciudadanos a revisar cuidadosamente sus carnés de vacunación y, en caso de no contar con la dosis contra el sarampión y la rubéola, acudir a los centros habilitados para prevenir la propagación del virus.

Por su parte, la Alcaldía Mayor de Bogotá emitió un comunicado oficial detallando que la presencia del virus fue validada mediante un diagnóstico molecular en el Laboratorio Distrital de Salud Pública.

En el documento, la administración fue enfática al dar un parte de tranquilidad: “La confirmación de este caso importado demuestra que el sistema de vigilancia de Bogotá funciona; detectamos oportunamente, aislamos de inmediato y activamos el cerco epidemiológico para cortar cualquier posible cadena de transmisión”, garantizando que no hay evidencia de contagio a nivel local.

Por lo tanto, se trata de un caso aislado que las autoridades mantienen bajo estricto control. Actualmente, el paciente permanece en aislamiento domiciliario y está siendo sometido a monitoreos médicos constantes para verificar la evolución de su estado de salud.





