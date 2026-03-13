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Familiares de Jimmer Hernández, el odontólogo de los famosos que falleció, dieron una importante noticia

Por medio de las redes sociales del profesional de la salud oral, se reveló el futuro de su consultorio.

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Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

13 de marzo de 2026, 4:30 p. m.
El reconocido odontólogo falleció en la madrugada del 7 de marzo.
El reconocido odontólogo falleció en la madrugada del 7 de marzo. Foto: Instagram @drjimmerhdez

El pasado 8 de marzo, a través de las redes sociales de Jimmer Hernández, se reveló que falleció, dejando una profunda tristeza entre sus familiares, pacientes y miles de seguidores.

Pese a que sus seres queridos no se han pronunciado al respecto ni han compartido información sobre lo ocurrido, fuentes cercanas le confirmaron a Pulzo que su deceso se dio en horas de la madrugada del 7 de marzo y que se habría tratado de una falla en el funcionamiento de su corazón mientras dormía.

Jimmer Hernández, reconocido odontólogo.
Jimmer Hernández, reconocido odontólogo. Foto: Instagram @drjimmerhdez

Fue totalmente inesperado. Al parecer, fue un fallo cardíaco mientras dormía. Él se acostó como de costumbre, cerca de las 11:00 p. m., y todo apunta a que el infarto ocurrió hacia las 2:00 de la madrugada (…) Cuando entraron a la habitación, lo encontraron en la cama, como si estuviera dormido, pero con la cara morada y no respondía”, afirmó la fuente.

Posteriormente, se llevó a cabo la respectiva despedida, en la que cientos de personas acompañaron a sus familiares en la sala de velación, en la iglesia y, por último, en el cementerio donde reposa su cuerpo.

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La situación hizo que muchos se preguntaran qué pasaría con Elite Cosmetic Dental, el consultorio que Jimmer construyó con esfuerzo durante varios años. Por eso, por medio de las redes sociales de la empresa, se dio a conocer la decisión que tomó la familia junto a su equipo de trabajo al respecto.

“Queremos agradecer de corazón a todos nuestros pacientes y amigos por sus mensajes de apoyo y cariño en este momento tan difícil. Hoy más que nunca honramos el legado del Dr. Jimmer Hernández, quien dedicó su vida a servir con amor, ética y vocación”, escribieron por medio de las historias.

Esto sucederá con la clínica de Jimmer Hernández tras su inesperada muerte.
Esto sucederá con la clínica de Jimmer Hernández tras su inesperada muerte. Foto: Instagram @drjimmerhdez

Para finalizar, aclararon que retomarán la agenda de atención a sus pacientes con el fin de continuar brindando sus servicios y permitir que sus clientes puedan avanzar en los tratamientos y procedimientos que requieren.

“Les informamos que la clínica continuará atendiendo con normalidad, manteniendo el compromiso y la calidad que siempre nos han caracterizado. Gracias por su confianza y por ser parte de esta familia. Su legado continúa…”, se lee.