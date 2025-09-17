Vacunar para proteger: 50 años apoyando la inmunización en Colombia

El acompañamiento de la farmacéutica Sanofi no se limita a la entrega de biológicos. Su foco está en contribuir con el desarrollo, innovación y cobertura del programa de inmunización, con el propósito de mejorar la calidad de vida en todas las etapas: “Estamos hablando de bebés, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, adultos y adultos mayores. Es un programa que debe llegar a toda la población”, explica Maguie Cangueiro, head of Vaccines de Sanofi COPAC.

Actualmente, el PAI incluye 21 vacunas que protegen contra 26 enfermedades, y Sanofi aporta varias de ellas, incluyendo las que previenen la tosferina, difteria, tétanos, fiebre amarilla e influenza. Además, la compañía trabaja en nuevas soluciones, como la inmunización contra el virus respiratorio sincitial (VRS), una de las principales causas de hospitalización en menores de un año.

“Se estima que la inmunización salva aproximadamente cinco vidas cada minuto a nivel global”, afirma Cangueiro. En Colombia, este esfuerzo ha permitido controlar y erradicar enfermedades como la poliomielitis, cuyo virus no circula desde 1991, y avanzar en el control de la meningitis causada por Haemophilus influenzae tipo B y la hepatitis B.

Estos logros solo son posibles gracias a la colaboración entre el sector público y privado. “Solamente con esa labor conjunta podemos lograr mejorar la vida de las personas”, afirma la experta. La compañía considera que trabajar junto a entidades de salud es esencial para lograr una mayor cobertura y un impacto real en la población.

Además, este tipo de alianzas están alineadas con el propósito global de Sanofi: “Perseguir los milagros de la ciencia para mejorar la vida de las personas”. Desde esta perspectiva, la inmunización no solo representa un logro médico, sino una herramienta de transformación social.