El riesgo silencioso en el trabajo que golpea la productividad empresarial

En los entornos laborales colombianos persiste un problema que suele pasar desapercibido: las lesiones consideradas “leves”. Golpes, torceduras, pequeños cortes o sobresfuerzos que no generan dolor inmediato intenso muchas veces no se reportan ni reciben atención oportuna.

Sin embargo, detrás de esa aparente normalidad puede esconderse un riesgo mayor.

De acuerdo con información del sistema de riesgos laborales de la Universidad del Área Andina (Areandina), en el país se registran más de 1.400 accidentes de trabajo diarios, además de miles de enfermedades laborales calificadas cada año.

Aunque no todos corresponden a casos graves, el subregistro de incidentes menores representa una alerta creciente para empresas y trabajadores.

Cuando lo “pequeño” se convierte en incapacidad

Una torcedura aparentemente inofensiva puede transformarse en una lesión de ligamentos. Un esfuerzo repetitivo puede terminar en microdesgarros o inflamaciones crónicas. Incluso, una herida superficial puede complicarse si no recibe el tratamiento adecuado.

Según advierte Heydy González, directora del programa virtual de Seguridad y Salud en el Trabajo de Areandina, “muchas personas creen que un golpe o un tirón sin dolor intenso no amerita reporte. Ese es el primer error que abre la puerta a complicaciones serias”.

La advertencia apunta a una práctica común: continuar la jornada laboral para no afectar indicadores o por temor a generar “problemas” administrativos.

El impacto no solo es individual. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha señalado que el subregistro de incidentes deteriora la productividad, eleva costos y debilita la sostenibilidad empresarial.

La prevención y la cultura de reporte oportuno reducen riesgos legales y financieros para las compañías. Foto: Getty Images / Luis Alvarez

Reportar no es opcional

En Colombia, la normativa establece que todo accidente laboral debe informarse dentro de las primeras 48 horas. Si esto no ocurre, la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) puede objetar el origen del evento, lo que dificulta el acceso a tratamientos y prestaciones económicas.

Por eso, especialistas recomiendan actuar con rapidez: detener la actividad tras el incidente, solicitar valoración inmediata, documentar el hecho y evitar la automedicación, ya que esta puede ocultar síntomas relevantes.

Un reto cultural hacia 2026

El Sistema General de Riesgos Laborales cubre aproximadamente al 55 % de la población ocupada, lo que deja a millones de trabajadores en mayor vulnerabilidad frente a eventos no atendidos adecuadamente. Esto implica que la prevención no solo depende de normas, sino de decisiones cotidianas.

La cultura del silencio frente a lesiones menores sigue siendo una barrera. En sectores con alta exigencia física como construcción, logística y manufactura el agotamiento y la presión operativa aumentan la probabilidad de ignorar señales tempranas.

El mensaje de fondo es claro, ninguna lesión es demasiado pequeña cuando puede comprometer meses de capacidad laboral. Escuchar el cuerpo, reportar oportunamente y fortalecer la prevención son pasos clave para reducir incapacidades prolongadas y proteger la salud en el trabajo.