Empresas en Bogotá buscan personal: estas son las oportunidades disponibles

El mercado laboral en Bogotá mantiene una dinámica activa, con empresas de distintos sectores que han abierto procesos de selección para fortalecer sus equipos de trabajo. Estas oportunidades responden tanto a la continuidad de proyectos en marcha como a nuevas necesidades operativas y comerciales que se desarrollan en la capital.

La diversidad empresarial de la ciudad permite encontrar vacantes para distintos perfiles, desde cargos operativos y administrativos hasta posiciones técnicas y profesionales. Además, muchas organizaciones están priorizando procesos de selección ágiles, lo que facilita una incorporación más rápida de los candidatos que cumplen con los requisitos.

Para quienes buscan empleo en Bogotá, este panorama representa una oportunidad para acceder a opciones laborales acordes a su experiencia, formación y expectativas, en un entorno donde la movilidad, la cercanía al lugar de trabajo y la estabilidad siguen siendo factores clave al momento de tomar una decisión laboral.

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, puede ingresar a este enlace, crear un perfil profesional y aplicar a las ofertas que mejor se ajusten a su perfil. Tenga en cuenta que el proceso de postulación es completamente gratuito y se puede realizar de manera virtual.

Postulaciones abiertas para todos los perfiles. Foto: Getty Images

Diseñador junior

Empresa: Habi

Salario: 3.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En este cargo ayudará a traducir las necesidades de los usuarios en experiencias visuales impactantes, mientras colabora con profesionales de diversas áreas.

Responsabilidades:

Traducir necesidades de usuario en experiencias visualmente consistentes.

Colaborar con equipos multidisciplinarios.

Promover el uso de IA generativa en proyectos de diseño.

Presentar decisiones de diseño con storytelling.

Requerimientos:

Mínimo 1 año de experiencia en diseño de videos.

Dominio en herramientas de Inteligencia Artificial.

Actitud colaborativa y curiosa.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Asistente de pagos

Empresa: Colfondos

Salario: 2.241.000

Tipo de contrato: Término indefinido

El rol principal del asistente de pagos es asegurar la correcta ejecución de los procesos contables relacionados con el pago de siniestros y la facturación de proveedores.

Responsabilidades:

Ejecutar procesos de causación de pagos de siniestros.

Gestionar facturación de proveedores y escalamiento de facturas.

Contabilizar ingresos y gastos.

Asegurar cumplimiento de normas contables.

Requerimientos:

Tecnólogo o estudiante de 5° semestre en Contaduría Pública o carreras afines.

1 año de experiencia en áreas contables.

Conocimientos deseables: Excel (intermedio/avanzado) Power BI Access.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Más de 50.000 vacantes de empleo disponibles con aplicación virtual inmediata

Auxiliar de atención al paciente - Gestor de acceso

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: 2.000.000 a 3.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol esencial implica brindar un servicio excepcional a los pacientes y coordinar eficazmente con el personal médico para asegurar una atención fluida.

Responsabilidades:

Brindar atención presencial a pacientes y familiares.

Gestionar agendamiento de citas médicas.

Manejar PQRS y autorizaciones del sector salud.

Colaborar con el equipo médico y administrativo.

Asistir en el manejo de situaciones de duelo.

Requerimientos:

Técnico en áreas administrativas en salud o auxiliar de enfermería.

Experiencia en servicio al cliente en el sector salud.

Conocimiento de trámites administrativos en salud.

Disponibilidad de tiempo completo con horarios rotativos.

Habilidades de empatía y resolución de conflictos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Asesor/a comercial canal institucional

Empresa: Colombina

Salario: 2.294.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Únase al equipo apasionado y dedicado al servicio, donde su desempeño contribuirá al crecimiento y presencia de la empresa en el sector de alimentos.

Responsabilidades:

Cumplir los presupuestos y objetivos establecidos.

Asegurar el recaudo de la cartera en los términos establecidos.

Asesorar y gestionar las solicitudes de los clientes del canal institucional.

Ejecutar y realizar seguimiento a codificación de nuevas referencias.

Requerimientos:

Técnico/a en Administración de Empresas, Mercadeo o carreras afines.

Experiencia de 1 año en cargos similares de asesor comercial o asesor/a de ventas.

Conocimiento de procesos de gestión de cartera.

Contar con moto.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.