Finanzas
¿Cuál es su meta de consumo de energía? Así se calculará y aparecerá en su factura
La referencia se establecerá con base en el historial de cada cliente y permanecerá fija durante los seis meses de vigencia del programa.
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4 de septiembre de 2026 a las 11:32 a. m.
Detectar las causas de un gasto excesivo de electricidad permite tomar medidas sencillas que pueden marcar una diferencia. Foto: Montaje Semana con fotos de Getty Images
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