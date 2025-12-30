EMPLEO

Sector salud abre nuevas vacantes: estas son las oportunidades activas

Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo.

Juliana Flórez

30 de diciembre de 2025, 9:07 p. m.
Conozca las vacantes disponibles en el sector salud. Foto: Getty Images

El sector salud continúa fortaleciendo su capacidad operativa con la apertura de nuevas vacantes en distintas regiones del país. Clínicas, hospitales, centros médicos y empresas de servicios de salud mantienen procesos de selección activos para responder a la demanda de atención y garantizar la continuidad de sus servicios.

Las oportunidades laborales están dirigidas a perfiles asistenciales, administrativos, técnicos y profesionales, con opciones tanto para personal con experiencia como para quienes buscan su primera oportunidad en el sector.

Además de la formación académica y la experiencia, las entidades del sector salud suelen priorizar competencias como el trabajo en equipo, la vocación de servicio, la responsabilidad y el compromiso con la atención de calidad. La disponibilidad para turnos rotativos y la actualización constante en conocimientos técnicos también son factores relevantes en los procesos de selección.

Quienes estén interesados en conocer las vacantes disponibles pueden ingresar a este enlace, registrarse y postularse a las ofertas que mejor se ajusten a su perfil profesional. A continuación, se presentan algunas de las oportunidades laborales activas.

Medicina salud dinero
Gran convocatoria laboral abierta. Foto: Adobe Stock

Auxiliar de farmacia – Envigado

Empresa: Farmacias Pasteur

Salario: 1.493.029

En Pasteur buscan técnicos en servicios farmacéuticos para el cargo de auxiliar de farmacia.

Responsabilidades:

  • Dispensar los medicamentos y realizar venta de productos para el cuidado de la salud, belleza y bienestar, garantizando un adecuado servicio al cliente y cumpliendo con las políticas y procesos establecidos. Apoyar procesos logísticos del punto de venta.

Requerimientos:

  • Contar con la Resolución o tarjeta expedida por la Secretaría de Salud.
  • Horario: rotativo de lunes a domingo con 1 día compensatorio.
  • Contrato a término indefinido directo con la compañía, estabilidad laboral y beneficios.
  • Salario fijo, más subsidio de transporte, más ingresos variables, como: comisiones, bonificaciones y recargos.
  • Todas las prestaciones sociales de ley.
  • Lugar trabajo: Kilometro 17 vía Las Palmas Diagonal Glorieta Local 125 Indiana Mall.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Auxiliar de enfermería oncología adulto – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: A convenir

En la Fundación Santa Fe de Bogotá, buscan un auxiliar de enfermería en oncología comprometido con la excelencia en el cuidado de pacientes oncológicos.

Responsabilidades:

  • Proveer cuidado directo a pacientes oncológicos en hospitalización y quimioterapia ambulatoria.
  • Monitorear y asegurar la comodidad y confort del paciente siguiendo los planes de cuidado.
  • Colaborar con el equipo de enfermería para cumplir con los estándares de calidad y seguridad.
  • Realizar funciones adicionales requeridas en el cuidado del paciente.

Requerimientos:

  • Técnico en Auxiliar de Enfermería.
  • Más de dos años de experiencia en atención a pacientes oncológicos.
  • Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.
  • Habilidades en monitoreo y cuidado paliativo.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Vacantes laborales para cerrar el año con empleo formal

Médico general – Medellín

Empresa: Keralty

Salario: 4.600.000 a 4.700.000

Si es un médico de atención primaria apasionado por la medicina prepagada y la atención humanizada, este es el lugar para usted.

Responsabilidades:

  • Evaluar y diagnosticar a los pacientes según su patología.
  • Intervenir adecuadamente para propender por la salud y bienestar del paciente.
  • Garantizar atención oportuna y manejo idóneo de los pacientes.
  • Colaborar en el contexto de medicina prepagada.

Requerimientos:

  • Profesional en Medicina con título reconocido.
  • Experiencia mínima de 2 años como médico general.
  • Experiencia previa y obligatoria en medicina prepagada y consulta externa.
  • Conocimientos en RCP básico y avanzado.
  • Habilidades en manejo clínico integral del paciente.
  • Capacidad para brindar atención humanizada.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Visitador médico – Cali

Empresa: Osya

Salario: 4.000.000

Si tiene experiencia como visitador médico y desea crecer en un entorno que valora la innovación y el bienestar, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

  • Visitar consultorios y clínicas para promocionar medicamentos homeopáticos.
  • Asesorar a médicos y personal de salud sobre el uso y beneficios de nuestros productos.
  • Desarrollar y abrir nuevas rutas comerciales para expandir el mercado.
  • Mantener relaciones sólidas con los clientes existentes y captar nuevos.
  • Realizar reportes periódicos de visitas y resultados obtenidos.

Requerimientos:

  • Técnico o Tecnólogo en áreas de salud o comerciales.
  • Experiencia mínima de 1 año como Visitador Médico o Representante Médico.
  • Conocimiento en promoción de medicamentos homeopáticos.
  • Habilidades en atención y asesoría a profesionales de la salud.
  • Capacidad comprobada para abrir nuevas rutas y captar clientes.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

