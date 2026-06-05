Sindicato del Instituto Nacional de Salud denuncia posible uso de procesos disciplinarios para intimidar a líderes

La Asociación Sindical de Trabajadores y Empleados de Colombia en Salud y Afines (ASINTRACS) denunció lo que considera un posible uso indebido de procesos disciplinarios para intimidar a dirigentes sindicales, en medio de una negociación colectiva que actualmente adelantan con la entidad.

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La alerta fue lanzada por Leonor Cristina Cañón, presidenta de la organización sindical, quien aseguró que varios integrantes de la junta directiva están siendo objeto de investigaciones disciplinarias pese a que, según afirma, actuaron dentro de los permisos otorgados por la institución.

“El Instituto Nacional de Salud es la entidad líder por excelencia para la vigilancia en salud pública de Colombia y, además, el instituto líder en investigación. El motivo de esta comunicación es dar a conocer unas presuntas anomalías en relación con el probable abuso del derecho disciplinario para intimidar a los líderes sindicales”, señaló la dirigente.

De acuerdo con Cañón, los procesos se originaron por la participación de directivos sindicales en un evento de salud pública realizado el año pasado en Cali. Según explicó, los asistentes contaban con permisos sindicales previamente autorizados para participar en dicha actividad.

“Estamos siendo objeto las directivas sindicales de un proceso disciplinario por justamente haber asistido a un evento de salud pública el año anterior en la ciudad de Cali, pese a contar con los permisos sindicales otorgados justamente para asistir al evento descrito”, afirmó.

La líder sindical aseguró además que la situación ocurre en un momento especialmente sensible para la organización, pues actualmente se encuentra desarrollando una negociación colectiva singular con el Instituto Nacional de Salud.

“Pese a estar en el marco de una negociación colectiva singular que empezamos hace escasamente 25 días, la situación es preocupante”, agregó.

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Piden vigilancia sobre el proceso

Desde ASINTRACS señalaron que el objetivo de la denuncia pública es alertar a organizaciones sindicales, entidades públicas y organismos de control para que hagan seguimiento al caso y a la evolución de los procesos disciplinarios.

“Seguramente vamos a establecer la defensa técnica como corresponde, pero estas situaciones no se pueden empezar como forma de minimizar el activismo sindical en las entidades públicas”, manifestó Cañón.

La dirigente calificó el asunto como “tremendamente preocupante” y advirtió que estarán atentos a las decisiones que se adopten en el marco de las investigaciones.

Antecedentes de denuncias dentro del INS

La denuncia se suma a otros cuestionamientos realizados recientemente por trabajadores del Instituto Nacional de Salud, quienes enviaron una comunicación a medios de comunicación en la que alertaron sobre presuntas situaciones de acoso laboral, deterioro del clima organizacional y afectaciones a la salud mental al interior de la entidad.

En ese documento, los funcionarios aseguraron que existen al menos diez quejas relacionadas con posibles conductas de acoso laboral y señalaron que la Procuraduría General de la Nación inició una vigilancia preventiva sobre los hechos denunciados.

Por su parte, ASINTRACS también emitió un comunicado en el que aseguró que algunos de sus integrantes han enfrentado aperturas de investigaciones disciplinarias y lo que consideran patrones de trato que podrían configurar situaciones de acoso laboral y revictimización contra quienes ejercen actividades de defensa sindical.

Hasta el momento, el Instituto Nacional de Salud no se ha pronunciado públicamente sobre las nuevas denuncias formuladas por la organización sindical.