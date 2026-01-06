Trabajos en Bogotá sin experiencia: vacantes abiertas para diversos perfiles

El mercado laboral en Bogotá continúa abriendo espacios para personas que desean incorporarse al mundo laboral sin contar con una trayectoria previa. Cada vez más empresas están apostando por procesos de selección inclusivos, en los que el potencial, la actitud y la disposición para aprender tienen un peso clave.

Para los candidatos, este tipo de oportunidades representa una puerta de entrada al mercado de empleo formal, con la posibilidad de desarrollar habilidades, fortalecer su hoja de vida y proyectar un crecimiento profesional a mediano plazo dentro de las empresas.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como servicio al cliente, producción, ventas, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.

Oportunidades disponibles para todos los perfiles. Foto: Getty Images/iStockphoto

Encuestador/a sin experiencia

Empresa: Centro Del Conocimiento Dinámico

Salario: A convenir

El cargo consiste en aplicar encuestas y recolectar información en diferentes zonas asignadas, por lo que se requiere buena comunicación, precisión y compromiso.

Responsabilidades:

Aplicar encuestas y recolectar información en campo.

Abordar personas según zonas asignadas para las encuestas.

Registrar los datos de manera adecuada y veraz.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Disponibilidad inmediata para trabajar.

Excelentes habilidades comunicativas.

Cédula original para procesos administrativos.

Hoja de vida impresa y copia del diploma de bachiller.

¡Postúlese aquí!

Operarios de producción con o sin experiencia

Empresa: Confidencial

Salario: 1.750.950 a 2.000.000

En este rol, será pieza clave en el cultivo de flores, asegurando que cada operación cuente y cada persona sea valorada.

Responsabilidades:

Realizar tareas de siembra y cultivo de flores con técnicas adecuadas.

Supervisar y mantener el orden y limpieza del área de trabajo.

Monitorear el crecimiento y salud de las plantas identificando posibles problemas.

Colaborar con el equipo para mejorar los procesos de producción.

Requerimientos:

Con o sin experiencia

Habilidad para trabajar al aire libre y realizar tareas físicas.

Conocimiento básico de prácticas agrícolas y cuidado de plantas.

Capacidad para seguir instrucciones y trabajar en equipo.

Vivir en Suba o Engativá o el municipio de Soacha.

¡Postúlese aquí!

Empresas en Bogotá buscan personal: estas son las oportunidades disponibles

Operario de cultivo

Empresa: Confidencial

Salario: 2.000.000

Como trabajador agrícola, será parte fundamental en el proceso de producción agrícola, contribuyendo al crecimiento y desarrollo de productos de alta calidad.

Responsabilidades:

Realizar la siembra y cosecha de cultivos.

Mantenimiento y cuidado de las plantas.

Uso adecuado de maquinaria agrícola.

Colaborar en la limpieza y organización del área de trabajo.

Requerimientos:

Deseo de aprender y crecer en el sector agrícola.

Responsabilidad y compromiso en el trabajo en equipo.

Disponibilidad para trabajar en horarios flexibles.

Capacidad para realizar tareas físicas durante periodos prolongados.

¡Postúlese aquí!

Auxiliar de tienda con o sin experiencia medio tiempo

Empresa empleadora: Job&Talent Colombia

Salario: A convenir

Si tiene experiencia en ventas y atención al cliente y desea formar parte de un entorno de trabajo desafiante, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

Brindar asesoría y realizar ventas de productos en tiendas.

Ofrecer atención y servicio al cliente excepcionales.

Realizar tareas multifuncionales como organización y surtido de productos.

Gestionar el manejo de bodega de forma eficiente.

Manejo de caja

Requerimientos:

Bachillerato completo o desde noveno grado culminado.

Experiencia mínima de 6 meses, aplica experiencia en ventas informales, aplica experiencia en manejo de caja.

Disponibilidad para trabajar de miércoles a viernes o de jueves a sábado de 1:00 pm a 9:00 pm

Vivir en localidades como Teusaquillo o aledaños cercanos.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.