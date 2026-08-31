Finanzas
Así funcionará el incentivo al ahorro para los hogares y el cobro adicional para quienes superen su meta de consumo eléctrico
El esquema tendrá una duración inicial de seis meses y contempla saldos a favor para los usuarios que reduzcan su consumo frente a la meta individual.
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31 de agosto de 2026 a las 4:52 p. m.
La Creg entregó detalles del esquema. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images
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