Empleo en Bogotá: revise las vacantes disponibles esta semana

Oportunidades abiertas para todos los perfiles.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

29 de diciembre de 2025, 10:28 p. m.
La capital del país continúa consolidándose como uno de los principales motores del empleo en Colombia. Durante los últimos días, diversas empresas han publicado nuevas ofertas laborales dirigidas a personas con distintos niveles de formación y experiencia, lo que amplía las posibilidades para quienes se encuentran en búsqueda activa de trabajo o desean cambiar de empleo.

Si está interesado en acceder a estas oportunidades laborales, puede consultar el listado completo ingresando a este enlace, donde encontrará vacantes actualizadas para distintos perfiles. Tenga en cuenta que el proceso de postulación es 100 % virtual y no tiene ningún costo.

A continuación, le compartimos una selección de las ofertas disponibles esta semana en Bogotá.

Auxiliar vigilancia

Empresa: Cadena

Salario: A convenir

Cadena busca un bachiller con experiencia en vigilancia y control para garantizar la seguridad y protección en las instalaciones.

Requerimientos:

  • Bachillerato completo.
  • Experiencia en trabajos de vigilancia y control (mínimo 2 años).
  • Actitud proactiva y orientación al servicio.
  • Conocimiento básico en manejo de herramientas tecnológicas de vigilancia.
  • Preferiblemente, residir en el sur.

¡Postúlese aquí!

Analista de operaciones

Empresa: Movii

Salario: A convenir

Movii está buscando un especialista en operaciones que lleve las tareas administrativas al siguiente nivel.

Responsabilidades:

  • Ejecutar procesos de conciliaciones asignadas.
  • Elaborar informes sobre partidas conciliatorias asignadas.
  • Identificar partidas conciliatorias pendientes para su solución.
  • Gestionar resolución de diferencias en procesos de conciliación.
  • Revisar recaudos derivados de las conciliaciones diarias.

Requerimientos:

  • Estudiante de carreras administrativas/financieras preferiblemente Contaduría Pública.
  • Mínimo 1 año de experiencia en áreas contables o procesos de conciliaciones.
  • Dominio del paquete Microsoft Office especialmente Excel.

¡Postúlese aquí!

Bogotá: hay más de 120.000 ofertas de empleo abiertas

Administrador punto de venta

Empresa: Patprimo

Salario: 1.423.500 a 2.200.000

Si es una persona con experiencia en liderazgo, manejo de equipo, gestión de indicadores y manejo de producto adecuado, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

  • Liderar y motivar al equipo de trabajo.
  • Supervisar las operaciones diarias del punto de venta.
  • Asegurar el cumplimiento de presupuestos y objetivos.
  • Gestionar la apertura y cierre de la tienda.
  • Realizar el control de inventarios.

Requerimientos:

  • Bachillerato completo o superior.
  • Experiencia mínima de 12 meses en el cargo de administrador de tienda con empresas del sector retail.
  • Manejo de KPI.
  • Excelente actitud y buen relacionamiento interpersonal.

¡Postúlese aquí!

Enfermero asistencial

Empresa: Compensar

Salario: 5.095.300

Como profesional en enfermería en el servicio de consulta externa, sus habilidades garantizarán una atención de calidad y oportuna a los pacientes.

Responsabilidades:

  • Apoyar las diferentes actividades asistenciales requeridas.
  • Verificar cumplimiento de protocolos de seguridad.
  • Diligenciar los informes y reportes de los usuarios y pacientes.
  • Hacer seguimiento a los indicadores y presentar acciones de mejora.

Requerimientos:

  • Mínimo 1 año de experiencia en consulta externa, servicios ambulatorios.
  • Disponibilidad para trabajar en jornada rotativa 6:00 a. m. a 1:00 p. m.; 1:00 p. m. a 8:00 p. m., de lunes a viernes, un sábado cada quince días en la mañana.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

