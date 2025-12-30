Sector salud abre nuevas vacantes: estas son las oportunidades activas

El sector salud continúa fortaleciendo su capacidad operativa con la apertura de nuevas vacantes en distintas regiones del país. Clínicas, hospitales, centros médicos y empresas de servicios de salud mantienen procesos de selección activos para responder a la demanda de atención y garantizar la continuidad de sus servicios.
Las oportunidades laborales están dirigidas a perfiles asistenciales, administrativos, técnicos y profesionales, con opciones tanto para personal con experiencia como para quienes buscan su primera oportunidad en el sector.
Además de la formación académica y la experiencia, las entidades del sector salud suelen priorizar competencias como el trabajo en equipo, la vocación de servicio, la responsabilidad y el compromiso con la atención de calidad. La disponibilidad para turnos rotativos y la actualización constante en conocimientos técnicos también son factores relevantes en los procesos de selección.
Quienes estén interesados en conocer las vacantes disponibles pueden ingresar a este enlace, registrarse y postularse a las ofertas que mejor se ajusten a su perfil profesional. A continuación, se presentan algunas de las oportunidades laborales activas.
Auxiliar de farmacia – Envigado
Empresa: Farmacias Pasteur
Salario: 1.493.029
En Pasteur buscan técnicos en servicios farmacéuticos para el cargo de auxiliar de farmacia.
Responsabilidades:
- Dispensar los medicamentos y realizar venta de productos para el cuidado de la salud, belleza y bienestar, garantizando un adecuado servicio al cliente y cumpliendo con las políticas y procesos establecidos. Apoyar procesos logísticos del punto de venta.
Requerimientos:
- Contar con la Resolución o tarjeta expedida por la Secretaría de Salud.
- Horario: rotativo de lunes a domingo con 1 día compensatorio.
- Contrato a término indefinido directo con la compañía, estabilidad laboral y beneficios.
- Salario fijo, más subsidio de transporte, más ingresos variables, como: comisiones, bonificaciones y recargos.
- Todas las prestaciones sociales de ley.
- Lugar trabajo: Kilometro 17 vía Las Palmas Diagonal Glorieta Local 125 Indiana Mall.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Auxiliar de enfermería oncología adulto – Bogotá D.C.
Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá
Salario: A convenir
En la Fundación Santa Fe de Bogotá, buscan un auxiliar de enfermería en oncología comprometido con la excelencia en el cuidado de pacientes oncológicos.
Responsabilidades:
- Proveer cuidado directo a pacientes oncológicos en hospitalización y quimioterapia ambulatoria.
- Monitorear y asegurar la comodidad y confort del paciente siguiendo los planes de cuidado.
- Colaborar con el equipo de enfermería para cumplir con los estándares de calidad y seguridad.
- Realizar funciones adicionales requeridas en el cuidado del paciente.
Requerimientos:
- Técnico en Auxiliar de Enfermería.
- Más de dos años de experiencia en atención a pacientes oncológicos.
- Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.
- Habilidades en monitoreo y cuidado paliativo.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Médico general – Medellín
Empresa: Keralty
Salario: 4.600.000 a 4.700.000
Si es un médico de atención primaria apasionado por la medicina prepagada y la atención humanizada, este es el lugar para usted.
Responsabilidades:
- Evaluar y diagnosticar a los pacientes según su patología.
- Intervenir adecuadamente para propender por la salud y bienestar del paciente.
- Garantizar atención oportuna y manejo idóneo de los pacientes.
- Colaborar en el contexto de medicina prepagada.
Requerimientos:
- Profesional en Medicina con título reconocido.
- Experiencia mínima de 2 años como médico general.
- Experiencia previa y obligatoria en medicina prepagada y consulta externa.
- Conocimientos en RCP básico y avanzado.
- Habilidades en manejo clínico integral del paciente.
- Capacidad para brindar atención humanizada.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Visitador médico – Cali
Empresa: Osya
Salario: 4.000.000
Si tiene experiencia como visitador médico y desea crecer en un entorno que valora la innovación y el bienestar, esta oportunidad es para usted.
Responsabilidades:
- Visitar consultorios y clínicas para promocionar medicamentos homeopáticos.
- Asesorar a médicos y personal de salud sobre el uso y beneficios de nuestros productos.
- Desarrollar y abrir nuevas rutas comerciales para expandir el mercado.
- Mantener relaciones sólidas con los clientes existentes y captar nuevos.
- Realizar reportes periódicos de visitas y resultados obtenidos.
Requerimientos:
- Técnico o Tecnólogo en áreas de salud o comerciales.
- Experiencia mínima de 1 año como Visitador Médico o Representante Médico.
- Conocimiento en promoción de medicamentos homeopáticos.
- Habilidades en atención y asesoría a profesionales de la salud.
- Capacidad comprobada para abrir nuevas rutas y captar clientes.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.