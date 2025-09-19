MinSalud anuncia vacuna para recién nacidos en Colombia con peso menor a 1.500 gramos

El Ministerio de Salud anunció que, desde ahora, los recién nacidos con peso menor a 1.500 gramos recibirán una vacuna combinada que previene seis enfermedades en una sola inyección: difteria, tétanos, tosferina, hepatitis B, poliomielitis y haemophilus influenzae tipo b.

La medida busca mejorar la adherencia al esquema de vacunación y reducir los eventuales efectos adversos asociados a la vacunación en condiciones de bajo peso y prematurez.

La vacuna hexavalente acelular se incorpora al Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) para fortalecer la protección de los recién nacidos más vulnerables del país. A partir de septiembre de 2025, niños y niñas con peso inferior a 1.500 gramos al nacer recibirán una vacuna combinada en una sola inyección que los protegerá contra seis enfermedades graves, incluidas la difteria, el tétanos, la tosferina, la hepatitis B, la poliomielitis, y enfermedades invasoras por haemophilus influenzae tipo b como la meningitis y neumonía.

“Esta es una medida crucial para prevenir la morbimortalidad en niños de bajo peso y mejorar la adherencia al esquema de vacunación. La hexavalente acelular no sustituye la protección de la vacuna pentavalente, sino que representa una opción más eficiente y menos dolorosa para los niños que requieren cuidados especiales”, explicó Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud y Protección Social.

El esquema contempla tres dosis administradas a los dos, cuatro y seis meses de edad, con posibilidad de iniciarse desde las seis semanas de vida, dada la circulación activa de tosferina en el país.

¿A quién va dirigida esta vacuna?

La hexavalente acelular será aplicada en los siguientes casos:

1. Niños y niñas nacidos a partir del 1 de abril de 2025, con peso menor a 1.500 gramos, prematuros o a término, que:

No hayan recibido ninguna dosis de la vacuna pentavalente.

Hayan iniciado el esquema con hexavalente acelular (en cualquier institución o de manera particular) y no lo hayan completado.

Hayan presentado eventos adversos después de recibir la pentavalente.

2. Niños y niñas nacidos entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2025, con peso menor a 1.500 gramos, que no tengan antecedente de vacunación con pentavalente ni con hexavalente.

“Es importante destacar que esta población ha estado protegida desde 2002 por la vacuna pentavalente, que ha salvado miles de vidas. La incorporación de la hexavalente acelular no sustituye esa protección, sino que representa una opción diferencial para quienes requieren más cuidado y una mejor experiencia durante su esquema de vacunación”, afirmó el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo.

Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, en el consejo de ministros del 25 de marzo, en la Casa de Nariño (Bogotá). | Foto: Fotografía: Andrea Puentes y Juan Diego Cano - Presidencia de la República

Entre los beneficios de esta nueva vacuna se incluyen:

Mayor adherencia al esquema de vacunación.

Reducción del dolor por múltiples punciones.

Disminución en la frecuencia de eventos adversos como llanto persistente, hipotonía, fiebre, convulsiones febriles o episodios de apnea.

Este paso se enmarca dentro de la Ley 2406 de 2024, que establece la modernización y actualización continua del PAI, y de la Ley 2329 de 2023, que impulsó estudios de viabilidad para la inclusión de esta vacuna en niños prematuros.

Los estudios han demostrado que la vacuna cumple con los estándares internacionales de seguridad, eficacia y efectividad. Actualmente, Colombia cuenta con uno de los esquemas de vacunación más completos de América Latina, con 23 vacunas que protegen contra más de 30 enfermedades. La inclusión de nuevas vacunas en el PAI responde a estrictos criterios de eficacia, calidad y factibilidad operativa.