Región Caribe: en la ruta del progreso y la sostenibilidad

El Caribe colombiano se está moviendo. No a un solo ritmo ni en una sola dirección, sino en medio de tensiones que revelan una región que crece, pero también se replantea cómo hacerlo. Durante años, su desarrollo se explicó desde los puertos, el turismo y su ubicación estratégica. Hoy, esa narrativa empieza a quedarse corta frente a una realidad más compleja: la de territorios que buscan conectarse mejor, diversificar su economía y responder a desafíos como el cambio climático, la informalidad o las brechas sociales.

“Lo que está en juego no es solo construir infraestructura, sino cómo se integra el territorio y se gestiona el agua en un contexto de cambio climático”, advirtió el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, al insistir en que el desarrollo ya no puede medirse únicamente en obras. Esa mirada resume un cambio de fondo, que pasa de un crecimiento basado en proyectos aislados a uno que intenta articular productividad, sostenibilidad y planeación territorial.

Sin embargo, ese avance no es equitativo. Mientras ciudades como Barranquilla o Cartagena consolidan su papel como nodos logísticos y destinos globales, otros territorios siguen enfrentando rezagos históricos en acceso a servicios, empleo formal o conectividad. En ese contraste se juega buena parte del futuro de la región.

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“El turismo solo es sostenible si genera oportunidades reales en las comunidades”, señaló el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, poniendo el foco en la discusión sobre el impacto social del crecimiento. En ese nuevo escenario, los gobiernos locales han asumido un rol más activo como articuladores de inversión y desarrollo, mientras el sector empresarial insiste en que el desafío no es solo atraer recursos, sino sostenerlos en el tiempo. Entre avances y brechas, el Caribe entra a una nueva etapa donde el desarrollo deja de ser un resultado y se convierte en una construcción permanente.

Atlántico: infraestructura, sostenibilidad y apuesta global

En el Atlántico el desarrollo se está jugando en la capacidad de convertir la infraestructura en una ventaja competitiva real. Más que ejecutar obras, el reto ha sido cerrar brechas históricas de conexión entre municipios, zonas productivas y puertos, en un departamento que busca consolidarse como bisagra entre el interior del país y los mercados internacionales. El plan vial por más de 832.000 millones de pesos y las inversiones en agua potable que superan los 400.000 millones de pesos responden a esa lógica de integración territorial que, según el gobernador Eduardo Verano, también pasa por “gestionar el agua y adaptarse al cambio climático”, un enfoque que trasciende la obra física.

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Lograr que el dinamismo de sectores como el turismo, la industria y el inmobiliario también beneficie a los habitantes de los territorios más apartados de la región es uno de los desafíos más grandes.

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Esa apuesta encuentra su mayor expresión en Barranquilla, donde la relación entre desarrollo y sostenibilidad se ha materializado en proyectos concretos. La recuperación de la Ciénaga de Mallorquín que restauró más de 1.000 hectáreas y abrió una economía ligada al turismo de naturaleza. “El desarrollo urbano y económico no va en contravía del medioambiente”, insistió el alcalde de la ciudad, Alejandro Char, quien ha convertido el espacio público en un activo productivo.

A esto se suma el papel del río Magdalena como eje estructural. El director de Cormagdalena, Álvaro Redondo, destacó que la estabilidad del canal de acceso ha sido clave para sostener la confianza del sector y permitir que la carga supere los 13,4 millones de toneladas. No obstante, el análisis empresarial introduce matices. Alberto Vives, gerente de la Andi Atlántico, advirtió que el Caribe “sigue teniendo brechas profundas y una industria que ha mostrado retrocesos”, lo que evidencia que la infraestructura, por sí sola, no resuelve los problemas estructurales.

Bolívar: turismo e inversión

¿Cómo sostener un crecimiento acelerado sin que se amplíen las brechas sociales? Esa es una de las grandes preguntas en Bolívar. Cartagena se consolidó como destino global –con más de 3,8 millones de visitantes y 7,7 millones de pasajeros en 2025–, impulsada por una conectividad internacional creciente. Sin embargo, el debate ya no es cuánto crece el turismo, sino cómo se distribuyen sus beneficios. “El turismo solo es sostenible si genera oportunidades reales en las comunidades”, dijo el alcalde Turbay, marcando una línea que busca conectar el crecimiento con inclusión.

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Cartagena se mantiene como uno de los principales destinos de inversión turística en la región. Uno de los próximos lanzamientos es el Four Seasons Hotel and Residences, desarrollado por el grupo Santo Domingo.

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Esa discusión se traduce en estrategias como el turismo comunitario en La Boquilla y Barú, así como en la formación de talento local para elevar la competitividad del destino. Desde el sector hotelero, Diana Carolina Ariza, directora de Cotelco Cartagena y Bolívar, advirtió que, aunque la ocupación se mantiene por encima del 72 por ciento, el reto está en sostener ese ritmo en un entorno cada vez más competitivo y con presiones sobre costos y formalidad.

El frente de inversión confirma el atractivo del territorio, pero también su dependencia del capital externo. Carolina Rosales, directora de Invest in Cartagena y Bolívar, señaló que en 2025 se captaron 421 millones de dólares en proyectos, con un 89 por ciento de origen extranjero, lo que consolida a la ciudad como un hub relevante en sectores como manufactura, turismo y servicios.

A esto se suma el rol del sector constructor. Desde Camacol Bolívar, su gerente Irvin Pérez destaca que las más de 8.500 viviendas comercializadas y el crecimiento cercano al 15 por ciento en iniciaciones reflejan un efecto multiplicador en el empleo y la economía local.

No obstante, el análisis de fondo apunta a un reto estructural al tener que equilibrar la expansión turística y urbana con una mayor inclusión social y sostenibilidad. Cartagena crece y atrae inversión, pero el desafío sigue siendo que ese dinamismo no profundice las brechas que históricamente han marcado al territorio.

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Magdalena: retos estructurales

En Magdalena el crecimiento tiene una cara visible: el turismo. Santa Marta proyecta ocupaciones cercanas al 90 por ciento y ha fortalecido su presencia internacional, pero ese dinamismo es también su principal fragilidad. El alcalde Carlos Pinedo reconoce que el reto no es atraer más visitantes, sino ordenar el crecimiento y mejorar su impacto.

El auge del turismo de cruceros y el aumento de visitantes extranjeros refuerzan la narrativa de expansión, pero la base del modelo sigue siendo vulnerable. Omar García, presidente ejecutivo de Cotelco Magdalena, advirtió que la hotelería ilegal ya representa el 88,5 por ciento de la oferta, loque genera una competencia desigual que afecta al sector formal.

A esto se suma la dependencia del entorno natural. Eventos climáticos y restricciones en lugares como el Parque Tayrona impactan directamente la economía local. El crecimiento existe, pero no está blindado.

La construcción aparece como un segundo motor. Javier Quintero, gerente de Camacol Magdalena, destacó que la ciudad lidera iniciaciones de vivienda en el Caribe y genera más de 10.400 empleos. Sin embargo, la desaceleración por el alza de las tasas de interés evidencia que el sector no es inmune al contexto económico. Magdalena avanza, pero su reto es diversificar y formalizar su economía para no depender de un solo impulso.

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Córdoba: crecimiento económico con resiliencia climática

Córdoba plantea un caso distinto al crecer mientras se adapta. El gobernador Erasmo Zuleta resumió el momento que vive el departamento en una frase sencilla: “La economía se está moviendo”. El crecimiento de 1,9 por ciento en 2024, por encima del promedio nacional, lo respalda. Pero el análisis no puede quedarse ahí.

El departamento avanza en comercio, turismo y agro, pero, su mayor desafío no es económico sino climático. Inundaciones, sequías y erosión costera obligan a repensar el desarrollo. Ya no se trata de invertir, sino de cómo y dónde hacerlo.

Montería refleja ese giro. El alcalde Hugo Kerguelén ha impulsado un modelo que integra agua, espacio público y sostenibilidad, con proyectos como la Ronda del Sinú. Pero incluso allí, la pregunta es si ese modelo puede escalar al resto del departamento.

La estrategia de incentivos al empleo formal y las inversiones por más de 891.000 millones de pesos muestran un camino, pero el verdadero cambio está en la planificación. Córdoba no solo busca crecer, sino hacerlo reduciendo su vulnerabilidad. Es una transición más compleja, pero también más estructural.

Sucre: campo productivo y transición energética

En Sucre el desarrollo parte del campo, pero no se queda allí. La gobernadora Lucy García ha planteado un cambio de enfoque, donde el pequeño productor es el eje económico. La política de compras públicas –con al menos 30 por ciento destinado a productores locales– no solo garantiza mercado, sino que redefine la relación entre producción y consumo.

A pesar de ello, el verdadero desafío está en la escala. La “revolución vial” busca conectar el campo con los mercados, pero el impacto dependerá de su capacidad de sostenerse en el tiempo.

El turismo en el Golfo de Morrosquillo muestra otro frente de crecimiento, con mayor afluencia y ocupación, pero también introduce nuevas presiones sobre el territorio. Aquí, la transición energética aparece como una apuesta diferenciadora con gasificación rural, paneles solares y negocios verdes.

En Sincelejo, el alcalde Yahir Acuña impulsa inversiones en vías y procesos de formalización urbana. La ciudad empieza a consolidarse como centro de servicios, pero aún enfrenta retos en empleo y competitividad. Sucre avanza articulando campo, turismo y energía, aunque su desafío sigue siendo convertir ese modelo en crecimiento sostenido.

Cesar: de la minería a la agroindustria resiliente

El Cesar vive una transición de fondo. La gobernadora Elvia Milena Sanjuán habla de un “renacer”, pero el cambio es más complejo, al tener que pasar de una economía extractiva a una productiva. Las alianzas agrícolas y la expansión del cacao exportado muestran avances, pero aún son incipientes frente al peso histórico del carbón.

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Las inversiones en infraestructura vial que se realizan actualmente en el departamento de Cesar están conectando a las poblaciones más alejadas con centros urbanos más grandes.

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La apuesta por la agroindustria y la innovación –como la Red de Invernaderos Imparables– apunta a la adaptación climática, pero también a la estabilidad productiva. Aquí, el desarrollo no es solo crecer, sino reducir la dependencia.

Valledupar desempeña un papel clave. El alcalde Ernesto Orozco Durán sostiene que la ciudad se ha convertido en un nodo regional de servicios. “Hemos consolidado una economía que atiende una demanda regional”, afirmó. Sin embargo, ese crecimiento urbano debe acompañarse de oportunidades en el resto del departamento.

Las inversiones en infraestructura y programas como Cesar Reactivado muestran dinamismo, pero el reto es estructural porque hay que transformar la base económica. El Cesar avanza, pero su verdadero éxito dependerá de qué tan rápido logre dejar atrás la dependencia minera.

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