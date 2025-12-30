Sector salud abre nuevas vacantes: estas son las oportunidades activas

El sector salud continúa fortaleciendo su capacidad operativa con la apertura de nuevas vacantes en distintas regiones del país. Clínicas, hospitales, centros médicos y empresas de servicios de salud mantienen procesos de selección activos para responder a la demanda de atención y garantizar la continuidad de sus servicios.

Las oportunidades laborales están dirigidas a perfiles asistenciales, administrativos, técnicos y profesionales, con opciones tanto para personal con experiencia como para quienes buscan su primera oportunidad en el sector.

Además de la formación académica y la experiencia, las entidades del sector salud suelen priorizar competencias como el trabajo en equipo, la vocación de servicio, la responsabilidad y el compromiso con la atención de calidad. La disponibilidad para turnos rotativos y la actualización constante en conocimientos técnicos también son factores relevantes en los procesos de selección.

Quienes estén interesados en conocer las vacantes disponibles pueden ingresar a este enlace, registrarse y postularse a las ofertas que mejor se ajusten a su perfil profesional. A continuación, se presentan algunas de las oportunidades laborales activas.

Gran convocatoria laboral abierta. Foto: Adobe Stock

Auxiliar de farmacia – Envigado

Empresa: Farmacias Pasteur

Salario: 1.493.029

En Pasteur buscan técnicos en servicios farmacéuticos para el cargo de auxiliar de farmacia.

Responsabilidades:

Dispensar los medicamentos y realizar venta de productos para el cuidado de la salud, belleza y bienestar, garantizando un adecuado servicio al cliente y cumpliendo con las políticas y procesos establecidos. Apoyar procesos logísticos del punto de venta.

Requerimientos:

Contar con la Resolución o tarjeta expedida por la Secretaría de Salud.

Horario: rotativo de lunes a domingo con 1 día compensatorio.

Contrato a término indefinido directo con la compañía, estabilidad laboral y beneficios.

Salario fijo, más subsidio de transporte, más ingresos variables, como: comisiones, bonificaciones y recargos.

Todas las prestaciones sociales de ley.

Lugar trabajo: Kilometro 17 vía Las Palmas Diagonal Glorieta Local 125 Indiana Mall.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Auxiliar de enfermería oncología adulto – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: A convenir

En la Fundación Santa Fe de Bogotá, buscan un auxiliar de enfermería en oncología comprometido con la excelencia en el cuidado de pacientes oncológicos.

Responsabilidades:

Proveer cuidado directo a pacientes oncológicos en hospitalización y quimioterapia ambulatoria.

Monitorear y asegurar la comodidad y confort del paciente siguiendo los planes de cuidado.

Colaborar con el equipo de enfermería para cumplir con los estándares de calidad y seguridad.

Realizar funciones adicionales requeridas en el cuidado del paciente.

Requerimientos:

Técnico en Auxiliar de Enfermería.

Más de dos años de experiencia en atención a pacientes oncológicos.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

Habilidades en monitoreo y cuidado paliativo.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Vacantes laborales para cerrar el año con empleo formal

Médico general – Medellín

Empresa: Keralty

Salario: 4.600.000 a 4.700.000

Si es un médico de atención primaria apasionado por la medicina prepagada y la atención humanizada, este es el lugar para usted.

Responsabilidades:

Evaluar y diagnosticar a los pacientes según su patología.

Intervenir adecuadamente para propender por la salud y bienestar del paciente.

Garantizar atención oportuna y manejo idóneo de los pacientes.

Colaborar en el contexto de medicina prepagada.

Requerimientos:

Profesional en Medicina con título reconocido.

Experiencia mínima de 2 años como médico general.

Experiencia previa y obligatoria en medicina prepagada y consulta externa.

Conocimientos en RCP básico y avanzado.

Habilidades en manejo clínico integral del paciente.

Capacidad para brindar atención humanizada.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Visitador médico – Cali

Empresa: Osya

Salario: 4.000.000

Si tiene experiencia como visitador médico y desea crecer en un entorno que valora la innovación y el bienestar, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Visitar consultorios y clínicas para promocionar medicamentos homeopáticos.

Asesorar a médicos y personal de salud sobre el uso y beneficios de nuestros productos.

Desarrollar y abrir nuevas rutas comerciales para expandir el mercado.

Mantener relaciones sólidas con los clientes existentes y captar nuevos.

Realizar reportes periódicos de visitas y resultados obtenidos.

Requerimientos:

Técnico o Tecnólogo en áreas de salud o comerciales.

Experiencia mínima de 1 año como Visitador Médico o Representante Médico.

Conocimiento en promoción de medicamentos homeopáticos.

Habilidades en atención y asesoría a profesionales de la salud.

Capacidad comprobada para abrir nuevas rutas y captar clientes.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.