Finanzas

¿Cuál es su meta de consumo de energía? Así se calculará y aparecerá en su factura

La referencia se establecerá con base en el historial de cada cliente y permanecerá fija durante los seis meses de vigencia del programa.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

4 de septiembre de 2026 a las 11:32 a. m.
Detectar las causas de un gasto excesivo de electricidad permite tomar medidas sencillas que pueden marcar una diferencia.
Detectar las causas de un gasto excesivo de electricidad permite tomar medidas sencillas que pueden marcar una diferencia. Foto: Montaje Semana con fotos de Getty Images
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