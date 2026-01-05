Empresas de distintas regiones del país mantienen procesos de contratación inmediata para cubrir cargos de alta demanda. Este tipo de vacantes suele estar asociado a picos de demanda, expansión de operaciones y ajustes en los equipos de trabajo, por lo que los tiempos de selección y vinculación se reducen de forma considerable.
La aplicación virtual se ha convertido en un factor clave dentro de estos procesos, ya que permite a las compañías identificar candidatos en menos tiempo y avanzar rápidamente hacia entrevistas y contrataciones.
Entre los cargos que se están requiriendo con mayor urgencia se encuentran perfiles técnicos, comerciales, tecnológicos, administrativos y de salud.
Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, puede ingresar a este enlace, crear un perfil profesional completo y postularse sin costo a las ofertas que mejor se ajusten a su experiencia e intereses.
Administrador almacén repuestos automotriz – Bogotá D.C.
Empresa: Autolarte
Salario: 4.000.000 a 5.000.000
El candidato ideal deberá liderar la fuerza de ventas, supervisar el correcto despacho de mercancía, controlar el inventario y atender a clientes crítico.
Responsabilidades:
- Liderar y motivar al equipo de ventas para alcanzar metas comerciales.
- Supervisar el correcto despacho de mercancía y control de inventario.
- Atender y resolver consultas de clientes críticos.
- Garantizar el cumplimiento de políticas y procedimientos internos.
- Analizar y reportar el rendimiento del almacén.
Requerimientos:
- Título profesional en áreas administrativas, comerciales o afines.
- Mínimo 2 años de experiencia liderando equipos de ventas.
- Experiencia en el sector automotriz, especialmente en repuestos.
- Habilidades de supervisión y control de operaciones.
- Excelentes habilidades de comunicación y atención al cliente.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Analista e-commerce – Medellín
Empresa: Tiendas de ropa íntima S.A
Salario: 3.500.000
Si es un supervisor e-commerce con habilidades en logística digital y marketing, le invitamos a ser parte de nuestro equipo y contribuir al crecimiento de nuestro canal digital.
Responsabilidades:
- Coordinar la ejecución de pedidos de tiendas físicas hacia la tienda virtual, asegurando entregas a tiempo.
- Gestionar pedidos en la tienda virtual garantizando procesamiento eficiente.
- Manejar devoluciones y conciliaciones con pasarelas de pago.
- Relacionarse con transportadoras para asegurar la entrega correcta de los pedidos.
- Brindar soporte y capacitación sobre procesos digitales a equipos de puntos de venta.
- Resolver incidencias y consultas relacionadas con ventas en línea y omnicanal.
- Coordinar con Servicio al Cliente la gestión de PQRS en compras virtuales.
- Evaluar y mejorar procesos de atención para optimizar la experiencia de compra.
- Administrar campañas de pauta digital en Google Ads y Facebook Ads.
- Configurar y gestionar presupuestos de anuncios digitales para optimizar conversiones.
- Administrar promociones y contenido en la tienda virtual para campañas comerciales.
- Identificar nuevas oportunidades de negocio en e-commerce.
- Negociar con proveedores para implementar nuevas funcionalidades o productos.
Requerimientos:
- Profesional en mercadeo, comunicación, administración de empresas, ingeniería industrial o afines.
- 2 años de experiencia en gestión de e-commerce, logística y marketing digitales.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Analista de calidad – Cali
Empresa: Keralty
Salario: A convenir
Si es un analista de calidad con experiencia en auditoria de salud y le apasiona la excelencia, esta es su oportunidad para marcar la diferencia.
Responsabilidades:
- Garantizar la gestión y mantenimiento de los estándares de calidad en la clínica.
- Identificar y gestionar oportunidades de mejora en los procesos clínicos.
- Desarrollar e implementar indicadores de calidad para procesos clínicos.
- Colaborar con equipos multidisciplinarios para optimizar la eficiencia operativa.
- Elaborar informes de calidad para la alta dirección.
Requerimientos:
- Título en Administración de Empresas.
- Especialización en Gestión de Calidad y Auditoría de Salud.
- Mínimo 2 años de experiencia en roles similares.
- Conocimiento sólido de normativas de calidad en el sector salud.
- Habilidades avanzadas en análisis de datos y elaboración de informes.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Fonoaudiólogo – Bogotá D.C.
Empresa: Compensar
Salario: 3.753.200
Como terapeuta del lenguaje, aplicará sus conocimientos médicos para garantizar una atención oportuna y de calidad a los pacientes.
Responsabilidades:
- Prestar atención en salud a través de la evaluación inicial.
- Ejecutar el plan de manejo y acompañar al paciente en el desarrollo del tratamiento.
- Diligenciar registros clínicos.
- Participar en los convenios de docencia.
Requerimientos:
- Título profesional en Fonoaudiología o campos relacionados.
- Experiencia mínima de 1 año en atención médica.
- Conocimiento en evaluación y tratamiento de trastornos del habla y audición.
- Habilidad para trabajar en equipo y colaborar con otros profesionales de la salud.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.