Crisis en el sistema de salud ha aumentado el gasto de los hogares: ahora deben pagar más por servicios y medicamentos

El sistema de Salud colombiano pasa por una de sus peores crisis, tras una serie de factores que han golpeado fuertemente la operación de las EPS del país, lo que ha ocasionado que muchas tengan que irse a liquidación o ser intervenidas por el Gobierno Nacional. Sin embargo, estas últimas, antes de ver una luz al final del túnel, han visto un escenario más grave.

Son miles los pacientes que no han podido acceder a los servicios que antes tenían. Urgencias, citas prioritarias, citas con especialistas, procedimientos quirúrgicos, entre otros, se han dificultado.

Los retrasos en la atención y el acceso a tratamientos siguen siendo uno de los mayores desafíos del sistema de salud en Colombia. Foto: 123RF

Además de ello, la adquisición de medicamentos también ha sido un problema, para miles de colombianos que hacen largas filas para luego obtener una respuesta negativa frente a la disponibilidad del fármaco que les garantiza su salud.

Consejo Gremial Nacional se pronuncia sobre la decisión tomada por el Consejo de Estado: “Expresa su pleno respeto y respaldo”

Un reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló el pasado lunes las cuentas del Producto Interno Bruto (PIB) que evidenció cuál es el gasto en salud de los colombianos. El informe asegura que las familias cada vez han gastado más dinero en bienes y servicios de salud.

Las cifras precisan que los hogares destinaron unos 128 billones de pesos a salud el año pasado.

El sistema de salud pasa por una grave situación financiera. Foto: Colprensa - Catalina Olaya

Si se hacen los cálculos por persona, se puede estimar que cada persona desembolsó o gastó un promedio de 2,4 millones de pesos en el año. El gasto en el hogar total ascendió a unos 6,9 millones de pesos durante los 12 meses del año.

Raddar, la firma especializada en consumo, además detalla que la salud ocupó un porcentaje mayor en el gasto de los hogares, pues en 2022 ocupada el 8,1% y ahora se encuentra en el 9%.

Llamadas ‘spam’ en Colombia crecieron casi 70 % y expusieron a millones a fraudes

Uno de los datos que sorprende es el que indica que la presión del gasto en salud no fue tan alto ni siquiera en las épocas más agudas de la pandemia por Covid. En 2021 el gasto de las familias en salud era del 6,3% del PIB. Sin embargo, para 2025, ese mismo gasto es del 6,9% del PIB.