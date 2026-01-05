EMPLEO

Más de 50.000 vacantes de empleo disponibles con aplicación virtual inmediata

¡No deje pasar esta oportunidad!

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información ingresando a la sección de Semana Empleos.
Empresas de distintas regiones del país mantienen procesos de contratación inmediata para cubrir cargos de alta demanda. Este tipo de vacantes suele estar asociado a picos de demanda, expansión de operaciones y ajustes en los equipos de trabajo, por lo que los tiempos de selección y vinculación se reducen de forma considerable.

La aplicación virtual se ha convertido en un factor clave dentro de estos procesos, ya que permite a las compañías identificar candidatos en menos tiempo y avanzar rápidamente hacia entrevistas y contrataciones.

Entre los cargos que se están requiriendo con mayor urgencia se encuentran perfiles técnicos, comerciales, tecnológicos, administrativos y de salud.

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, puede ingresar a este enlace, crear un perfil profesional completo y postularse sin costo a las ofertas que mejor se ajusten a su experiencia e intereses.

Las vacantes están disponibles para cualquier persona que cumpla los requisitos.
Oportunidades disponibles para todos los pefiles. Foto: Getty Images

Administrador almacén repuestos automotriz – Bogotá D.C.

Empresa: Autolarte

Salario: 4.000.000 a 5.000.000

El candidato ideal deberá liderar la fuerza de ventas, supervisar el correcto despacho de mercancía, controlar el inventario y atender a clientes crítico.

Responsabilidades:

  • Liderar y motivar al equipo de ventas para alcanzar metas comerciales.
  • Supervisar el correcto despacho de mercancía y control de inventario.
  • Atender y resolver consultas de clientes críticos.
  • Garantizar el cumplimiento de políticas y procedimientos internos.
  • Analizar y reportar el rendimiento del almacén.

Requerimientos:

  • Título profesional en áreas administrativas, comerciales o afines.
  • Mínimo 2 años de experiencia liderando equipos de ventas.
  • Experiencia en el sector automotriz, especialmente en repuestos.
  • Habilidades de supervisión y control de operaciones.
  • Excelentes habilidades de comunicación y atención al cliente.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Analista e-commerce – Medellín

Empresa: Tiendas de ropa íntima S.A

Salario: 3.500.000

Si es un supervisor e-commerce con habilidades en logística digital y marketing, le invitamos a ser parte de nuestro equipo y contribuir al crecimiento de nuestro canal digital.

Responsabilidades:

  • Coordinar la ejecución de pedidos de tiendas físicas hacia la tienda virtual, asegurando entregas a tiempo.
  • Gestionar pedidos en la tienda virtual garantizando procesamiento eficiente.
  • Manejar devoluciones y conciliaciones con pasarelas de pago.
  • Relacionarse con transportadoras para asegurar la entrega correcta de los pedidos.
  • Brindar soporte y capacitación sobre procesos digitales a equipos de puntos de venta.
  • Resolver incidencias y consultas relacionadas con ventas en línea y omnicanal.
  • Coordinar con Servicio al Cliente la gestión de PQRS en compras virtuales.
  • Evaluar y mejorar procesos de atención para optimizar la experiencia de compra.
  • Administrar campañas de pauta digital en Google Ads y Facebook Ads.
  • Configurar y gestionar presupuestos de anuncios digitales para optimizar conversiones.
  • Administrar promociones y contenido en la tienda virtual para campañas comerciales.
  • Identificar nuevas oportunidades de negocio en e-commerce.
  • Negociar con proveedores para implementar nuevas funcionalidades o productos.

Requerimientos:

  • Profesional en mercadeo, comunicación, administración de empresas, ingeniería industrial o afines.
  • 2 años de experiencia en gestión de e-commerce, logística y marketing digitales.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Barranquilla, Cartagena y Santa Marta abren vacantes para inicio de año

Analista de calidad – Cali

Empresa: Keralty

Salario: A convenir

Si es un analista de calidad con experiencia en auditoria de salud y le apasiona la excelencia, esta es su oportunidad para marcar la diferencia.

Responsabilidades:

  • Garantizar la gestión y mantenimiento de los estándares de calidad en la clínica.
  • Identificar y gestionar oportunidades de mejora en los procesos clínicos.
  • Desarrollar e implementar indicadores de calidad para procesos clínicos.
  • Colaborar con equipos multidisciplinarios para optimizar la eficiencia operativa.
  • Elaborar informes de calidad para la alta dirección.

Requerimientos:

  • Título en Administración de Empresas.
  • Especialización en Gestión de Calidad y Auditoría de Salud.
  • Mínimo 2 años de experiencia en roles similares.
  • Conocimiento sólido de normativas de calidad en el sector salud.
  • Habilidades avanzadas en análisis de datos y elaboración de informes.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Fonoaudiólogo – Bogotá D.C.

Empresa: Compensar

Salario: 3.753.200

Como terapeuta del lenguaje, aplicará sus conocimientos médicos para garantizar una atención oportuna y de calidad a los pacientes.

Responsabilidades:

  • Prestar atención en salud a través de la evaluación inicial.
  • Ejecutar el plan de manejo y acompañar al paciente en el desarrollo del tratamiento.
  • Diligenciar registros clínicos.
  • Participar en los convenios de docencia.

Requerimientos:

  • Título profesional en Fonoaudiología o campos relacionados.
  • Experiencia mínima de 1 año en atención médica.
  • Conocimiento en evaluación y tratamiento de trastornos del habla y audición.
  • Habilidad para trabajar en equipo y colaborar con otros profesionales de la salud.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

