El mercado laboral se reactiva: vacantes disponibles para iniciar el 2026

El inicio de 2026 llega con señales de reactivación en el mercado laboral colombiano. Con procesos de selección en marcha desde las primeras semanas del año, las empresas retoman su dinámica de contratación, dando paso a una nueva etapa de movimiento y búsqueda de talento en distintas regiones del país.

Este comportamiento refleja un mercado que vuelve a tomar ritmo, impulsado por la definición de metas anuales y la necesidad de fortalecer equipos de trabajo para afrontar los retos del nuevo año. En este contexto, la apertura de vacantes se convierte en un indicador de continuidad y proyección en la generación de empleo.

Para quienes se encuentran en búsqueda activa, el comienzo del año representa un momento estratégico para postularse. La reactivación de los procesos de selección abre la puerta a nuevas oportunidades de empleo y a la posibilidad de iniciar 2026 con un trabajo definido.

¿Cómo aplicar?

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y postúlese al cargo que más se acerque a sus aspiraciones. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

Trabajo sí hay: ofertas de empleo en diferentes sectores laborales, aquí le contamos todos los detalles. Foto: Stock

Especialista de workforce – Bogotá D.C.

Empresa: Emtelco

Salario: 5.037.645 a 5.449.029

Tipo de contrato: Término indefinido

Únase a la organización como coordinador de workforce y lleve su carrera al siguiente nivel en un ambiente dinámico y colaborativo.

Responsabilidades:

Coordinar actividades del área de capacidad operativa.

Garantizar la óptima planificación del talento humano.

Actualizar informes y administrar herramientas según procesos liderados.

Líderar equipo de Analistas de Workforce y otros cargos afines, para diferentes clientes corporativos.

Requerimientos:

Profesional titulado en Administración, Matemáticas, Finanzas, Ingeniería o Estadística.

Mínimo 3 años de experiencia coordinando y liderando equipos en WorkForce en Contact Center, donde se demuestre conocimiento en participación en los subprocesos de gestión en tiempo real, planificación y dimensionamiento de recursos de operaciones y control de los diferentes indicadores asociados.

Residencia en Bogotá.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Jefe de ventas regional sur – Ibagué

Empresa: Tiendas Ísimo

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Si tiene experiencia en el sector hard discount, esta es su oportunidad para destacar en un entorno dinámico y retador, liderando equipos hacia el éxito.

Responsabilidades:

Planificar y establecer estrategias comerciales efectivas.

Implementar procesos orientados a la excelencia operacional.

Liderar y capacitar equipos de trabajo para alcanzar objetivos.

Impulsar el crecimiento de las ventas y captación de clientes.

Supervisar las operaciones diarias del área de ventas.

Requerimientos:

Profesional en carreras administrativas o afines al sector comercial.

2-3 años de experiencia en el sector retail, preferiblemente hard discount.

Experiencia en planificación e implementación de estrategias comerciales.

Habilidad para liderar y capacitar equipos de trabajo.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Comience el año con empleo en Bogotá: estas son las vacantes disponibles

Científico de datos junior – Medellín

Empresa: Puntos Colombia

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Si le gustan los retos, desarrollar su potencial en un entorno de aprendizaje y bienestar, compartir con personas excepcionales y hacer parte de una cultura innovadora, ágil, diversa e incluyente, Puntos Colombia es el lugar para usted.

Responsabilidades:

Realizar la extracción, limpieza y transformación de datos.

Elaborar análisis descriptivos y exploratorios.

Desarrollar procesos analíticos que permitan responder preguntas a través de los datos.

Participar en la construcción y evolución de modelos analíticos para la organización.

Documentar los procesos realizados.

Realizar pruebas de modelos y validación de datos.

Requerimientos:

Profesional en estadística, matemáticas, economía o ingenierías relacionadas.

1 a 2 años de experiencia en análisis de datos, ciencia de datos o roles similares.

Fundamentos de estadística y métodos cuantitativos.

Programación básica en Python o R.

Manejo básico de SQL.

Nociones de metodologías CRISP-DM.

Conocimientos básicos de visualización de datos.

Conocimiento en modelos de machine learning supervisados y no supervisados.

Deseable conocimiento en entornos de nube, preferiblemente AWS.

Familiaridad básica con control de versiones utilizando Git.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Customer success – Bogotá D.C.

Empresa: Magneto Global

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

La misión del cargo es ayudar a los clientes en el cumplimiento de sus objetivos de selección y evaluación de talento a través del acompañamiento y uso adecuado de soluciones tecnológicas.

Responsabilidades:

Ayudar a las empresas cliente en la construcción de procesos ágiles y amigables de atracción, evaluación de talento y marca empleadora a través del uso de nuestras soluciones.

Ayudar a nuestros clientes a encontrar oportunamente el talento de calidad que necesitan.

Ser los aliados de nuestros clientes en la consecución de sus objetivos estratégicos a través de la disminución del time to hire, aumentar el volumen de postulaciones, posicionamiento de su marca empleadora y la experiencia de sus candidatos.

Asegurar la usabilidad de los productos, identificando oportunidades, ampliar servicios o solucionar situaciones que puedan comprometer la relación.

Obtener retroalimentación de los clientes para colaborar con los equipos de producto en la mejora continua propiciando que se lleven a cabo proyectos nuevos que impacten la retención.

Ser el experto funcional y acompañar a los clientes para que logren sacar el mayor provecho de nuestras soluciones.

Presentar informes y hacer seguimientos de KPI de cada uno de los clientes y diseñar estrategias para la retención y fidelización.

Garantizar al cliente la propuesta de valor adquirida y los niveles de acuerdos de servicio.

Gestionar de manera eficiente las contingencias que se puedan presentar en términos de procesos, soporte, equipo y tecnología, que puedan afectar el mantenimiento y renovación de los clientes de la unidad.

Requerimientos:

Mínimo 2 años de experiencia en cargos de customer success, client success, key account manager o ejecutivo de cuentas en empresas HRtech, Saas, ATS o CRM.

Experiencia liderando o implementando proyectos de tecnología.

Experiencia o conocimientos para gestionar la medición de la satisfacción de los clientes.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.