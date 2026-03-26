En un esfuerzo por cerrar brechas en salud pública y avanzar hacia la erradicacicón de enfermedades prevenibles, el Gobierno nacional puso en marcha este jueves el Gran Vacunatón contra el Virus del Papiloma Humano (VPH).

Con esta estrategia busca proteger a cerca de 23.000 niñas, niños y adolescentes en todo el territorio nacional.

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Una jornada nacional para acelerar la prevención

La iniciativa, liderada por el Ministerio de Salud y Protección Social a través del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), se desarrolla de manera simultánea en todo el país.

Contará con el apoyo de entidades territoriales, aseguradoras (EAPB), instituciones prestadoras de salud (IPS), el sector educativo y diversos aliados estratégicos.

La meta es ampliar coberturas y avanzar de forma decidida en la eliminación del cáncer de cuello uterino como problema de salud pública.

Para cumplir este objetivo, la jornada contempla una amplia operación logística que incluye vacunación en colegios, espacios de alta afluencia, brigadas casa a casa.

Además, habrá más de 3.000 puntos habilitados en todo el país, garantizando el acceso de la población objetivo.

El ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, hizo un llamado directo a las familias para que participen en la jornada y protejan a los menores.

“El llamado es a madres, padres y cuidadores, proteger a niñas, niños y adolescentes contra el cáncer es posible. Una sola dosis gratuita puede salvar vidas(...)”, afirmó.

Colombia ha venido fortaleciendo esta estrategia de manera sostenida desde su implementación en 2012.

Tras su ampliación en 2023 para incluir también a niños, el país ha aplicado cerca de 8 millones de dosis en niñas y ha protegido a más de un millón de niños, consolidando un enfoque integral de prevención.

El cáncer de cuello uterino es uno de los más mortales. Foto: Getty Images

Meta 2030: eliminar el cáncer de cuello uterino

La vacunatón se enmarca en el compromiso nacional de eliminar el cáncer de cuello uterino antes de 2030, en línea con estándares internacionales de salud pública.

Para lograrlo, el Ministerio de Salud ha adoptado medidas orientadas a facilitar el acceso y mejorar la cobertura.

Entre ellas se destaca el esquema simplificado de vacunación, que establece una sola dosis para la población entre 9 y 17 años y dos dosis para personas inmunosuprimidas, de acuerdo con recomendaciones técnicas nacionales.

Asimismo, se han reducido barreras de acceso al permitir la aplicación de la vacuna sin necesidad de consentimiento informado escrito, lo que facilita su implementación oportuna.

La disponibilidad de biológicos está garantizada de forma permanente en los más de 3.000 puntos de vacunación en todo el país.

Alianzas como la iniciativa “Abrázame”, que reúne a más de 80 organizaciones, refuerzan las acciones de promoción y acceso.

Con esta jornada, las autoridades buscan no solo aumentar las coberturas, sino también generar mayor conciencia sobre la importancia de la vacunación como herramienta clave para salvar vidas.

La vacuna contra el VPH, recalcan, es gratuita, segura y fundamental para prevenir enfermedades que aún representan una carga significativa en la salud pública del país.