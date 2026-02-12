TECNOLOGÍA

Llamadas ‘spam’ en Colombia crecieron casi 70 % y expusieron a millones a fraudes

Expertos advierten sobre la necesidad de fortalecer la prevención frente al fraude telefónico.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Economía
12 de febrero de 2026, 3:25 p. m.
La prevención digital es clave para evitar estafas por llamada
La prevención digital es clave para evitar estafas por llamada Foto: Truecaller

Las llamadas no deseadas se consolidaron en 2025 como uno de los principales ‘dolores de cabeza’ para los usuarios de telefonía móvil en Colombia.

Según el más reciente informe de Truecaller, los colombianos recibieron más de 16.630 millones de llamadas spam durante el año, una cifra que representa un aumento cercano al 70 % frente a 2024.

El crecimiento evidencia la aceleración de un fenómeno que no solo incomoda, sino que también expone a millones de personas a intentos de fraude y estafa. En promedio, durante 2025 se identificaron 1.390 millones de llamadas spam cada mes, lo que refleja la dimensión cotidiana del problema.

Pilas si recibe una llamada con el prefijo +62: en lugar de contestar, haga esto para no meterse en problemas

El comportamiento mensual mostró picos marcados. Octubre se ubicó como el periodo más crítico del año, al concentrar más de 1.573 millones de llamadas no deseadas, superando incluso los registros del año anterior.

Tecnología

Sale a la luz peligrosa estafa en San Valentín que permitiría a criminales dejarlo sin dinero en sus cuentas bancarias

Tecnología

La estrella que se oscureció como nunca antes: perdió el 97% de su brillo por casi 200 días

Tecnología

Las frases que no debería enviarle a su pareja este 14 de febrero porque podría arruinar su San Valentín

Tecnología

El método infalible para enviar archivos grandes por WhatsApp sin perder calidad ni complicaciones

Tecnología

Apple vuelve a posponer las nuevas funciones de Siri: estos son los problemas que afectan a su asistente

Tecnología

El peligroso descuido en cajeros automáticos que podría permitir a los delincuentes vaciar sus cuentas bancarias

Tecnología

“Es importante diferenciar entre adicción clínica y uso problemático”: Mosseri en el juicio histórico a Google y Meta

Tecnología

Cuidado con estos 4 números si lo llaman este 31 de diciembre: expertos advierten por qué no debe contestarlos

Tecnología

El método de guardar contactos como ‘AA’ ya no sirve de nada: esta sería la nueva técnica que lo está reemplazando

Tecnología

Expertos advierten qué hacer si lo llaman de números internacionales por WhatsApp

La tendencia sugiere que ciertos momentos del calendario podrían estar asociados a campañas comerciales agresivas o esquemas de fraude más activos.

De las llamadas reportadas, Truecaller informó haber bloqueado más de 5.600 millones, lo que equivale al 33,7 % del total identificado.

Sin embargo, el porcentaje también pone en evidencia que una parte significativa de usuarios aún no cuenta con herramientas de filtrado o identificación, lo que amplía la exposición al riesgo.

¿El suyo está en la lista? Este es el ranking de los mejores celulares con batería de larga duración

Nicolás Vargas, country manager de Truecaller en Colombia, advirtió que el incremento es particularmente preocupante por la velocidad con la que crecen las cifras.

Según explicó, el objetivo de la compañía es ofrecer información en tiempo real para que los usuarios puedan reconocer números sospechosos antes de contestar y reducir la posibilidad de caer en engaños.

El reporte se suma a una preocupación global. Truecaller cuenta con más de 450 millones de usuarios activos en el mundo y reporta miles de millones de intentos de contacto fraudulento cada año, lo que confirma que el spam telefónico es un fenómeno internacional en expansión.

Más allá de la molestia, el impacto puede traducirse en pérdidas económicas y vulneración de datos personales. Por ello, expertos recomiendan adoptar aplicaciones de identificación de llamadas, evitar compartir información sensible por teléfono y reportar números sospechosos.

¿Hasta cuántos metros puede caer un celular sin romperse? Esto dicen los expertos

Más de Tecnología

.

Llamadas ‘spam’ en Colombia crecieron casi 70 % y expusieron a millones a fraudes

Crean identidades falsas, simulan videollamadas y usan bots para generar vínculos emocionales durante meses y así cometer fraudes.

Sale a la luz peligrosa estafa en San Valentín que permitiría a criminales dejarlo sin dinero en sus cuentas bancarias

Un gigantesco sistema de anillos alrededor de un objeto subestelar provocó un raro eclipse de su estrella por 9 meses.

La estrella que se oscureció como nunca antes: perdió el 97% de su brillo por casi 200 días

Este 14 de febrero evite decir estas frases para no arruinar su cita.

Las frases que no debería enviarle a su pareja este 14 de febrero porque podría arruinar su San Valentín

Restringir chats permite asegurar a algunas conversaciones de WhatsApp que no podrán ser leídas por alguien que tenga acceso físico a su celular.

El método infalible para enviar archivos grandes por WhatsApp sin perder calidad ni complicaciones

Apple presentará nuevas funciones de Siri en febrero.

Apple vuelve a posponer las nuevas funciones de Siri: estos son los problemas que afectan a su asistente

Los cajeros automáticos también se han convertido en un objetivo frecuente de los ciberdelincuentes.

El peligroso descuido en cajeros automáticos que podría permitir a los delincuentes vaciar sus cuentas bancarias

El CEO defendió filtros de cirugía estética en Instagram pese a críticas internas.

“Es importante diferenciar entre adicción clínica y uso problemático”: Mosseri en el juicio histórico a Google y Meta

Especialistas analizan la trayectoria extrema de un nuevo integrante de la familia Kreutz.

Descubrieron un cometa ‘kamikaze’ proveniente del “rasantes del sol Kreutz”: astrónomos dicen qué pasará si logra su cometido

El planeta sería ligeramente más grande que la Tierra y tendría un año similar.

“Alerta de descubrimiento”: Nasa encontró un exoplaneta ‘Tierra congelada’: servirá para buscar mundos similares al nuestro

Noticias Destacadas