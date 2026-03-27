Megaproyectos residenciales en Cartagena y Barranquilla dinamizan auge inmobiliario en la región Caribe

El dinamismo inmobiliario de la región Caribe está dando vida a proyectos inmobiliarios que no solo amplían la oferta de viviendas, sino que elevan la calidad de vida de sus residentes. En Cartagena, por ejemplo, sobresalen iniciativas como Maranta Contree, un proyecto residencial premium de 191 casas, y en Barranquilla está Portorosso, con apartamentos que ofrecen una vista privilegiada de la ciudad y el mar.

Maranta Contree: casas de alto nivel

Ubicado en Serena del Mar —considerada hoy la zona de mayor valorización de la ciudad— Maranta Contree combina arquitectura contemporánea, urbanismo sostenible y una propuesta de vida conectada con el entorno natural. El proyecto, que es impulsado por Conconcreto en alianza con Yellowstone Capital Partners, apuesta por redefinir el concepto de lujo residencial a partir de experiencias de vida integradas con la naturaleza.

En Maranta el diseño privilegia el confort, la privacidad y los espacios abiertos, todo en una propuesta pensada tanto para quienes buscan vivienda permanente como para quienes ven en el Caribe una opción de segunda residencia.

En Maranta Contree, los residentes disfrutarán de amplios espacios que privilegian la relación con la naturaleza. Foto: Conconcreto

Las casas, que están disponibles en áreas de 125, 140 y 160 metros cuadrados, se integran a un urbanismo que prioriza la preservación ambiental, con senderos arborizados que respetan la vegetación nativa, amplias zonas verdes, iluminación LED eficiente y accesos seguros tanto peatonales como vehiculares.

A esto se suma una oferta de amenidades que refuerza la experiencia residencial con cancha de pádel de última generación, piscinas para adultos y niños con splash pad, gimnasio equipado, salón social, sala de yoga, jacuzzi, solárium y parques infantiles. El proyecto también contempla infraestructura para paneles solares y estaciones de carga para vehículos eléctricos, con el objetivo de obtener certificación EDGE en sostenibilidad.

Portorosso, apartamentos con vista privilegiada

Ubicado en el barrio Altos de los Rosales de Barranquilla, Portorosso sobresale como un imponente edificio que además de cercanía a puntos estratégicos de la ciudad como comercios, colegios y universidades, garantiza a sus residentes una vista privilegiada de la ciudad y del mar.

Portorosso garantiza a sus residentes una vista privilegiada de la ciudad y del mar. Foto: Conconcreto

El proyecto, que comprende dos torres de 80 apartamentos cada una, ofrece viviendas de 91 a 134 metros cuadrados, además de espacios ideales para las familias, como piscinas para niños y adultos, cancha múltiple, gimnasio y parque infantil.

Con más de 60 años de trayectoria en el sector inmobiliario e infraestructura, Conconcreto ha desarrollado más de 4 millones de metros cuadrados en vivienda, además de proyectos en oficinas, centros comerciales, hoteles y aeropuertos. En ese portafolio, el negocio de vivienda se ha consolidado como uno de los ejes estratégicos de crecimiento de la compañía, gracias a la integración entre diseño, ingeniería, construcción y experiencia comercial.

“Nuestra propuesta de valor se orienta a ofrecer a los clientes viviendas con respaldo técnico, buenas especificaciones y estándares de calidad consistentes, desde el diseño hasta la entrega final”, concluyen desde la compañía.

*Contenido elaborado con apoyo de Conconcreto