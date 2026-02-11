¿Recibió una llamada de la Secretaría de Planeación? Manizales alerta sobre nueva modalidad de fraude

La Alcaldía de Manizales emitió una alerta a la ciudadanía debido a llamadas sospechosas y potenciales intentos de fraude telefónico. El llamado se viralizó a través de redes sociales, donde se insta a los residentes a estar atentos ante comunicaciones no solicitadas que buscan obtener información personal o financiera por medios fraudulentos.

“La Secretaría de Planeación advierte sobre llamadas fraudulentas de personas que se hacen pasar por la entidad para solicitar cédula, dirección y otros datos personales”, afirmó el comunicado.

Adicionalmente, recordó a los manizalitas que “la Secretaría de Planeación no solicita la actualización de datos por teléfono”, solicitando editar datos como la dirección, el número de la cédula o los datos personales.

Finalmente, identificaron que la llamada viene de alguien que se hace llamar “Yulieth Miranda”, haciendo un llamado a denunciar estos intentos de estafa al número 3251027676.

La preocupación no es aislada ni local; según un informe de Who Calls, el 88 % de latinoamericanos recibieron llamadas spam entre diciembre de 2025 y enero de 2026, y el 11 % fueron intentos claros de fraude bancario o de estafa, lo que resalta lo extendido de este fenómeno.

Las autoridades de seguridad y expertos en ciberseguridad señalan varias señales de alerta que pueden indicar una llamada fraudulenta:

Llamadas no solicitadas de números desconocidos o internacionales; actualmente, hay muchas provenientes desde Europa y África.

Comunicaciones en las que nadie habla, suena únicamente un pito o en las que la única intención es comprobar si se contesta.

Personas que se identifican como bancos, entidades públicas o servicios oficiales, pero solicitan datos personales, contraseñas o códigos de verificación, tal como en el caso de la Secretaría de Planeación de Manizales.

Grabaciones automáticas, voces robotizadas o presión para tomar decisiones rápidas.

Las llamadas spam se han convertido en una de las situaciones más molestas. Foto: Montaje Semana, con fotos de Getty Images

¿Cómo protegerse y reducir el riesgo de fraude?

Frente a este aumento en estafas telefónicas, la recomendación de las autoridades es mantenerse alerta y actuar con precaución. Algunas prácticas sugeridas son: