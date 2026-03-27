morros park 2, donde la naturaleza y la playa se unen para elevar la calidad de vida en Cartagena

Vivir rodeados de naturaleza y a pocos pasos del mar son sueños que se hacen realidad con morros park 2 (mo | park2), un condominio que llega a integrar la familia morros en Serena del Mar, en Cartagena, donde estos dos elementos no compiten, se complementan.

Ubicado frente a la playa y articulado alrededor de un amplio parque central, este proyecto ha sido concebido como una comunidad donde el verde no es un accesorio, sino el protagonista. mo | park2 ofrece apartamentos de una, dos y tres habitaciones desde 653 millones de pesos, inmuebles pensados para familias, parejas e inversionistas que desean algo más que metros cuadrados y también buscan un entorno que invite a bajar el ritmo, a respirar profundo y a disfrutar con calma.

Este lanzamiento marca un nuevo capítulo en la consolidación de los desarrollos morros, reafirmando una visión de lujo sereno donde sobresale la elegancia sin excesos, en armonía con el entorno y enfocado en el bienestar cotidiano.

En morros park 2, la comunidad gira en torno a un gran parque donde prima el verde de la vegetación nativa. Foto: morros park 2

El paisaje es parte del hogar

En mo | park 2 la arquitectura se integra con el entorno natural. Por eso, el gran parque central funciona como corazón del proyecto y como una extensión de cada apartamento. Además, el diseño contempla amplias zonas verdes, senderos peatonales, jardines tropicales y espacios abiertos que invitan a caminar, compartir y desconectarse de la rutina. Las áreas comunes, concebidas con líneas sobrias y materiales que dialogan con el entorno, construyen una atmósfera tranquila donde cada detalle está pensado para generar bienestar.

Así mismo, el proyecto incorpora parqueaderos con puntos de carga para autos eléctricos, una amenidad que refleja el compromiso de la marca con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. Esta infraestructura no solo responde a las nuevas tendencias de movilidad, sino que proyecta una comunidad preparada para el futuro, donde el confort y la responsabilidad ambiental van de la mano.

Inversión con proyección

Adquirir vivienda en entornos planificados, cercanos al mar y con un fuerte componente natural continúa siendo una de las decisiones más estratégicas en términos de valorización y rentabilidad. Serena del Mar se ha consolidado como uno de los desarrollos urbanísticos más importantes de Cartagena. Se trata de una ciudad dentro de la ciudad, con visión de largo plazo y crecimiento organizado.

En ese contexto se presenta mo | park 2, un proyecto en etapa de lanzamiento que integra ubicación privilegiada, cercanía directa a la playa, entorno verde, diseño funcional y el respaldo de un promotor con más de 40 años de experiencia desarrollando proyectos inmobiliarios en la ciudad.

morros park 2 ofrece apartamentos de 1, 2 y 3 habitaciones con precios que inician en 653 millones de pesos. Foto: morros park 2

Los condominios morros cuentan con la certificación internacional Best Place to Live, un reconocimiento que destaca proyectos donde la calidad de vida del residente es prioridad. Más que un distintivo, es la validación de una filosofía que pone en el centro el bienestar, la planificación y la experiencia real de habitar.

Para conocer más sobre este proyecto ingrese a www.morrospark.com o visite en Cartagena el Showroom Bocagrande en la Cra. 3 No. 8-104. Además, puede contactarse a los números (+57) 3168777402 y (+57) 3157521190. Y visitar el Centro de Ventas Serena del Mar en el Km 8 vía al mar o comunicarse al número (+57) 3167585443.

*Contenido elaborado con apoyo de morros