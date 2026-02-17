Salud

Denuncian sobrecostos en medicamentos, equipos y especialidades médicas en Bogotá: “Es inaceptable”

Rubén Torrado, concejal de Bogotá, denunció la situación.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

17 de febrero de 2026, 9:13 p. m.
El cabildante distrital exigió a los órganos de control y al secretario de Salud resultados contundentes tras su investigación
El cabildante distrital exigió a los órganos de control y al secretario de Salud resultados contundentes tras su investigación

El concejal de Bogotá, Rubén Torrado, denunció en un debate de control político graves sobrecostos en la contratación de medicamentos, equipos biomédicos y especialidades hospitalarias en la red pública de salud.

Esto sucede mientras el país está consternado por el caso de Kevin Acosta, menor de 7 años, con hemofilia A severa, quien murió por presunta negligencia médica de la Nueva EPS.

El cabildante Torrado manifestó en su denuncia que en algunos casos superan el 300 % por el mismo producto, incluso con el mismo proveedor y especificaciones técnicas.

No estamos hablando de casos aislados: encontramos el mismo medicamento, Lubiprostona, con el mismo código y proveedor, vendido 337 % más alto dentro del propio sistema de salud de Bogotá. Eso es inaceptable”, afirmó el concejal.

Asociaciones científicas alertan por acceso a tratamiento para niños con hemofilia tras muerte de Kevin Acosta

Hallazgos en medicamentos

El concejal hizo un comparativo entre la Subred Sur (contrato independiente) y las integradas de salud Sur, Norte y Sur Occidente (contrato de compra conjunta), donde se evidenciaron notables sobrecostos.

Medicamentos mismo proveedor: distintos precios

  • Hidróxido de Magnesio: en el contrato de compra conjunta $2.361 y en el contrato independiente $5.465 - diferencia de $3.104 por cada unidad (131.4%).
  • Lubiprostona: en el contrato de compra conjunta $2.352 y en el contrato independiente $10.300 - diferencia de $7.948 (337,93%).
  • Sodio Cloruro: en el contrato de compra conjunta $2.324 y en el contrato independiente $8.588 - diferencia de $6.264 (269,5%).

Comparación entre proveedores diferentes (contrato conjunto - contrato independiente de la Subred Sur)

  • Agua Esteril Irrigación: en el contrato independiente, $17.694 y en el contrato de compra conjunta, $34.375 - diferencia de $16.681 (casi el 95%).
  • Ácido Fusídico: en el contrato independiente, $3.420 y en el contrato de compra conjunta, $5.026 - diferencia de $1.606 (46,9%).
  • Bevacizumab: en el contrato independiente, $716.234 y en el contrato de compra conjunta, $842.628 - diferencia de $126.394 (18%).
El acetaminofén es el medicamento más consumido para los malestares en general. Estudios buscan evidencias de posibles causas de su consumo y el autismo.
Sobrecostos en medicamentos. Foto: 123 Rf

Odontología

En esta especialidad confirmó que las subredes Sur, Centro Oriente y Sur Occidente tienen tres contratos independientes con un mismo contratista, Dental Nader, que suman más de $660 millones, donde también se evidencian sobrecostos.

  • Léntulos: en la Subred Sur Occidente, $26.500, mientras que en la Subred Centro Oriente, 63.070; hubo una diferencia de 30.731 (138%).
  • Lidocaína: en la Subred Sur Occidente, $57.000, mientras que en la Subred Centro Oriente, 50.000; hubo una diferencia de $7.000 (14%).
  • Cepillo para profilaxis: en la Subred Sur Occidente, $45.220, mientras que en la Subred Centro Oriente, 36.000; hubo una diferencia de $9.220 (25,61%).

Equipos biomédicos: alquileres que cuestan hasta tres veces el valor del equipo

El cabildante cuestionó la práctica reiterada de alquilar tecnología médica durante años en lugar de comprarla:

  • Ecógrafos arrendados por $6 millones mensuales cada uno desde abril de 2024, inicialmente por 4 meses, terminando con 14 adiciones, yendo hasta marzo de 2026.
  • Valor total del contrato pasó de $147 millones a $583 millones.
  • El mismo tipo de ecógrafo pudo comprarse por $75 millones.

“Con lo que Bogotá ha pagado en alquileres, ya se habrían podido comprar casi ocho ecógrafos nuevos. Estamos botando la plata de la salud”, señaló.

Contratos prorrogados por años y concentración de proveedores

El concejal Torrado alertó sobre un patrón repetido en la red pública:

  • Contratos que debían durar meses terminan ejecutándose por años.
  • Procesos con un solo oferente recurrente.

Oftalmología

La denuncia señala que un contrato de servicios oftalmológicos con Ser Visual S.A.S., por ejemplo, pasó de $607 millones a más de $16.200 millones, con 62 adiciones y 64 prórrogas.

  • Actividad de Paquimetría: contratista Ser Visual cobró $82.080, mientras que IPS CMT Soluciones $54.915; sobrecosto de $27.165 (49,47%).
  • Actividad de Interferometría: contratista Ser Visual cobró $82.080, mientras que IPS CMT Soluciones $70.490; sobrecosto de $11.590 (16,44%).
  • Actividad de Fotografía: contratista Ser Visual cobró $90.000, mientras que IPS CMT Soluciones $30.000; sobrecosto $60.000 (200%).

Sobrecostos en la Subred Norte y en la Subred Sur

  • Colonoscopia total: Soluciones Médicas Especializadas SYS S.A.S. lo hace por $650.000, mientras que IPS CMT Soluciones Médicas S.A.S. por $365.251. La diferencia del mismo procedimiento es de $284.749, sobrecosto de 78%.
  • Polipectomía de esófago vía endoscópica: Soluciones Médicas Especializadas SYS S.A.S. lo hace por $600.000, mientras que IPS CMT Soluciones Médicas S.A.S. por $250.554. La diferencia del mismo procedimiento es de $349.446, sobrecosto de 139%.
  • Ligadura de várices esofágicas por vía endoscópica: Soluciones Médicas Especializadas SYS S.A.S. lo hace por $500.000, mientras que IPS CMT Soluciones Médicas S.A.S. por $688.698. La diferencia del mismo procedimiento es de $188.698, sobrecosto de 38%.

