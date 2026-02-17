Denuncian sobrecostos en medicamentos, equipos y especialidades médicas en Bogotá: “Es inaceptable”

El concejal de Bogotá, Rubén Torrado, denunció en un debate de control político graves sobrecostos en la contratación de medicamentos, equipos biomédicos y especialidades hospitalarias en la red pública de salud.

Esto sucede mientras el país está consternado por el caso de Kevin Acosta, menor de 7 años, con hemofilia A severa, quien murió por presunta negligencia médica de la Nueva EPS.

El cabildante Torrado manifestó en su denuncia que en algunos casos superan el 300 % por el mismo producto, incluso con el mismo proveedor y especificaciones técnicas.

“No estamos hablando de casos aislados: encontramos el mismo medicamento, Lubiprostona, con el mismo código y proveedor, vendido 337 % más alto dentro del propio sistema de salud de Bogotá. Eso es inaceptable”, afirmó el concejal.

Hallazgos en medicamentos

El concejal hizo un comparativo entre la Subred Sur (contrato independiente) y las integradas de salud Sur, Norte y Sur Occidente (contrato de compra conjunta), donde se evidenciaron notables sobrecostos.

Medicamentos mismo proveedor: distintos precios

Hidróxido de Magnesio: en el contrato de compra conjunta $2.361 y en el contrato independiente $5.465 - diferencia de $3.104 por cada unidad (131.4%).

Lubiprostona: en el contrato de compra conjunta $2.352 y en el contrato independiente $10.300 - diferencia de $7.948 (337,93%).

Sodio Cloruro: en el contrato de compra conjunta $2.324 y en el contrato independiente $8.588 - diferencia de $6.264 (269,5%).

Comparación entre proveedores diferentes (contrato conjunto - contrato independiente de la Subred Sur)

Agua Esteril Irrigación: en el contrato independiente, $17.694 y en el contrato de compra conjunta, $34.375 - diferencia de $16.681 (casi el 95%).

Ácido Fusídico: en el contrato independiente, $3.420 y en el contrato de compra conjunta, $5.026 - diferencia de $1.606 (46,9%).

Bevacizumab: en el contrato independiente, $716.234 y en el contrato de compra conjunta, $842.628 - diferencia de $126.394 (18%).

Odontología

En esta especialidad confirmó que las subredes Sur, Centro Oriente y Sur Occidente tienen tres contratos independientes con un mismo contratista, Dental Nader, que suman más de $660 millones, donde también se evidencian sobrecostos.

Léntulos: en la Subred Sur Occidente, $26.500, mientras que en la Subred Centro Oriente, 63.070; hubo una diferencia de 30.731 (138%).

Lidocaína: en la Subred Sur Occidente, $57.000, mientras que en la Subred Centro Oriente, 50.000; hubo una diferencia de $7.000 (14%).

Cepillo para profilaxis: en la Subred Sur Occidente, $45.220, mientras que en la Subred Centro Oriente, 36.000; hubo una diferencia de $9.220 (25,61%).

Equipos biomédicos: alquileres que cuestan hasta tres veces el valor del equipo

El cabildante cuestionó la práctica reiterada de alquilar tecnología médica durante años en lugar de comprarla:

Ecógrafos arrendados por $6 millones mensuales cada uno desde abril de 2024, inicialmente por 4 meses, terminando con 14 adiciones, yendo hasta marzo de 2026.

Valor total del contrato pasó de $147 millones a $583 millones.

El mismo tipo de ecógrafo pudo comprarse por $75 millones.

“Con lo que Bogotá ha pagado en alquileres, ya se habrían podido comprar casi ocho ecógrafos nuevos. Estamos botando la plata de la salud”, señaló.

Contratos prorrogados por años y concentración de proveedores

El concejal Torrado alertó sobre un patrón repetido en la red pública:

Contratos que debían durar meses terminan ejecutándose por años.

Procesos con un solo oferente recurrente.

Oftalmología

La denuncia señala que un contrato de servicios oftalmológicos con Ser Visual S.A.S., por ejemplo, pasó de $607 millones a más de $16.200 millones, con 62 adiciones y 64 prórrogas.

Actividad de Paquimetría: contratista Ser Visual cobró $82.080, mientras que IPS CMT Soluciones $54.915; sobrecosto de $27.165 (49,47%).

contratista Ser Visual cobró $82.080, mientras que IPS CMT Soluciones $54.915; sobrecosto de $27.165 (49,47%). Actividad de Interferometría: contratista Ser Visual cobró $82.080, mientras que IPS CMT Soluciones $70.490; sobrecosto de $11.590 (16,44%).

contratista Ser Visual cobró $82.080, mientras que IPS CMT Soluciones $70.490; sobrecosto de $11.590 (16,44%). Actividad de Fotografía: contratista Ser Visual cobró $90.000, mientras que IPS CMT Soluciones $30.000; sobrecosto $60.000 (200%).

Sobrecostos en la Subred Norte y en la Subred Sur

Colonoscopia total: Soluciones Médicas Especializadas SYS S.A.S. lo hace por $650.000, mientras que IPS CMT Soluciones Médicas S.A.S. por $365.251. La diferencia del mismo procedimiento es de $284.749, sobrecosto de 78%.

Soluciones Médicas Especializadas SYS S.A.S. lo hace por $650.000, mientras que IPS CMT Soluciones Médicas S.A.S. por $365.251. La diferencia del mismo procedimiento es de $284.749, sobrecosto de 78%. Polipectomía de esófago vía endoscópica: Soluciones Médicas Especializadas SYS S.A.S. lo hace por $600.000, mientras que IPS CMT Soluciones Médicas S.A.S. por $250.554. La diferencia del mismo procedimiento es de $349.446, sobrecosto de 139%.

Soluciones Médicas Especializadas SYS S.A.S. lo hace por $600.000, mientras que IPS CMT Soluciones Médicas S.A.S. por $250.554. La diferencia del mismo procedimiento es de $349.446, sobrecosto de 139%. Ligadura de várices esofágicas por vía endoscópica: Soluciones Médicas Especializadas SYS S.A.S. lo hace por $500.000, mientras que IPS CMT Soluciones Médicas S.A.S. por $688.698. La diferencia del mismo procedimiento es de $188.698, sobrecosto de 38%.