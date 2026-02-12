Llamadas ‘spam’ en Colombia crecieron casi 70 % y expusieron a millones a fraudes

Las llamadas no deseadas se consolidaron en 2025 como uno de los principales ‘dolores de cabeza’ para los usuarios de telefonía móvil en Colombia.

Según el más reciente informe de Truecaller, los colombianos recibieron más de 16.630 millones de llamadas spam durante el año, una cifra que representa un aumento cercano al 70 % frente a 2024.

El crecimiento evidencia la aceleración de un fenómeno que no solo incomoda, sino que también expone a millones de personas a intentos de fraude y estafa. En promedio, durante 2025 se identificaron 1.390 millones de llamadas spam cada mes, lo que refleja la dimensión cotidiana del problema.

El comportamiento mensual mostró picos marcados. Octubre se ubicó como el periodo más crítico del año, al concentrar más de 1.573 millones de llamadas no deseadas, superando incluso los registros del año anterior.

La tendencia sugiere que ciertos momentos del calendario podrían estar asociados a campañas comerciales agresivas o esquemas de fraude más activos.

De las llamadas reportadas, Truecaller informó haber bloqueado más de 5.600 millones, lo que equivale al 33,7 % del total identificado.

Sin embargo, el porcentaje también pone en evidencia que una parte significativa de usuarios aún no cuenta con herramientas de filtrado o identificación, lo que amplía la exposición al riesgo.

Nicolás Vargas, country manager de Truecaller en Colombia, advirtió que el incremento es particularmente preocupante por la velocidad con la que crecen las cifras.

Según explicó, el objetivo de la compañía es ofrecer información en tiempo real para que los usuarios puedan reconocer números sospechosos antes de contestar y reducir la posibilidad de caer en engaños.

El reporte se suma a una preocupación global. Truecaller cuenta con más de 450 millones de usuarios activos en el mundo y reporta miles de millones de intentos de contacto fraudulento cada año, lo que confirma que el spam telefónico es un fenómeno internacional en expansión.

Más allá de la molestia, el impacto puede traducirse en pérdidas económicas y vulneración de datos personales. Por ello, expertos recomiendan adoptar aplicaciones de identificación de llamadas, evitar compartir información sensible por teléfono y reportar números sospechosos.