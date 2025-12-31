Comience el año con empleo en Bogotá: estas son las vacantes disponibles

Bogotá inicia el año con procesos de contratación aún en marcha, lo que refleja que la dinámica laboral de la capital no se detiene. La apertura de vacantes activas en la ciudad responde a la necesidad de las empresas de mantener su operación, reorganizar equipos y avanzar en la planeación del año que comienza.

Este escenario muestra una ciudad con alta movilidad laboral, donde la búsqueda de talento continúa siendo una constante y muchas organizaciones adelantan procesos de selección desde las primeras semanas del año. Para quienes se encuentran en búsqueda de empleo, este contexto representa una oportunidad para vincularse en una etapa clave, cuando se definen metas, presupuestos y estructuras de trabajo.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que más se acerque a sus aspiraciones. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.

Customer success – Magneto Global

Salario: A convenir

La misión del cargo es ayudar a los clientes en el cumplimiento de sus objetivos de selección y evaluación de talento a través del acompañamiento y uso adecuado de soluciones tecnológicas.

Responsabilidades:

Ayudar a las empresas cliente en la construcción de procesos ágiles y amigables de atracción, evaluación de talento y marca empleadora a través del uso de nuestras soluciones.

Ayudar a nuestros clientes a encontrar oportunamente el talento de calidad que necesitan.

Ser los aliados de nuestros clientes en la consecución de sus objetivos estratégicos a través de la disminución del time to hire, aumentar el volumen de postulaciones, posicionamiento de su marca empleadora y la experiencia de sus candidatos.

Asegurar la usabilidad de los productos, identificando oportunidades, ampliar servicios o solucionar situaciones que puedan comprometer la relación.

Obtener retroalimentación de los clientes para colaborar con los equipos de producto en la mejora continúa propiciando que se lleven a cabo proyectos nuevos que impacten la retención.

Ser el experto funcional y acompañar a los clientes para que logren sacar el mayor provecho de nuestras soluciones.

Presentar informes y hacer seguimientos de KPI de cada uno de los clientes y diseñar estrategias para la retención y fidelización.

Garantizar al cliente la propuesta de valor adquirida y los niveles de acuerdos de servicio.

Gestionar de manera eficiente las contingencias que se puedan presentar en términos de procesos, soporte, equipo y tecnología, que puedan afectar el mantenimiento y renovación de los clientes de la unidad.

Requerimientos:

Mínimo 2 años de experiencia en cargos de customer success, client success, key account manager o ejecutivo de cuentas en empresas HRtech, Saas, ATS o CRM.

Experiencia liderando o implementando proyectos de tecnología.

Experiencia o conocimientos para gestionar la medición de la satisfacción de los clientes.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Visual merchandising – American Eagle

Salario: A convenir

Se busca un asistente de visual merchandising creativo/a, organizado/a y con alto sentido estético para apoyar en la ejecución de estrategias visuales que eleven la experiencia en tienda y refuercen la identidad de marca.

Responsabilidades:

Implementar las guías de visual merchandising según lineamientos de la marca.

Montar vitrinas, exhibiciones y cambios de temporada.

Ejecutar rotación visual del inventario y asegurar la correcta presentación del producto.

Colocar y actualizar material POP y promocional.

Mantener el orden en piso de venta y trastienda.

Colaborar con el equipo de tiendas para garantizar la correcta implementación visual.

Requerimientos:

Experiencia previa en Visual Merchandising, retail o áreas afines (preferente).

Conocimiento básico de diseño, tendencias y teoría del color.

Capacidad para realizar montajes y mover mobiliario.

Excelente atención al detalle y sentido estético.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Líder jurídico bilingüe – Recaudo Bogotá

Salario: A convenir

Se busca un/a líder con experiencia sólida en derecho corporativo y transaccional, para liderar la gestión legal de un holding con presencia en diferentes países, en el marco de contratos de concesión.

Responsabilidades:

Asesorar a clientes internos nacionales e internacionales en la estructuración de negocios, fusiones y adquisiciones, alianzas y reorganizaciones societarias.

Elaborar, revisar y negociar contratos comerciales complejos.

Asegurar el cumplimiento de normas de gobierno corporativo y gestionar trámites ante autoridades regulatorias.

Brindar soporte legal a equipos multidisciplinarios y coordinar con sociedades operativas en diferentes países.

Requerimientos:

Abogado/a con mínimo 6 años de experiencia en derecho corporativo y transaccional.

Experiencia preferiblemente desarrollada en firmas de abogados.

Conocimiento sólido en derecho societario, corporativo y contractual.

Capacidad para trabajar bajo presión, en entornos exigentes y con altos estándares de calidad.

Nivel avanzado de inglés, con habilidad para redactar y negociar documentos legales en este idioma.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Fonoaudiólogo – Compensar

Salario: 3.753.200

Como terapeuta del lenguaje, aplicará sus conocimientos médicos para garantizar una atención oportuna y de calidad a los pacientes.

Responsabilidades:

Prestar atención en salud a través de la evaluación inicial.

Ejecutar el plan de manejo y acompañar al paciente en el desarrollo del tratamiento.

Diligenciar registros clínicos.

Participar en los convenios de docencia.

Requerimientos:

Título profesional en Fonoaudiología o campos relacionados.

Experiencia mínima de 1 año en atención médica.

Conocimiento en evaluación y tratamiento de trastornos del habla y audición.

Habilidad para trabajar en equipo y colaborar con otros profesionales de la salud.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

