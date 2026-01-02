Barranquilla, Cartagena y Santa Marta abren vacantes para inicio de año

El inicio del año llega con procesos de contratación activos en Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, tres ciudades clave del Caribe colombiano donde la dinámica laboral se mantiene en movimiento. La apertura de vacantes responde a la reorganización de equipos de trabajo y a la planeación operativa de las empresas para los primeros meses del año.

Este escenario refleja la importancia de estas ciudades dentro de la actividad económica regional, así como su capacidad para generar empleo y atraer talento. Para quienes residen en la zona, estas oportunidades representan una alternativa para vincularse laboralmente sin necesidad de trasladarse a otras zonas del país, en un contexto donde el empleo local cobra mayor relevancia.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que más se acerque a sus aspiraciones. Aquí le presentamos algunas de las vacantes activas.

Ejecutivo de ventas – Barranquilla

Empresa: Essity

Salario: A convenir

En este rol, será el encargado de liderar la gestión comercial del canal de distribución asignado, asegurando el cumplimiento del presupuesto de ventas en volumen y valor mediante la implementación efectiva de estrategias comerciales.

Responsabilidades:

Construir planes comerciales para distribuidores asignados.

Asesorar y acompañar el proceso de venta del distribuidor.

Garantizar el cumplimiento del presupuesto mensual de ventas.

Mantener identificación y prospectar clientes actuales y potenciales.

Establecer y mantener relaciones con clientes clave.

Promover y liderar el seguimiento a planes comerciales.

Diseñar y ejecutar planes de capacitación para distribuidores.

Retroalimentar información del mercado y competencia.

Efectuar seguimiento al estado de cartera de los clientes.

Mantener contacto directo con clientes y reportar gestiones.

Requerimientos:

Profesional en administración, mercadeo, ingeniería de mercados o carreras afines.

3 años de experiencia en experiencia actual o reciente en venta consultiva de intangibles y/o en compañías con canales B2B, desempeñando roles como ejecutivo comercial, ejecutivo de cuenta, gerente de cuentas institucionales, sales executive, ejecutivo senior pymes, asesor comercial especializado B2B.

Conocimientos de CRM, Office, Bases de datos, tablas dinámicas y matemáticas comerciales.

Competencias en trabajo en equipo, lógica matemática, capacidad de relacionamiento, comunicación efectiva, capacidad analítica y agudeza comercial, toma de decisiones, orientación a resultados, innovación.

Supervisor de enfermería – Barranquilla

Empresa: Keralty

Salario: A convenir

Como coordinador de enfermería, será responsable de garantizar la calidad, humanización y seguridad del paciente en las diversas unidades funcionales.

Responsabilidades:

Evaluar los procesos en unidades funcionales para garantizar calidad y seguridad del paciente.

Aplicar herramientas de análisis para identificar oportunidades de mejora.

Gestionar y reubicar el talento humano de enfermería.

Realizar auditorías de historias clínicas y seguimiento de indicadores de calidad.

Coordinar la gestión de camas y optimización de recursos.

Liderar rondas de supervisión y comités de enfermería.

Acompañar la gestión de quejas y mejorar la experiencia del usuario.

Requerimientos:

Profesional en Enfermería con especialización o maestría.

Certificaciones en ACLS Plan Hospitalario de Emergencias, atención a víctimas de violencia sexual, donación de órganos y manejo de agentes químicos.

Mínimo 2 años de experiencia en coordinación o liderazgo de servicios asistenciales.

Asistente de tienda – Cartagena

Empresa: Tiendas Ísimo

Salario: A convenir

Tiendas Ísimo busca personas apasionadas por las ventas y el servicio al cliente, dispuestas a crecer en un ambiente colaborativo y lleno de oportunidades.

Responsabilidades:

Atender a los clientes brindando un excelente servicio.

Manejar la caja registradora y realizar transacciones con precisión.

Llevar un control adecuado del inventario.

Aplicar buenas prácticas de manufactura en el día a día.

Colaborar en la organización y limpieza de la tienda.

Requerimientos:

noveno grado de bachillerato

Mínimo 6 meses de experiencia en ventas o atención al cliente.

Habilidades numéricas comprobadas.

Conocimientos básicos en herramientas ofimáticas.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos con un día de descanso semanal.

Latonero – Santa Marta

Empresa: Nissan Colombia

Salario: 3.800.000 a 4.500.000

Si es apasionado por la reparación de vehículos y desea trabajar en un entorno dinámico, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

Reparar y sustituir piezas afectadas por colisión.

Aplicar y manejar soldadura automotriz.

Utilizar herramientas y equipos de latonería.

Velar por el cuidado y mantenimiento de los vehículos.

Colaborar con el equipo para mejorar procesos de reparación.

Requerimientos:

Bachillerato completo o formación técnica del SENA o CESVI Colombia.

Conocimientos en reparación de piezas plásticas y metálicas.

Manejo de soldadura y equipos de latonería.

Mínimo 2 años de experiencia en talleres reconocidos.

Capacidad de atención al detalle y enfoque en la calidad.

