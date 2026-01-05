Empresas de distintas regiones del país mantienen procesos de contratación inmediata para cubrir cargos de alta demanda. Este tipo de vacantes suele estar asociado a picos de demanda, expansión de operaciones y ajustes en los equipos de trabajo, por lo que los tiempos de selección y vinculación se reducen de forma considerable.

La aplicación virtual se ha convertido en un factor clave dentro de estos procesos, ya que permite a las compañías identificar candidatos en menos tiempo y avanzar rápidamente hacia entrevistas y contrataciones.

Entre los cargos que se están requiriendo con mayor urgencia se encuentran perfiles técnicos, comerciales, tecnológicos, administrativos y de salud.

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, puede ingresar a este enlace, crear un perfil profesional completo y postularse sin costo a las ofertas que mejor se ajusten a su experiencia e intereses.

Oportunidades disponibles para todos los pefiles. Foto: Getty Images

Administrador almacén repuestos automotriz – Bogotá D.C.

Empresa: Autolarte

Salario: 4.000.000 a 5.000.000

El candidato ideal deberá liderar la fuerza de ventas, supervisar el correcto despacho de mercancía, controlar el inventario y atender a clientes crítico.

Responsabilidades:

Liderar y motivar al equipo de ventas para alcanzar metas comerciales.

Supervisar el correcto despacho de mercancía y control de inventario.

Atender y resolver consultas de clientes críticos.

Garantizar el cumplimiento de políticas y procedimientos internos.

Analizar y reportar el rendimiento del almacén.

Requerimientos:

Título profesional en áreas administrativas, comerciales o afines.

Mínimo 2 años de experiencia liderando equipos de ventas.

Experiencia en el sector automotriz, especialmente en repuestos.

Habilidades de supervisión y control de operaciones.

Excelentes habilidades de comunicación y atención al cliente.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Analista e-commerce – Medellín

Empresa: Tiendas de ropa íntima S.A

Salario: 3.500.000

Si es un supervisor e-commerce con habilidades en logística digital y marketing, le invitamos a ser parte de nuestro equipo y contribuir al crecimiento de nuestro canal digital.

Responsabilidades:

Coordinar la ejecución de pedidos de tiendas físicas hacia la tienda virtual, asegurando entregas a tiempo.

Gestionar pedidos en la tienda virtual garantizando procesamiento eficiente.

Manejar devoluciones y conciliaciones con pasarelas de pago.

Relacionarse con transportadoras para asegurar la entrega correcta de los pedidos.

Brindar soporte y capacitación sobre procesos digitales a equipos de puntos de venta.

Resolver incidencias y consultas relacionadas con ventas en línea y omnicanal.

Coordinar con Servicio al Cliente la gestión de PQRS en compras virtuales.

Evaluar y mejorar procesos de atención para optimizar la experiencia de compra.

Administrar campañas de pauta digital en Google Ads y Facebook Ads.

Configurar y gestionar presupuestos de anuncios digitales para optimizar conversiones.

Administrar promociones y contenido en la tienda virtual para campañas comerciales.

Identificar nuevas oportunidades de negocio en e-commerce.

Negociar con proveedores para implementar nuevas funcionalidades o productos.

Requerimientos:

Profesional en mercadeo, comunicación, administración de empresas, ingeniería industrial o afines.

2 años de experiencia en gestión de e-commerce, logística y marketing digitales.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Analista de calidad – Cali

Empresa: Keralty

Salario: A convenir

Si es un analista de calidad con experiencia en auditoria de salud y le apasiona la excelencia, esta es su oportunidad para marcar la diferencia.

Responsabilidades:

Garantizar la gestión y mantenimiento de los estándares de calidad en la clínica.

Identificar y gestionar oportunidades de mejora en los procesos clínicos.

Desarrollar e implementar indicadores de calidad para procesos clínicos.

Colaborar con equipos multidisciplinarios para optimizar la eficiencia operativa.

Elaborar informes de calidad para la alta dirección.

Requerimientos:

Título en Administración de Empresas.

Especialización en Gestión de Calidad y Auditoría de Salud.

Mínimo 2 años de experiencia en roles similares.

Conocimiento sólido de normativas de calidad en el sector salud.

Habilidades avanzadas en análisis de datos y elaboración de informes.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Fonoaudiólogo – Bogotá D.C.

Empresa: Compensar

Salario: 3.753.200

Como terapeuta del lenguaje, aplicará sus conocimientos médicos para garantizar una atención oportuna y de calidad a los pacientes.

Responsabilidades:

Prestar atención en salud a través de la evaluación inicial.

Ejecutar el plan de manejo y acompañar al paciente en el desarrollo del tratamiento.

Diligenciar registros clínicos.

Participar en los convenios de docencia.

Requerimientos:

Título profesional en Fonoaudiología o campos relacionados.

Experiencia mínima de 1 año en atención médica.

Conocimiento en evaluación y tratamiento de trastornos del habla y audición.

Habilidad para trabajar en equipo y colaborar con otros profesionales de la salud.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.