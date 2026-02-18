Economía

Crisis en el sistema de salud ha aumentado el gasto de los hogares: ahora deben pagar más por servicios y medicamentos

El informe del PIB demostró la tendencia en aumento del gasto.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Esteban Felipe Feria Quintero

Esteban Felipe Feria Quintero

18 de febrero de 2026, 8:40 a. m.
El sistema de salud pasa por una grave situación financiera.
El sistema de salud pasa por una grave situación financiera. Foto: 123f

El sistema de Salud colombiano pasa por una de sus peores crisis, tras una serie de factores que han golpeado fuertemente la operación de las EPS del país, lo que ha ocasionado que muchas tengan que irse a liquidación o ser intervenidas por el Gobierno Nacional. Sin embargo, estas últimas, antes de ver una luz al final del túnel, han visto un escenario más grave.

Son miles los pacientes que no han podido acceder a los servicios que antes tenían. Urgencias, citas prioritarias, citas con especialistas, procedimientos quirúrgicos, entre otros, se han dificultado.

Los retrasos en la atención y el acceso a tratamientos siguen siendo uno de los mayores desafíos del sistema de salud en Colombia.
Los retrasos en la atención y el acceso a tratamientos siguen siendo uno de los mayores desafíos del sistema de salud en Colombia. Foto: 123RF

Además de ello, la adquisición de medicamentos también ha sido un problema, para miles de colombianos que hacen largas filas para luego obtener una respuesta negativa frente a la disponibilidad del fármaco que les garantiza su salud.

Consejo Gremial Nacional se pronuncia sobre la decisión tomada por el Consejo de Estado: “Expresa su pleno respeto y respaldo”

Un reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló el pasado lunes las cuentas del Producto Interno Bruto (PIB) que evidenció cuál es el gasto en salud de los colombianos. El informe asegura que las familias cada vez han gastado más dinero en bienes y servicios de salud.

Macroeconomía

Dólar abrió barato en Colombia: precio de cotización de este 18 de febrero

Macroeconomía

Dólar en Colombia: así se mueve en casas de cambio este 18 de febrero

Macroeconomía

Tres razones de la protesta frente al Ministerio de Minas; alegan crisis del etanol y pérdidas de empleo

Macroeconomía

Exministros de Hacienda firmaron carta contra inversiones forzosas: preocupación por golpe al sistema financiero

Macroeconomía

Ahorro, cambios de trabajo y despidos: lo que revela el recaudo de cesantías de este año

Macroeconomía

El Plan Financiero de 2026 nada que se destapa; se acaba febrero y aún no hay hoja de ruta de las finanzas para el año, ¿qué pasa?

Macroeconomía

Vía al Llano: Coviandina anuncia fechas de cierres en dos túneles de la ruta a Villavicencio

Política

Petro dice que la Nación no pagará deudas a la salud de privados, pero reconoce pasivos de hasta $5 billones de la Nueva EPS

Salud

¿Puede el Gobierno moverlo de EPS sin que usted lo pida?

Macroeconomía

Nueva alerta en el sistema de salud: cartera de IPS compromete a pacientes, según la ANDI

Las cifras precisan que los hogares destinaron unos 128 billones de pesos a salud el año pasado.

Pacientes hacen largas filas en los dispensarios ante la escasez y demoras en la entrega de medicamentos esenciales.
El sistema de salud pasa por una grave situación financiera. Foto: Colprensa - Catalina Olaya

Si se hacen los cálculos por persona, se puede estimar que cada persona desembolsó o gastó un promedio de 2,4 millones de pesos en el año. El gasto en el hogar total ascendió a unos 6,9 millones de pesos durante los 12 meses del año.

Raddar, la firma especializada en consumo, además detalla que la salud ocupó un porcentaje mayor en el gasto de los hogares, pues en 2022 ocupada el 8,1% y ahora se encuentra en el 9%.

Llamadas ‘spam’ en Colombia crecieron casi 70 % y expusieron a millones a fraudes

Uno de los datos que sorprende es el que indica que la presión del gasto en salud no fue tan alto ni siquiera en las épocas más agudas de la pandemia por Covid. En 2021 el gasto de las familias en salud era del 6,3% del PIB. Sin embargo, para 2025, ese mismo gasto es del 6,9% del PIB.

El embargo de las cuentas pone en riesgo el sistema de salud, según han advertido la Procuraduría y la Contraloría. Retener esos recursos afecta la atención de los pacientes.
Estas fueron las cifras del Dane respecto al gasto. Foto: esteban vega la-rotta-semana

Más de Macroeconomía

Stock Market Data, Stock Market and Exchange, Stock Market Crash, Dollar Sign, Moving Down

Dólar abrió barato en Colombia: precio de cotización de este 18 de febrero

Dolar precio

Dólar en Colombia: así se mueve en casas de cambio este 18 de febrero

Protesta frente al Ministerio de Minas

Tres razones de la protesta frente al Ministerio de Minas; alegan crisis del etanol y pérdidas de empleo

José Antonio Ocampo, José Manuel Restrepo y Mauricio Cárdenas, exministros de Hacienda

Exministros de Hacienda firmaron carta contra inversiones forzosas: preocupación por golpe al sistema financiero

14 de febrero es el plazo para que las empresas le consignen a sus empleados las cesantías.

Ahorro, cambios de trabajo y despidos: lo que revela el recaudo de cesantías de este año

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, no la tendrá fácil en 2026. Enfrentará una emergencia económica como salvavidas, que será revisada por la Corte Constitucional.

El Plan Financiero de 2026 nada que se destapa; se acaba febrero y aún no hay hoja de ruta de las finanzas para el año, ¿qué pasa?

Túneles en la vía al Llano

Vía al Llano: Coviandina anuncia fechas de cierres en dos túneles de la ruta a Villavicencio

Rappi

El colombiano que más compró a través de Rappi y otros impresionantes récords que se registran en la plataforma de domicilios

Radiografía del endeudamiento histórico en Colombia - $COP billones

Gobierno Petro recibió un país endeudado, pero ha empeorado el problema: cuando el endeudamiento deja de tener justificación

Noticias Destacadas