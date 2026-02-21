Nación

Defensoría del Pueblo activa ruta urgente con Famisanar para mejorar atención en salud a usuarios

En 2025, la Defensoría recibió 2.513 quejas contra esa EPS en distintas regiones del país.

Manuel Santiago Sánchez González

21 de febrero de 2026, 11:41 a. m.
Famisanar cuenta con miles de usuarios.
La Defensoría del Pueblo instaló en Bogotá este sábado, 21 de febrero, la segunda mesa de análisis ‘Diálogos para la protección inmediata del derecho a la salud’ (DIPSA), como parte de sus acciones para enfrentar la crisis del sistema y garantizar respuestas urgentes a la ciudadanía.

“En esta oportunidad, formó parte de la mesa la EPS Famisanar tras establecer la institución nacional de derechos humanos que está entre las diez entidades promotoras de salud con desempeño más crítico del país (a partir de la evaluación hecha a 26 entidades con información consolidada a diciembre de 2025)”, argumentó la Defensoría del Pueblo.

Famisanar responde que seguirá prestando los servicios con normalidad.
Según la entidad, a lo largo de los últimos dos años, los reclamos por vulneraciones al derecho a la salud contra Famisanar EPS evidenciaron afectaciones a sus usuarios. La principal causa de las quejas fue la falta de oportunidad en la entrega de medicamentos, que concentra el 23 % del total de los reclamos.

Además, otros de los temas más recurrentes de los reclamos son la falta de oportunidad y la negación en citas médicas generales o especializadas, en tratamientos, exámenes de laboratorio, prótesis e insumos.

En los últimos dos años, las quejas sobre fallas en el sistema han aumentado en un 75,7% de acuerdo con cifras de la Defensoría del Pueblo.

