Vacantes laborales para cerrar el año con empleo formal

El mercado laboral en Colombia continúa mostrando movimiento y apertura de nuevas oportunidades para quienes buscan estabilidad y vinculación formal. Empresas de diferentes regiones del país están reforzando sus equipos para cerrar el 2025, fortalecer operaciones y proyectar su crecimiento para el próximo año, lo que se traduce en una amplia oferta de vacantes activas.
Estas oportunidades están dirigidas a personas con distintos niveles de formación y experiencia, desde perfiles operativos y administrativos hasta cargos técnicos y profesionales. Contar con un empleo formal no solo garantiza ingresos estables, sino también acceso a seguridad social, prestaciones legales y mayores posibilidades de desarrollo profesional a mediano y largo plazo.
De cara al cierre del año, las empresas priorizan perfiles que puedan adaptarse rápidamente a los equipos de trabajo y responder a las necesidades inmediatas de operación.
Las personas interesadas pueden consultar el listado de vacantes activas y postularse sin costo a través de la sección de Semana Empleos, donde encontrarán ofertas en distintos sectores y regiones del país. A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades laborales disponibles.
Auxiliar operativo – Bogotá D.C.
Empresa: Keralty
Salario: 1.500.000
Como asistente operativo, tendrá la oportunidad de contribuir significativamente al éxito del proyecto, asegurando que todos los prestadores médicos estén actualizados y formados para adherirse al nuevo modelo de servicio.
Responsabilidades:
- Capacitar a prestadores médicos en el uso del validador de derechos Sanitas.
- Implementar el nuevo modelo de prestación de servicios de salud.
- Apoyar la implementación de herramientas tecnológicas para prestadores.
- Contribuir al logro de la adherencia de prestadores al nuevo modelo.
- Asegurar la formación y actualización continua de prestadores.
Requerimientos:
- Formación técnica en áreas relacionadas con la salud o tecnología.
- Experiencia previa en implementación de herramientas tecnológicas.
- Habilidades de comunicación efectiva.
- Capacidad para trabajar en equipo.
- Conocimiento básico en sistemas de salud.
Auxiliar de comunicaciones – Cali
Empresa: Fundación Universitaria María Cano
Salario: A convenir
En la Fundación Universitaria María Cano, buscan una persona con formación técnica o tecnológica para el cargo de auxiliar de comunicaciones, apasionado y comprometido para unirse a la institución en la sede de Cali.
Responsabilidades:
- Apoyar la ejecución de estrategias de comunicación interna y externa.
- Participar en la producción organización y difusión de contenidos.
- Contribuir al fortalecimiento de la imagen institucional.
Requerimientos:
- Técnico o Tecnólogo en producción multimedia, o áreas relacionadas.
- Mínimo 6 meses de experiencia en apoyo a procesos de comunicación organizacional.
- Habilidades en producción y organización de contenidos.
Asesora tiempo completo – Barranquilla
Empresa: Maaji
Salario: A convenir
En esta posición, será la consultora de ventas encargada de brindar asesoría profesional a los clientes, asegurando una atención personalizada y acorde a los estándares de la marca.
Responsabilidades:
- Brindar asesoría profesional a clientes actuales y potenciales para generar ventas efectivas.
- Seguir y apoyar las acciones de venta necesarias para alcanzar los objetivos previstos.
- Atender a los clientes bajo los estándares de la marca garantizando una experiencia de compras excepcional.
- Solucionar dudas sobre el producto y manejar objeciones de los clientes de manera eficaz.
- Apoyar en tareas de caja cuando sea necesario.
- Cumplir con el presupuesto de ventas de la tienda y los indicadores KPI.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 1 año en ventas o atención al cliente.
- Dominio de sistemas POS y manejo de KPI de retail.
- Capacidad comercial y orientación al detalle.
- Habilidades de comunicación y actitud de servicio.
Bodeguero de tienda – Medellín
Empresa: Cueros Vélez
Salario: A convenir
Cueros Vélez busca personas comprometidas con la excelencia en la gestión y organización de bodegas, garantizando el cuidado y disposición adecuada de los productos.
Responsabilidades:
- Garantizar la limpieza y organización de la bodega y las áreas asignadas asegurando la libre circulación en los pasillos.
- Realizar traslados nivelaciones y devoluciones del producto nuevo y usado con no conformidad a la ciudad y/o bodega correspondiente.
- Controlar y gestionar el ingreso, salida y stock de productos en la bodega generando informes precisos.
- Gestionar el proceso de garantías asegurando la recepción y despacho adecuado de los productos.
- Revisar el inventario recibido por parte del centro de distribución garantizando el reporte oportuno de las novedades.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 6 meses en posiciones similares.
- Conocimiento en manejo de inventarios.
- Capacidad para operar montacargas (deseable).
- Habilidades básicas computacionales para generar informes.
- Bachillerato completo.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.