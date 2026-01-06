Empleo en seguridad y salud en el trabajo: empresas buscan personal hoy

La seguridad y salud en el trabajo se ha consolidado como un eje fundamental dentro de las organizaciones, para la protección del bienestar de los trabajadores y la continuidad de las operaciones. En este contexto, diferentes empresas han activado procesos de selección para fortalecer sus equipos en esta área clave.

Las vacantes disponibles responden a la necesidad de prevenir riesgos laborales, promover entornos de trabajo seguros y acompañar la implementación de sistemas de gestión que garanticen condiciones adecuadas para los colaboradores. Por ello, los perfiles en seguridad y salud en el trabajo continúan siendo altamente demandados en diversos sectores, representando la posibilidad de desempeñar un rol estratégico dentro de las organizaciones.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas en diferentes ciudades del país. A continuación le presentamos algunas de las vacantes activas.

Las oportunidades de empleo están disponibles a nivel nacional. Foto: Getty Images

Supervisor (a) de seguridad y salud en el trabajo - Bogotá D.C.

Empresa: Terpel

Salario: A convenir

Este cargo conlleva la gestión efectiva de los programas de seguridad y salud, asegurando que se alineen con las políticas de la empresa y la normativa vigente.

Responsabilidades:

Gestionar el seguimiento y ejecución de programas de SST.

Asegurar el cumplimiento de la normativa SST en los centros de trabajo.

Promover la mejora continua de los procesos de seguridad y salud.

Coordinar y liderar equipos en la implementación de programas de SST.

Requerimientos:

Título en SST ingeniería o carrera afín.

Especialización en Sistemas Integrados de Gestión.

Certificaciones como auditor interno en ISO 9001 14001 45001.

Experiencia de 3-5 años en roles similares.

Conocimiento en implementación de sistemas de gestión de SST.

Manejo intermedio de Excel.

Habilidades en servicio al cliente.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Líder seguridad y salud en el trabajo – Bello

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Si le apasiona la seguridad ocupacional y tiene experiencia en el sector, ¡este reto es para usted!

Responsabilidades:

Administrar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el centro de trabajo.

Asegurar el cumplimiento del ciclo PHVA en el Sistema de Gestión de SST.

Ejecutar el Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud.

Consolidar y reportar información de gestión al COLOSST y Gerencia.

Coordinar la investigación de accidentes e incidentes.

Promover acciones para consolidar una cultura de prevención.

Monitorear el cierre de acciones correctivas y preventivas.

Controlar temas ambientales y de consumos.

Soportar la seguridad física y electrónica en ausencia del jefe de prevención de pérdidas.

Requerimientos:

Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo o afines.

Experiencia en gestión de sistemas de SST y programas ambientales.

Conocimiento del ciclo PHVA y normativas de SST.

Habilidad para coordinar equipos y promover cultura de seguridad.

Capacidad de análisis, reporte y seguimiento de indicadores.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Trabajos en Bogotá sin experiencia: vacantes abiertas para diversos perfiles

Profesional en seguridad y salud en el trabajo – Cali

Empresa: Summar

Salario: 2.140.000

Si vive en el sur de Cali y tiene experiencia en el sector, esta es su oportunidad para crecer profesionalmente en una empresa comprometida con el bienestar de sus empleados.

Responsabilidades:

Implementar programas de seguridad y salud ocupacional.

Supervisar el cumplimiento de normativas de seguridad.

Realizar evaluaciones de riesgo y auditorías internas.

Coordinar capacitaciones en seguridad laboral.

Gestionar la documentación relacionada con seguridad y salud.

Requerimientos:

Técnico tecnólogo o profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Licencia vigente en seguridad y salud.

Curso de coordinador de alturas.

Experiencia mínima de 1 año en cargos afines.

Preferiblemente, residir en el sur de Cali.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Líder en seguridad y salud en el trabajo – Bogotá D.C.

Empresa: Estrategia GH

Salario: 2.800.000

Como parte del equipo, será responsable de garantizar el cumplimiento normativo y fomentar la mejora continua en todas las operaciones.

Responsabilidades:

Planificar y dirigir el SG-SST en la empresa.

Asegurar el cumplimiento de normativas de seguridad y salud.

Gestionar riesgos y coordinar auditorías de seguridad.

Liderar investigaciones de incidentes laborales.

Fomentar una cultura de seguridad entre colaboradores y contratistas.

Requerimientos:

Profesional o tecnólogo en Seguridad y Salud en el Trabajo o áreas afines.

Licencia SG-SST vigente y curso de 50 horas completado.

Mínimo 3 años de experiencia en gestión del SG-SST en entornos industriales.

Conocimiento del Decreto 1072 de 2015 y matriz IPEVR.

Habilidades de liderazgo, comunicación e influencia.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.