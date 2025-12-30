Vacantes laborales para cerrar el año con empleo formal

El mercado laboral en Colombia continúa mostrando movimiento y apertura de nuevas oportunidades para quienes buscan estabilidad y vinculación formal. Empresas de diferentes regiones del país están reforzando sus equipos para cerrar el 2025, fortalecer operaciones y proyectar su crecimiento para el próximo año, lo que se traduce en una amplia oferta de vacantes activas.

Estas oportunidades están dirigidas a personas con distintos niveles de formación y experiencia, desde perfiles operativos y administrativos hasta cargos técnicos y profesionales. Contar con un empleo formal no solo garantiza ingresos estables, sino también acceso a seguridad social, prestaciones legales y mayores posibilidades de desarrollo profesional a mediano y largo plazo.

De cara al cierre del año, las empresas priorizan perfiles que puedan adaptarse rápidamente a los equipos de trabajo y responder a las necesidades inmediatas de operación.

Las personas interesadas pueden consultar el listado de vacantes activas y postularse sin costo a través de la sección de Semana Empleos, donde encontrarán ofertas en distintos sectores y regiones del país. A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades laborales disponibles.

Auxiliar operativo – Bogotá D.C.

Empresa: Keralty

Salario: 1.500.000

Como asistente operativo, tendrá la oportunidad de contribuir significativamente al éxito del proyecto, asegurando que todos los prestadores médicos estén actualizados y formados para adherirse al nuevo modelo de servicio.

Responsabilidades:

Capacitar a prestadores médicos en el uso del validador de derechos Sanitas.

Implementar el nuevo modelo de prestación de servicios de salud.

Apoyar la implementación de herramientas tecnológicas para prestadores.

Contribuir al logro de la adherencia de prestadores al nuevo modelo.

Asegurar la formación y actualización continua de prestadores.

Requerimientos:

Formación técnica en áreas relacionadas con la salud o tecnología.

Experiencia previa en implementación de herramientas tecnológicas.

Habilidades de comunicación efectiva.

Capacidad para trabajar en equipo.

Conocimiento básico en sistemas de salud.

¡Postúlese aquí!

Auxiliar de comunicaciones – Cali

Empresa: Fundación Universitaria María Cano

Salario: A convenir

En la Fundación Universitaria María Cano, buscan una persona con formación técnica o tecnológica para el cargo de auxiliar de comunicaciones, apasionado y comprometido para unirse a la institución en la sede de Cali.

Responsabilidades:

Apoyar la ejecución de estrategias de comunicación interna y externa.

Participar en la producción organización y difusión de contenidos.

Contribuir al fortalecimiento de la imagen institucional.

Requerimientos:

Técnico o Tecnólogo en producción multimedia, o áreas relacionadas.

Mínimo 6 meses de experiencia en apoyo a procesos de comunicación organizacional.

Habilidades en producción y organización de contenidos.

¡Postúlese aquí!

Asesora tiempo completo – Barranquilla

Empresa: Maaji

Salario: A convenir

En esta posición, será la consultora de ventas encargada de brindar asesoría profesional a los clientes, asegurando una atención personalizada y acorde a los estándares de la marca.

Responsabilidades:

Brindar asesoría profesional a clientes actuales y potenciales para generar ventas efectivas.

Seguir y apoyar las acciones de venta necesarias para alcanzar los objetivos previstos.

Atender a los clientes bajo los estándares de la marca garantizando una experiencia de compras excepcional.

Solucionar dudas sobre el producto y manejar objeciones de los clientes de manera eficaz.

Apoyar en tareas de caja cuando sea necesario.

Cumplir con el presupuesto de ventas de la tienda y los indicadores KPI.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año en ventas o atención al cliente.

Dominio de sistemas POS y manejo de KPI de retail.

Capacidad comercial y orientación al detalle.

Habilidades de comunicación y actitud de servicio.

¡Postúlese aquí!

Bodeguero de tienda – Medellín

Empresa: Cueros Vélez

Salario: A convenir

Cueros Vélez busca personas comprometidas con la excelencia en la gestión y organización de bodegas, garantizando el cuidado y disposición adecuada de los productos.

Responsabilidades:

Garantizar la limpieza y organización de la bodega y las áreas asignadas asegurando la libre circulación en los pasillos.

Realizar traslados nivelaciones y devoluciones del producto nuevo y usado con no conformidad a la ciudad y/o bodega correspondiente.

Controlar y gestionar el ingreso, salida y stock de productos en la bodega generando informes precisos.

Gestionar el proceso de garantías asegurando la recepción y despacho adecuado de los productos.

Revisar el inventario recibido por parte del centro de distribución garantizando el reporte oportuno de las novedades.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 6 meses en posiciones similares.

Conocimiento en manejo de inventarios.

Capacidad para operar montacargas (deseable).

Habilidades básicas computacionales para generar informes.

Bachillerato completo.

¡Postúlese aquí!

