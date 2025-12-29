Empleo en Bogotá: revise las vacantes disponibles esta semana

La capital del país continúa consolidándose como uno de los principales motores del empleo en Colombia. Durante los últimos días, diversas empresas han publicado nuevas ofertas laborales dirigidas a personas con distintos niveles de formación y experiencia, lo que amplía las posibilidades para quienes se encuentran en búsqueda activa de trabajo o desean cambiar de empleo.
Si está interesado en acceder a estas oportunidades laborales, puede consultar el listado completo ingresando a este enlace, donde encontrará vacantes actualizadas para distintos perfiles. Tenga en cuenta que el proceso de postulación es 100 % virtual y no tiene ningún costo.
A continuación, le compartimos una selección de las ofertas disponibles esta semana en Bogotá.
Auxiliar vigilancia
Empresa: Cadena
Salario: A convenir
Cadena busca un bachiller con experiencia en vigilancia y control para garantizar la seguridad y protección en las instalaciones.
Requerimientos:
- Bachillerato completo.
- Experiencia en trabajos de vigilancia y control (mínimo 2 años).
- Actitud proactiva y orientación al servicio.
- Conocimiento básico en manejo de herramientas tecnológicas de vigilancia.
- Preferiblemente, residir en el sur.
Analista de operaciones
Empresa: Movii
Salario: A convenir
Movii está buscando un especialista en operaciones que lleve las tareas administrativas al siguiente nivel.
Responsabilidades:
- Ejecutar procesos de conciliaciones asignadas.
- Elaborar informes sobre partidas conciliatorias asignadas.
- Identificar partidas conciliatorias pendientes para su solución.
- Gestionar resolución de diferencias en procesos de conciliación.
- Revisar recaudos derivados de las conciliaciones diarias.
Requerimientos:
- Estudiante de carreras administrativas/financieras preferiblemente Contaduría Pública.
- Mínimo 1 año de experiencia en áreas contables o procesos de conciliaciones.
- Dominio del paquete Microsoft Office especialmente Excel.
Administrador punto de venta
Empresa: Patprimo
Salario: 1.423.500 a 2.200.000
Si es una persona con experiencia en liderazgo, manejo de equipo, gestión de indicadores y manejo de producto adecuado, esta oportunidad es para usted.
Responsabilidades:
- Liderar y motivar al equipo de trabajo.
- Supervisar las operaciones diarias del punto de venta.
- Asegurar el cumplimiento de presupuestos y objetivos.
- Gestionar la apertura y cierre de la tienda.
- Realizar el control de inventarios.
Requerimientos:
- Bachillerato completo o superior.
- Experiencia mínima de 12 meses en el cargo de administrador de tienda con empresas del sector retail.
- Manejo de KPI.
- Excelente actitud y buen relacionamiento interpersonal.
Enfermero asistencial
Empresa: Compensar
Salario: 5.095.300
Como profesional en enfermería en el servicio de consulta externa, sus habilidades garantizarán una atención de calidad y oportuna a los pacientes.
Responsabilidades:
- Apoyar las diferentes actividades asistenciales requeridas.
- Verificar cumplimiento de protocolos de seguridad.
- Diligenciar los informes y reportes de los usuarios y pacientes.
- Hacer seguimiento a los indicadores y presentar acciones de mejora.
Requerimientos:
- Mínimo 1 año de experiencia en consulta externa, servicios ambulatorios.
- Disponibilidad para trabajar en jornada rotativa 6:00 a. m. a 1:00 p. m.; 1:00 p. m. a 8:00 p. m., de lunes a viernes, un sábado cada quince días en la mañana.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.