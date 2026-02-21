Defensoría del Pueblo activa ruta urgente con Famisanar para mejorar atención en salud a usuarios

La Defensoría del Pueblo instaló en Bogotá este sábado, 21 de febrero, la segunda mesa de análisis ‘Diálogos para la protección inmediata del derecho a la salud’ (DIPSA), como parte de sus acciones para enfrentar la crisis del sistema y garantizar respuestas urgentes a la ciudadanía.

“En esta oportunidad, formó parte de la mesa la EPS Famisanar tras establecer la institución nacional de derechos humanos que está entre las diez entidades promotoras de salud con desempeño más crítico del país (a partir de la evaluación hecha a 26 entidades con información consolidada a diciembre de 2025)”, argumentó la Defensoría del Pueblo.

Según la entidad, a lo largo de los últimos dos años, los reclamos por vulneraciones al derecho a la salud contra Famisanar EPS evidenciaron afectaciones a sus usuarios. La principal causa de las quejas fue la falta de oportunidad en la entrega de medicamentos, que concentra el 23 % del total de los reclamos.

Además, otros de los temas más recurrentes de los reclamos son la falta de oportunidad y la negación en citas médicas generales o especializadas, en tratamientos, exámenes de laboratorio, prótesis e insumos.

“Todo esto refleja barreras persistentes en el acceso efectivo a tratamientos, particularmente en la dispensación de fármacos esenciales. La falta de entrega oportuna incrementa el número de reclamos e impacta directamente la continuidad terapéutica y la garantía del derecho fundamental a la salud, lo cual demanda acciones correctivas inmediatas”, señaló la Defensoría del Pueblo.

Por medio del comunicado de prensa, la Defensoría anunció una serie de acuerdos:

Estabilizar la red de atención de los pacientes, en especial la de los de alto costo.

Lograr el cumplimiento en la entrega de medicamentos del 95 % en todo el territorio nacional.

Auditar y tomar las medidas necesarias para garantizar que los gestores farmacéuticos cumplan con los tiempos de entrega estipulados por ley, además de condiciones dignas de atención.

Hacer seguimiento y promover el mecanismo de reembolsos para los pacientes que no logran acceder a sus medicamentos y servicios.

Estos y otros compromisos serán medidos a través de una malla de indicadores para evaluar la gestión de la EPS.

A las mesas de ‘Diálogos para la protección inmediata del derecho a la salud’ asistieron la Defensoría del Pueblo, el interventor de Famisanar EPS y directivas, el Ministerio de Salud y Protección Social, la Superintendencia Nacional de Salud, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Veeduría Distrital y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).